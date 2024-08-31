Мужчина в камуфляже

В 2004 году главный парк Челябинска стал небезопасным для свиданий. Мужчин в нем убивали, а их спутниц насиловали. За эти преступления, несмотря на множество нестыковок, к 20 годам строгого режима приговорили охранника местного университета Алексея Корочкина. Нападения и убийства при этом продолжились. За год до выхода Корочкина из колонии у следствия появились сомнения, виновен ли он в тех преступлениях, за которые был осужден. В СМИ тогда обсуждали, будет ли пересмотрено его дело. В итоге он успел отбыть полный срок и в августе 2024 года вышел на свободу. Как челябинцев держал в страхе «лесопарковый маньяк» и как у Корочкина появилась надежда — в материале «Холода».

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Ранним утром 2 августа 2024 года из колонии №6 в Копейске Челябинской области конвой вывел и посадил в белый седан 51-летнего светловолосого мужчину атлетического телосложения — отставного военного Алексея Корочкина. Стоило ему сесть на пассажирское сиденье, машина тут же уехала. Общаться с дежурившими в то утро у колонии журналистами Корочкин был не намерен.

Первые комментарии после освобождения он дал в небольшом интервью «Пятому каналу» спустя несколько дней:

«Отсидел непонятно за кого, — говорил Корочкин. — 20 лет из жизни вылетело. Будем дальше добиваться справедливости, чтобы честное имя мне вернуть. Просто посадили по двум показаниям девчонок, и то одна потом сказала: “Это не он”. А в оконцове [в конце концов] потом начались повторные убийства. И мне просто внаглую дали 20 лет. И вот мы все 20 лет добиваемся-добиваемся-добиваемся…»

Корочкин отбывал срок на строгом режиме за два убийства и изнасилования. Еще до того, как суд вынес ему приговор в 2005 году, в челябинской прессе его стали называть «лесопарковым маньяком».

Не то военный, не то спортсмен

В мае 2004 года 20-летняя Ксения Мухутдинова и 24-летний Владимир Карасев поехали на свидание. Оба жили в окраинном спальном районе Челябинска, но «покататься» обычно ездили в центр. О том, что в Гагаринском — центральном парке города — «какой-то маньяк убивает людей», оба знали и до майской поездки, но менять обычный маршрут в тот вечер не стали. Покатавшись по городу, Карасев припарковал свой старый «Жигули» возле лыжной базы на краю парка имени Гагарина.

— Что вы здесь делаете? — вдруг спросил подошедший к машине мужчина в камуфляже. Как позже вспоминала на допросах Мухутдинова, «на груди у него висел предмет, похожий на автомат».

— Мы уже уезжаем, — по ее словам, сказал Карасев.

Мужчину ответ устроил, и он ушел. Карасев и Мухутдинова сразу уехали.

В следующий раз они вернутся в парк в июле, уже после того, как там будет совершено еще одно нападение. Разговоры же о «маньяке» пошли по городу еще в начале мая, когда в парке было совершено первое убийство.

6 мая 32-летний директор фирмы «Челябметаллтрейд» Яков Абдуллаев, ранее судимый за кражу нефтепродуктов и считавшийся авторитетом в криминальной среде города, поехал на свидание со студенткой Южно-Уральского государственного университета 19-летней Ириной Коренковой.

Сменив несколько ресторанов за вечер, в первом часу ночи пара решила сделать остановку недалеко от парка, возле памятника физику Игорю Курчатову. Абдуллаев и Коренкова пересели на задние сиденья черного Mercedes S500 и занялись сексом. «Затем Яша открыл правую дверь, чтобы откашляться, и в этот момент прозвучал выстрел», — рассказывала Коренкова позже на допросе.

От испуга она закрыла лицо руками. «Я услышала хрип Яши. Он уже находился на улице, — вспоминала она. — Затем тот мужчина открыл машину со стороны, где находилась я, и вытащил меня на улицу. Назвал меня сукой и сказал мне: “Лицом на землю”. Лежала я примерно 5–10 минут, за это время мужчина не произнес ни слова. Потом он подошел, схватил меня и затащил на пассажирское сиденье».

Убийца обыскал машину и забрал самозарядный охотничий карабин «Сайга-12», принадлежавший Абдуллаеву. Потом он сел за руль и вместе с Коренковой отъехал поглубже в лес, к Каменному карьеру. Остановившись возле него, незнакомец схватил Ирину за волосы, выволок из салона и под дулом пистолета заставил идти глубже в лес.

Парк имени Гагарина — благоустроенный, с аллеями и аттракционами — самый крупный в Челябинске. Он переходит в густой реликтовый сосновый лес, который называют Челябинским бором. Затеряться в этом лесу площадью больше тысячи гектаров совсем несложно.

По воспоминаниям Коренковой, нападавший больше часа водил ее по лесу, огибая затопленные карьеры, и все это время угрожал ее убить. Когда она устала настолько, что уже не могла сопротивляться, он изнасиловал ее и оставил в парке. Уходя, мужчина изучил документы Коренковой и сказал ей, что «теперь сможет ее найти». Он запретил ей рассказывать кому бы то ни было о произошедшем.

Только через несколько часов после этого изможденная Коренкова вышла из парка в город. В милицию она не пошла, но о том, что случилось, органы узнали от мужчины, который во время утренней пробежки наткнулся на брошенную машину и позвонил в службу спасения.

Тем же утром на парковке у памятника Курчатову прохожие обнаружили Абдуллаева. Он был еще жив, но приехавшая скорая констатировала у него состояние комы и увезла раненного в первую городскую больницу. Абдуллаев умер, не приходя в сознание.

Вскоре следствие выяснило, что за несколько месяцев до убийства у Абдуллаева была крупная ссора с гостями бара «Водолей», и один из них грозил ему расправой. Биография «авторитетного бизнесмена», связанного с криминалом, так же подталкивала следователей к версии о заказном характере убийства.

Разобраться в четких мотивах убийцы милиции поначалу Коренкова не помогала. Во-первых, она находилась в состоянии тяжелого шока. Во-вторых, как она позже признается, очень боялась сказать что-то не так и «разделить участь убитого любовника». От правоохранительных органов она «пряталась по подружкам», писала журналистка газеты «Вечерний Челябинск» Елена Васильева. Про преступника следователям она смогла рассказать немного: сказала только, что он старше 30 лет, крепкого телосложения, был одет в камуфляжную куртку и кепку — «не то военный, не то спортсмен».

К версии о заказном убийстве со скепсисом относились местные журналисты. На нестыковки указывал, к примеру, автор «Челябинского рабочего» Сергей Леонов. Он писал, что и у следствия было немало вопросов. Почему киллер счел Абдулаева мертвым и не сделал «контрольный» выстрел, а лишь выбросил тело из машины? Почему не скрылся, а сел за руль автомобиля, отъехал в сторону Каменного карьера и потом изнасиловал девушку? И главное: почему оставил ее — единственного свидетеля его преступления — в живых?

«Действия преступника не укладываются в логику жанра. Никогда до этого наемники не оставляли свидетелей преступления, — писал Леонов. — Свою “доброту” он объяснил девушке тем, что она родилась под счастливой звездой».

За жизнь надо платить

Спустя месяц в газете «Вечерний Челябинск» вышла заметка с заголовком «Не первая жертва свидания в лесопосадках». Журналистка Елена Васильева писала, что «любимое место уединенных свиданий стало опасным».

4 июня 2004 года студент Уральского государственного университета физкультуры Игорь Печенкин после клуба заехал за подругой-моделью. Они купили вино и поехали «кататься по городу».

«Мы остановились возле бассейна “Полет”, — вспоминал позже на допросе Печенкин. — Потом мы свернули с улицы Лесопарковой. В машине громко играла музыка, мы перешли с подругой на заднее сиденье, правая дверь была открыта. Через минуту я почувствовал тяжелый удар по голове. А когда очнулся, то услышал выстрел, обернулся и увидел дуло пистолета. Я не слышал, как подходил нападавший, из-за громкой музыки. На нем была камуфляжная куртка серо-зеленого цвета. Дальше я ничего не помню».

Девушка тоже не смогла разглядеть стрелявшего. Когда она вышла из машины, чтобы попытаться оказать помощь Печенкину свет фар автомобиля слепил ее, а преступник стоял так, чтобы оставаться в тени. «Он говорил спокойным голосом, как бы растягивая слова. У меня вообще сложилось впечатление, что он сотрудник правоохранительных органов. Действовал он уверенно, посмотрел наши документы, выяснял, как хорошо я знаю Игоря и добровольно ли занималась сексом с ним», — рассказывала она на допросах.

По ее словам, стрелявший семь раз сказал Печенкину: «Тебя заказали». «А потом спросил, какого цвета эта машина. Когда я сказала, что зеленого, то он сделал такой вид, будто ошибся и с машиной, и с человеком, в которого стрелял», — говорила она.

Нападавший разрешил девушке вызвать скорую, как только он уйдет, и скрылся.

Печенкину чудом удалось выжить после пяти выстрелов в голову. Из его черепа врачи извлекли несколько осколков пуль. Экспертиза, писала газета «Вечерний Челябинск», установила: пули были выпущены из того же оружия, из которого убили Абдуллаева — переделанного под стрельбу боевыми патронами газового или травматического пистолета. Следователи прокуратуры объединили дела в одно и стали расследовать их как серию преступлений.

Начальник отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области Юрий Власов

Несмотря на эти нападения, Владимир Карасев и Ксения Мухутдинова, которые еще в мае обсуждали «лесопаркового маньяка», продолжали ездить к той лыжной базе, где к ним однажды подошел мужчина в камуфляже. Поездка 27 июля стала для Карасева последней.

«Машина стояла бампером к лесу, фары были выключены. Я сходила в туалет, а когда вернулась, мы пересели на заднее сиденье, разделись, вещи положили впереди. Потом я услышала выстрел, и у меня заложило уши», — описывала происходившее Мухутдинова.

Выстрелом в голову Карасев был убит. Нападавший положил его тело в багажник, бросил Мухутдиновой ее одежду, приказав одеваться, и повел ее под дулом пистолета вглубь бора. Как и в случае с первой пострадавшей — Ириной Коренковой, — «прогулка» закончилась изнасилованием.

Мухутдинова запомнила, что убийца был в камуфляже, на его лицо она старалась не смотреть, так как он запрещал ей это делать, угрожая убийством. «Потом мы ходили какими-то дорожками, он посмотрел мое водительское удостоверение и сказал, что запомнил меня, — рассказывала она силовикам. — Мне сказал, что это было заказное убийство и что он уезжает из города через несколько часов. Мы вышли на Лесопарковую, он сказал, что я могу идти, а сам побежал в сторону улицы Худякова».

После этого Мухутдинова позвонила друзьям. Они и вызвали милицию, которая быстро обнаружила машину Карасева и его тело. На допросе Мухутдинова заявила, что видела нападавшего и раньше, и рассказала следователям о майской встрече у лыжной базы.

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«Может статься, что вчерашний убийца лишь имитирует предыдущие эпизоды, — писала журналистка “Вечернего Челябинска” Елена Васильева. — К тому же личность погибшего вызывает много вопросов. По имеющейся у нас информации, 25-летний погибший был профессиональным угонщиком. После убийства преступник имел возможность обчистить его карманы, но не сделал этого — деньги и документы целы. Так может, убийство было связано с “профессиональной” деятельностью погибшего? А антураж маньяка использован с целью запутать следы?» — рассуждала Васильева.

Ни Мухутдинова, ни Коренкова не могли точно описать внешность преступника, а Коренкова сначала вообще рассказывала, что он был в черной маске с прорезями для глаз. Потом призналась, что озвучить такую версию ее просил сам преступник. Тем не менее на основе воспоминаний обеих девушек следователи составили фоторобот без особых примет, который во время расследования не раз менялся.

Ирина Коренкова также несколько раз меняла показания, позже объясняя это тем, что не хотела никому рассказывать об изнасиловании, которое пережила.

Сначала на допросах она говорила, что преступник якобы просто отпустил ее, сказав, что убийство Абдуллаева — заказное. «Спросил у меня: “Что с тобой делать? Молодая, красивая. Тебя в списке нет, мы люди серьезные, шутить не будем. Только попробуй кому-нибудь сказать об этом, найдем сразу”», — пересказывала она силовикам разговор с преступником. Только позже она призналась, что убийца предложил ей «вступить с ним в половую связь, пояснив, что за жизнь надо платить».

Дворник и братва

Челябинских следователей, по их воспоминаниям, торопило руководство из Москвы: им присылали требования срочно найти маньяка и раскрыть резонансное дело.

«20 лет назад, опять же, были, на мой взгляд, более жесткие установки со стороны руководства следственных органов, — позже говорил судебно-медицинский эксперт Александр Власов, который утверждает, что выезжал практически на все места преступлений и не верил в виновность Корочкина. — Тем более с учетом огромного общественного резонанса в отношении этих преступлений. А конкретно — установки, касающиеся немедленного раскрытия этих преступлений, поимки и изоляции этого маньяка».

Беседовавший с Власовым журналист отмечал, что в начале 2000-х «в воздухе витала идея необходимости усиления следствия и расширения его прав». Следователи по всей России стремились продемонстрировать свой профессионализм, поэтому им особенно важно было закрывать громкие дела. В 2002 году в Госдуме действительно рассматривался законопроект о создании единого органа следствия — Федеральной службы расследований, директор которой назначался бы лично президентом.

«Именно с целью выполнения вот этой административной задачи фактически взяли первого попавшегося более или менее подходящего по некоторым формальным признакам под категорию подозреваемого, — говорил Власов. — Но вот у меня еще тогда сложилось стойкое убеждение, что здесь имеет место судебная и следственная ошибка. И я тогда еще выдвинул версию, что весь почерк этих преступлений с психолого-психиатрической точки зрения в гораздо большей степени отвечает поведению сотрудника правоохранительных органов».

Версию Власова позже категорически отвергли следственные органы.

На фоне давления со стороны Москвы в поле зрения челябинской милиции летом 2004 года попал охранник Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), живший в общежитии рядом с парком. Его кандидатуру оперативникам предложил дворник из супермаркета «Молния», расположенного неподалеку от лесопарка. По его словам, он услышал о «маньяке» от участковых и решил «обратиться к братве».

«Мои знакомые сказали, что один человек знает того человека, кто совершал изнасилования, — говорил он на допросе. — Мне сказали, что к происшествию может быть причастен человек по имени Леха, который живет в общежитии по Ленина. Леха — бывший военный, служил в горячих точках. Недавно у него попытались изнасиловать или изнасиловали женщину в парке Гагарина. Он это воспринял очень болезненно, заявил, что этого не оставит и будет мстить».

На роль «Лехи», по мнению оперативников, как раз подходил охранник ЮУрГУ Алексей Корочкин.

Алексей Корочкин родился в городе Гай Оренбургской области и рос в многодетной семье, но еще до школы с семьей переехал в Челябинскую область, в поселок Полетаево. В молодости Корочкин занимался боксом, имел по нему первый разряд. «Он красивый всегда был. На него все девки вешались!» — говорила его сестра Ирина. После школы Корочкин поработал на челябинском Автоматно-механическом заводе (АМЗ), а потом его призвали в Советскую армию.

Служил он в Кулябской области — на границе Таджикистана с Афганистаном. «Исправно служил, а в редкие дни увольнительных гулял по маленькому таджикскому селу, в котором стоял Московский погранотряд. Там и познакомился с местной красавицей Дилей», — писала газета «Синегорье» в 2004 году. В 19 лет Корочкин женился на Диле. В браке у них родились дочь Сабина и сын Дэни.

После срочной службы Корочкин подписал контракт и остался служить начальником артиллерийского склада на российской военной базе. В 2000 году у него закончился контракт. К тому моменту в семье Корочкина уже был разлад: «Что уж там не поделили Алексей с Дилей, теперь уже никто и не помнит, а только взяли они, да и развелись. Сабинке тогда только четыре исполнилось, Дэни — два», — писала газета «Синегорье».

В звании прапорщика Корочкин вышел на пенсию и уехал в Челябинск. Диля же осталась в Таджикистане, вышла замуж за другого и снова родила.

Алексей Корочкин в 2004 году

В Челябинске Алексей Корочкин устроился на работу охранником в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и получил комнату в общежитии. Он встретил Светлану, регистратора студенческой поликлиники, которая была на восемь лет его старше, и они стали жить вместе.

Тем временем в Таджикистане Диле с ее новым мужем было тяжело. Они решили переехать в Новосибирск, но на новом место нужда не позволила им собрать старшую дочь в школу. Чтобы оградить детей от нищеты, мать Дили собрала внуков и отвезла их в Челябинск, «в гости к Алексею». «Дэни с бабушкой погостили пару недель да вернулись в Новосибирск. А Сабину на семейном совете решили оставить в Челябинске. Чтоб, значит, ходила девочка в школу, да и вообще нормально жила», — писали в газете «Синегорье». С марта 2004 года в комнате Корочкина в общежитии они стали жить вчетвером: он, Сабина, Светлана и ее сын-подросток от первого брака.

Утром 3 августа 2004 года Корочкин как раз ходил устраивать дочь в новую школу. «Возвращаюсь в общежитие, а меня ждет милиция. Мне предъявили удостоверение, говорят: “Надо поговорить”. Вышли на улицу, меня в УАЗик пригласили, — вспоминал день задержания Корочкин. — Привезли в уголовный розыск, подняли на пятый этаж. Держали три часа. Заходит девушка. Ей говорят: “Вы узнаете кого-нибудь?” Она пальцем на меня. “Он убил Вову Карасева и меня изнасиловал”».

Всякое может быть

Обе пострадавшие — Ирина Коренкова и Ксения Мухутдинова — признали в Корочкине насильника, выбрав именно его среди статистов, которых на опознание пригласили следователи. Позже защита пыталась оспорить их показания.

Адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев, вступивший в дело всего несколько лет назад, аргументировал свою позицию тем, что Коренкова жила в том же общежитии, что и Корочкин, и могла видеть его ранее. «Неужели, если бы он насиловал ее, она не опознала бы его сразу? На суде Коренкова утверждала, что никогда раньше не видела этого [нападавшего] человека», — объяснял свою позицию Кривошеев.

В суде в 2004 году Коренкова сказала, что уверена на 99%, что именно Корочкин — тот самый нападавший. На вопрос, почему не на 100%, девушка ответила: «Всякое может быть».

Мухутдинова сомневалась сильнее. Ей казалось, что у нападавшего точно были на месте зубы, в то время как у Корочкина не было передних. Сам он говорил, что потерял их в 1997 году во время службы в Таджикистане. Это расходилось с версией гражданской жены Корочкина Светланы: она говорила, что во время ссоры это она выбила ему зубы. Когда это случилось, Светлана сказать не могла. Нестыковки на приговор Корочкину никак не повлияли: суд не исключал, что дефект мог появиться уже после преступлений.

«Опознание проходило с многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, — говорил Кривошеев. — Перед процедурой Алексея неоднократно проводили в наручниках мимо ожидавших в коридоре потерпевших. Помимо этого, все статисты существенно отличались от него по возрасту, росту и телосложению».

Тогдашний начальник отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области Юрий Власов, тем не менее, не сомневался, что нападавший — Корочкин, и считал, что преступление было бы раскрыто гораздо быстрее, если бы «потерпевшие на допросах были более откровенны со следователем». Вероятно, под «более откровенны» имелось в виду, что Коренкова не сразу сказала об изнасиловании.

Явку с повинной Корочкин подписал уже на следующий день после задержания, 4 августа 2004 года. В ней он указал, что в конце июля его жена не ночевала дома, он якобы был в состоянии аффекта, вышел в парк Гагарина в Челябинске, рядом с которым жил, и «увидел, что кто-то занимается любовью».

«Мне показалось, что это моя жена, и я в ярости взял, что попалось под руку, и несколько раз нанес мужчине удары по голове, после чего ушел из парка домой. Я не думал, что убил человека, которого ударил», — говорилось в заявлении от имени Корочкина на имя областного прокурора.

Уже к вечеру того дня Корочкин отказался от своего признания и заявил, что никого не убивал и не насиловал. Он утверждал, что оговорил себя, потому что его допрашивали до самой ночи и пугали пожизненным заключением. «Мне сказали: ты же воевал, а вы военные совсем безбашенные», — вспоминал Корочкин. Позже он также говорил, что прослужил в горячей точке девять лет. Вероятно, он имел в виду Афганскую войну и гражданскую в Таджикистане, длившуюся с 1992 по 1997 год.

Показания девушек так и остались главным доказательством по делу Корочкина. Ни оружия, из которого были убиты Абдуллаев и Карасев, ни одежды со следами пороха у него не нашли. Нет в деле и экспертиз, подтверждающих схожесть генетического материала нападавшего с Корочкиным. Милиционеры снимали отпечатки пальцев и находили волосы на месте преступлений, но подтвердить, что они принадлежали Корочкину, им не удалось. Дома у него не было и описываемой девушками камуфляжной куртки. Похожую вещь нашли в каморке по месту его второй работы — в компьютерном клубе на территории студгородка. Но и на ней не было ни следов крови, ни пороха.

«Почему подозрение тогда пало именно на меня, я даже спустя столько времени не могу понять. Одни говорят, что так как убивал военный, и в этом районе, где происходили убийства, вышли на меня, — позже рассказывал Корочкин. — На следствии прокурор Власов говорил, что у них есть все доказательства против меня, а это отпечатки пальцев, кровь, волосы. Но после судебной экспертизы ничего не сходилось. И даже когда сказали, что у них есть сперма в презервативе, я согласился на анализ мазка, но никто ничего делать не стал».

Мотив Корочкина, обязательный для привлечения по конкретной статье, нашли не без труда — в очень редкой для российского судопроизводства статье. «Следователи нашли в УК подбукву к ст. 105: “Убийство с целью облегчить совершение другого преступления”. Убил, чтобы не мешал изнасиловать», — писала в 2005 году «Комсомольская Правда».

В конце октября 2005 года Областной суд, который рассматривал дело в закрытом режиме, приговорил Алексея Корочкина к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в двух убийствах и изнасилованиях. Ему также вменяли покушение на убийство Игоря Печенкина, но его девушка не признала в Корочкине нападавшего. Этот эпизод убрали из обвинительного заключения.

«Она сказала: зачем? Мне с этим жить. Это не он, он не похож», — так вспоминал Корочкин суд и свидетельство девушки Печенкина. Другая девушка, с его слов, позже передумала (он не уточнил, Мухутдинова или Коренкова), но побоялась менять показания, потому что прокурор пригрозила ей уголовной статье за дачу ложных показаний.

За время отбытия наказания Корочкин дважды подавал заявление на условно-досрочное освобождение (УДО), но всякий раз безрезультатно. Одним из условий выхода на свободу являлось и является письменное признание своей вины, а Корочкин идти на это не хотел. Денег на адвоката после приговора не было, кассационную жалобу ему в колонии писал сокамерник с юридическим образованием.

Сабина, которую Корочкин планировал отправить в школу, после приговора отцу могла попасть в детдом или должна была ехать назад в Новосибирск и жить с мамой в нужде — «новой жене Корочкина чужой ребенок ни к чему», писала газета «Синегорье». К себе на попечение ее в итоге взяла двоюродная бабушка Корочкина Зинаида Плужникова. Вместе с дедом они собрали девочку к школе и отправили в первый класс. После совершеннолетия Сабина уехала в Таджикистан. Светлана, как писала «Комсомольская Правда», ушла от Корочкина к моменту приговора.

В воспитании своих детей Алексей Корочкин так и не успел поучаствовать. Выйдя на свободу, он сказал, что теперь будет наверстывать: «Дети, внуки — это самое главное. Детей не воспитывал, хоть внуков воспитаю. И самое главное, о чем у меня мечта: вернуть себе имя честное и чистое. Это на первом плане, насколько это получится».

Все 20 лет в заключении он не только не признавал вину, но и боялся, что на него повесят и другие преступления, которые совершались «мужчиной в камуфляже».

Корочкин сидит, а оно стреляет

С задержанием Корочкина летом 2004 года парк имени Гагарина и примыкающий к нему Челябинский бор не стали более безопасными. Кто-то продолжал действовать похожим на «лесопаркового маньяка» образом.

20 апреля 2005 года, когда Корочкин был в СИЗО, на Лесопарковой улице мужчина в камуфляже подошел к машине, в которой сидели 28-летний Илья Панкратов со своей 26-летней девушкой. Он представился охранником и попросил открыть окно. После этого мужчина выстрелил в сидевшего за рулем Панкратова. Раненому Панкратову удалось завести машину и уехать. Нападавший какое-то время бежал за автомобилем, но после отстал.

18 июня того же года после сдачи госэкзамена и вечеринки с однокурсниками пропала молодая пара. Позже, в 2006 году, в лесу нашли их истлевшие останки с огнестрельными ранениями головы. Узнав об этом, их друзья предположили, что в тот роковой вечер пара решила уединиться и свернула в лесок, где, видимо, и наткнулась на преступника.

11 августа того же года мужчина в камуфляже застрелил 20-летнего молодого человека, отдыхавшего в машине вместе со своей 30-летней подругой возле Голубого карьера в Челябинском бору. Машина с телом мужчины была утоплена. Предварительно нападавший забрал из нее магнитолу, а женщину долго водил по лесу, пытался изнасиловать, но не смог.

Меньше чем через две недели после этого мужчина в камуфляже напал на супружескую пару, которая спала в машине возле Митрофановского кладбища рядом с Голубым карьером Челябинского бора. Отличало этот случай то, что нападавших было двое. Они застрелили мужчину, стреляли и в его жену, а потом пытались добить ее битой. Женщине удалось выжить. Наутро ее нашел гулявший с собакой пенсионер.

Еще через неделю после этого мужчина в камуфляже выстрелил в голову молодого человека, который уединился с девушкой среди деревьев неподалеку от Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Тот выжил, а преступник забрал у его девушки сумку, мобильный телефон и документы.

Объединять в серию эти нападения не стали.

«Есть серия преступлений, за три из них судили Корочкина, а серия продолжается, — замечал адвокат Дмитрий Кривошеев. — Все преступления совершены с применением огнестрельного оружия. Оно идентифицировано. Произведены баллистические экспертизы. И на момент, когда Корочкина судили, уже было достоверно известно, что, когда он сидел в СИЗО, были совершены еще два преступления. По одному из них есть заключение эксперта, что оно совершено из того же оружия, что и убийство, за которое судят Корочкина. Это было одно и то же оружие: Корочкин сидит, а оно стреляет».

Как писала тогда «Комсомольская Правда», пострадавшим от преступлений «нового лесопаркового маньяка» также показывали фото Корочкина, и некоторые из них говорили, что на них напал именно он — находившийся в это время в СИЗО. «Неужели это роковая ошибка и всему виной портретное сходство настоящего маньяка с Алексеем?» — писала «Комсомольская правда» в начале 2006 года.

Судебно-медицинский эксперт Александр Власов отмечал, что с точки зрения здравого смысла и криминалистической логики продолжавшиеся после ареста Корочкина убийства должны были стать обстоятельством, подтверждающим его алиби (Корочкин настаивал, что в дни нападений был на работе и дома) и «ошибку в делегировании ему черт маньяка»: «Но на это тоже тогда закрыли глаза, потому что все были воодушевлены поимкой серийного убийцы и насильника и тем, что это было уже озвучено широко, в том числе и в СМИ, где прошло сообщение о том, что преступление успешно раскрыто героическими усилиями оперативных служб».

По его словам, продолжающиеся нападения оперативники объясняли так: якобы кто-то из друзей или подельников Корочкина пытается таким замысловатым способом создать ему алиби и убедить следственные органы в том, что он непричастен к преступлениям, за которые его судят. «Это на самом деле была абсолютная наивная иллюзия, потому что вообще убедить следственные органы, которые уже встали на жесткую позицию причастности кого-то к совершению преступления, совсем не просто. Скорее сложно, а чаще всего просто нереально», — говорил Власов.

В виновности Корочкина органы все же усомнились. Но узнал он об этом только спустя 18 лет после заключения под стражу, в апреле 2023 года.

Смерть охотника

В сентябре 2022 года в Челябинске умер от рака 70-летний охотник Александр Болотов. Вскоре после этого его бывшая жена, делая уборку в его в квартире, нашла несколько пистолетов и, как положено, сдала их в полицию. «Нашелся молодой, радивый сотрудник полиции, который отправил это все на экспертизу. И — бинго! Пистолет “стрельнул” по пулегильзотеке как то оружие, из которого совершались эти преступления», — рассказывал адвокат Дмитрий Кривошеев.

От дома, где жил Александр Болотов, до Челябинского бора — 200 метров. В 2000-х годах он развелся с женой и жил с матерью, а после ее смерти — один.

Александр Болотов окончил Челябинский политехнический институт, работал на Челябинском тракторном заводе, потом в ГАИ «на какой-то административной должности», рассказывали его соседи изданию 74.ru. После этого — в Уральском государственном университете физкультуры. «Потом пошел в администрацию на место какой-то женщины, которая ушла в декрет. А когда она вышла, он уволился окончательно. У него к тому времени уже была инвалидность», — цитировало издание соседей Болотова.

Подозрения также падали на его брата — Андрея Болотова, жившего в Германии. Как писала «Комсомольская Правда», он мог иметь сходство с фотороботом, а также фотографировался в камуфляже и бывал у брата. Бывшая жена Александра Болотова Ирина говорила, что Андрей приезжал в Россию и его вызывали следователи: «Его и на детекторе лжи проверили, и везде таскали», «хотели его закрыть, но не нашли никаких свидетельств его причастности, только этот фоторобот». Она также сказала, что следователи установили, что Андрей Болотов не был в России в дни, когда происходили нападения и убийства.

Один из фотороботов «лесопаркового маньяка» и Андрей Болотов

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что никто из потерпевших не опознал ни в одном из братьев нападавшего. Он также добавил, что оружие, которое нашли у Болотова, было задействовано только в покушении на Печенкина — в эпизоде, по которому Корочкина оправдали.

Как рассказывали соседи Болотова изданию 74.ru, пистолет «лесопаркового маньяка» появился у него примерно в 2018 году. «Он им хвастался. Где взял его, я не знаю. Ему сунули», — говорил один из соседей.

Дочь Болотова Екатерина исключает, что ее отец мог быть «лесопарковым маньяком». «Это просто совпадение, человек нашел оружие. Он по жизни постоянно находил какие-то вещи, — говорила она “Комсомольской Правде”. — Я считаю, что шумиху делают журналисты, вам нужны скандалы, интриги и расследования, а это просто какая-то ошибка. И то, что говорит следствие, подтверждает это». Разговаривать с «Холодом» она отказалась, сказав, что ей «это неинтересно».

Оружие, найденное в квартире Болотова, стало поводом возобновить расследование по пяти нераскрытым эпизодам, подтверждали в СК. После этого в СМИ появились статьи с вопросом: мог ли «лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин быть невиновным? «Известия» писали, что давшую в 2004 против Корочкина показания пострадавшую Ирину Коренкову вновь терзают сомнения, того ли она опознала.

«Сейчас я снова походила на допросы и, конечно, уже не уверена, что это был он», — говорила она. Вторая потерпевшая, Ксения Мухутдинова, также после новостей о возможном пересмотре дела сказала, что в 2004 году сразу говорила силовикам, что не уверена в том, что Корочкин и есть тот самый нападавший. «Мне кажется, что он невиновен», — добавила она.

И Мухутдинова, и Коренкова проигнорировали сообщения корреспондента «Холода».

Юрист Александр Щербинин говорил, что если Корочкин окажется невиновен, то сможет освободиться на несколько месяцев раньше. «Если новые обстоятельства докажут его непричастность к этому делу, то все последствия и ограничения в правах, связанные с судимостью, прекратятся. После чего он сможет подать в порядке реабилитации на компенсацию морального вреда, но вряд ли ему присудят больше 10 миллионов рублей».

Найденное оружие стало для следствия поводом поднять убийства 2005 года — те, что совершались, когда Корочкин уже находился в заключении. Дело же самого Корочкина так и осталось в архивах суда. «Юридическим языком это называется “возобновление по вновь открывшимся обстоятельствам”. Оно возможно только по представлению прокурора, — объяснял адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев. — В официальных ответах мне говорят, что нет оснований. Хотя никакой связи у Корочкина и Болотова нет, у них даже общих знакомых нет». Разговаривать с «Холодом» Кривошеев не стал.

Алексей Корочкин не перестает верить, что дело может быть пересмотрено и у него получится вернуть себе честное имя. В компенсации Корочкин не верит. «Оправдать человека невиновного — это сложно, это же надо платить компенсацию, а вот 20 лет из жизни забрать — это не проблема, — рассуждает он. — Кто такой Корочкин Алексей, чтобы его оправдать? Мы же из простого народа, правительству не до нас».

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах говорил, что следователи изучили все материалы и никаких оснований для отмены приговора Корочкину и пересмотра его дела по открывшимся в 2023 году обстоятельствам нет. Приговор в отношении него вступил в законную силу, прокуратура в этом направлении не работает, сказал источник.

Преступления, совершенные в 2005 году, пока так и остаются нераскрытыми.

В прошлом году дочь Алексея Корочкина Сабина вернулась в Челябинск. «Она раньше жила с матерью, а потом у нее муж на СВО ушел», — рассказывала младшая сестра Корочкина Оксана. Перед освобождением Корочкина его старшая сестра шутила, что ее брата в Челябинске и в Полетаево будут встречать с воздушными шарами. «Потому что очень много народу за него, и все все прекрасно понимают. Здесь, в поселке, когда я по улице иду, все спрашивают, что да как, когда он выйдет. Даже сегодня я ходила с утра в больницу, и тоже у меня спрашивали», — говорила Ирина.

Сам Алексей Корочкин не стал разговаривать с «Холодом», сказав, что пока «не может давать интервью», не пояснив, почему именно — по совету ли адвоката, органов или просто из нежелания. «Возможно, мы поговорим, но чуть позже. Не огорчайтесь. Просто так надо — всему свое время», — написал он корреспонденту «Холода».