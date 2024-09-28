Израиль заявил об убийстве лидера «Хезболлы»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила об убийстве лидера ливанской группировки «Хезболла» Хассана Насраллы, а также нескольких командиров, в том числе командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Кархи. Об этом сообщается на сайте ЦАХАЛ.

Подтверждений этой информации из других официальных источников пока не поступало.

Накануне вечером Израиль нанес масштабные удары по Бейруту. Тогда ЦАХАЛ заявил, что удары направлены на штаб-квартиру «Хезболлы». После атаки неназванный источник сообщил агентству Reuters, что Насралла жив. Издание отмечает, что, по данным иранского информационного агентства Tasnim, лидер группировки находился в безопасности.

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В свою очередь, сотрудник иранской службы безопасности сообщил Reuters, что Тегеран проверяет статус Насраллы. Пресс-служба «Хезболлы» заявила, что ни одно заявление, касающееся израильских ударов, не соответствует действительности, но ничего не сказала о судьбе лидера группировки.

По словам представителя Израиля в ООН Дэнни Данона, удары были направлены на «плохих людей», которые якобы планировали новые атаки на Израиль. Представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил, что центральный командный пункт «Хезболлы» находится глубоко в гражданских районах.

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Вскоре Reuters сообщил, что Насралла не выходит на связь. О том, что местоположение лидера «Хезболлы» неизвестно, также написал Bloomberg. Кроме того, израильские военные заявили, что в результате удара могла погибнуть дочь Насраллы Зейнаб. Официального подтверждения этому пока не было.

По данным Reuters, атака 27 сентября стала самой мощной за последний год. Агентство пишет, что на этой неделе в результате израильских авиаударов в Ливане погибло более 700 человек.