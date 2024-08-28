15-летний подросток придумал мыло от рака кожи

Несколько лет назад американский подросток Хеман Бекеле придумал мыло, которое может помочь людям на ранних стадиях рака кожи. Сейчас ему 15 лет: он выиграл грант в 25 тысяч долларов, нашел куратора, проводит исследования на мышах и хочет сделать свое изобретение доступным для всех. Журнал Time назвал его «ребенком года». «Холод» пересказывает его историю.

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«Все это смешивалось наугад»

Хеман Бекеле переехал в США из Эфиопии, когда ему было четыре года. Одним из самых ранних его воспоминаний стали встречи с рабочими, которые трудились под палящим солнцем, не используя никаких средств для защиты своей кожи. Родители Хемана с раннего детства учили его самого и сестер прятаться от солнца, объясняя, чем чревато слишком долгое пребывание на открытом воздухе без солнцезащитного крема или одежды без UV-защиты.

«Когда я был совсем маленький, то я не задумывался об этом, но, приехав в Америку, я понял, насколько масштабной проблемой является солнечное ультрафиолетовое излучение», — говорит Хеман.

Тогда же он начал проводить свои первые научные эксперименты: он смешивал все, что попадалось ему под руку, и ждал, не превратится ли получившаяся жижа во что-нибудь стоящее.

«Это было средство для мытья посуды, стиральный порошок и прочая обычная бытовая химия. Я прятал их под кроватью и смотрел, что будет, если оставить их на ночь. Все это смешивалось совершенно наугад», — рассказывал Хеман.

На Рождество перед семилетием Хемана родители подарили ему детский химический набор, и с этого момента его эксперименты стали менее случайными. Когда Хеману было чуть больше семи лет, он приготовил свое самое опасное «зелье». В подаренном ему наборе был образец гидроксида натрия. Хеман уже изучал химические реакции в интернете и поэтому знал, что если смешать его с алюминием, то выделится большое количество тепла.

«Я подумал, что это может стать решением для неограниченного запаса энергии, но я чуть не устроил пожар», — вспоминает Хеман. После этого случая родители стали внимательнее следить за экспериментами сына.

«Продолжайте изобретать»

В октябре прошлого года Хеман, будучи учеником 10 класса, победил в конкурсе молодых ученых. Он получил 25 тысяч долларов за идею о мыле, с помощью которого в будущем, как ожидается, можно будет предотвращать и даже лечить различные формы рака кожи.

Этим летом подросток работал над своим изобретением в лаборатории в Школе общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе и продолжит проводить исследования в дальнейшем, когда начнется учеба.

«Я очень увлечен исследованиями рака кожи. Думать о том, что когда-нибудь мое мыло сможет повлиять на чью-то жизнь, просто невероятно», — говорит он.

Идея создать мыло, помогающее от рака кожи, пришла в голову Хеману несколько лет назад. Он прочитал о препарате имихимод, который обычно выпускается в виде крема и применяется при самой распространенной форме рака кожи — базальноклеточной карциноме, а также демонстрирует многообещающие результаты в лечении других типов рака кожи.

Тогда Хеман задумался, нельзя ли сделать его более доступным для людей на самых ранних стадиях заболевания. Он решил, что мыло с этим препаратом могло бы стать лучшим вариантом. Но реализовать эту идею оказалось непросто — недостаточно просто смешать крем с мылом, поскольку все полезные свойства, которыми обладает имихимод, просто смылись бы в канализацию вместе с пеной. Но выход нашелся: Хеман решил, что необходимо соединить мыло с липидными наночастицами, которые останутся на коже и после смывания, как, например, остаются увлажняющие компоненты или отдушка. Но в одиночку подросток с этим справиться не мог.

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В 2023 году он отправил видео с описанием своей идеи на конкурс промышленной компании 3М. Вскоре его пригласили в штаб-квартиру компании в городе Сент-Пол в Миннесоте, чтобы выступить с докладом перед членами жюри. В тот же день его объявили победителем конкурса молодых ученых. Приз в 25 тысяч долларов позволил ему продолжить исследования. Позже на мероприятии в Вашингтоне, организованном Альянсом по исследованию меланомы, Хеман познакомился с молекулярным биологом, доцентом Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Вито Ребеккой, который пригласил подростка в свою лабораторию.

«Я помню, как прочитал где-то о молодом парне, у которого была идея создать мыло для борьбы с раком кожи. Это сразу же меня заинтересовало, я подумал: как здорово, что он хочет сделать его доступным для всего мира», — рассказал он Time.

Так Ребекка начал курировать работу Хемана, выступив в роли главного исследователя. Они уже почти полгода проводят исследования на мышах, вводя животным клетки рака кожи и испытывая на них мыло с липидными наночастицами и имихимодом.

«Многие люди думают, что все в мире уже создано. Всем, кто так думает, [я бы сказал,] что идеи никогда не кончатся. Просто продолжайте изобретать. Придумывайте новые способы, чтобы сделать мир лучше», — говорит Хеман.