Спасибо, что не убил

23 августа 2006 в небольшом австрийском городке Штрасхоф неподалеку от Вены к дому пожилой женщины прибежала исхудавшая девушка. В панике она просила вызвать полицию: оказалось, ее восемь лет удерживали в плену в подвале соседнего дома. «Холод» рассказывает, кто ее похитил и как ей удалось спастись, в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

2 марта 1998 года в семь часов утра ученица младших классов Наташа Кампуш вышла из дома и пошла в школу. Наташе всего несколько недель назад исполнилось 10 лет и мама разрешила ей ходить на занятия одной.

Кампуш родилась в семье портнихи Бригитты Кампуш и пекаря Людвига Коха. Ее родители жили вместе уже три года. К этому моменту они открыли небольшой продовольственный магазин, а в 1988 году купили бакалейную лавку.

Сперва семья жила дружно, но затем отец стал засиживаться в барах и родители стали часто ссорится. Когда Наташе было пять лет, ее отец ушел из семьи и она осталась жить с матерью. Большую часть свободного времени Наташа проводила в одиночестве: читала книги или смотрела телевизор. А по будням ее возили на учебу на машине, несмотря на то, что школа находилась всего в нескольких кварталах от дома в одном из спальных районов Вены.

В тот день по пути в школу Наташа заметила худого мужчину невысокого роста, стоящего рядом с белым фургоном прямо у нее на пути. В те годы в австрийских новостях нередко сообщали о случаях нападений педофилов на детей — как в самой Австрии, так и соседних странах. Наташа знала об этом из телевизора.

Полицейский у школы, в которой училась Наташа, 4 сентября 2006 года. Фото: Alex Halada / Reuters

«Я замедлила шаги и оцепенела. Мой вечный страх, с которым я никак не могла совладать, моментально вернулся, руки покрылись гусиной кожей. Первый импульс был — перейти на другую сторону улицы. Я сразу вспомнила наставления: “Не разговаривай с незнакомыми мужчинами”, “Не садись в чужую машину”, — позже вспоминала Наташа. — Но если я действительно хочу стать взрослой, я не должна поддаваться страху».

Когда она поравнялась с фургоном, мужчина схватил ее и затащил внутрь.

Подвал

«Я попыталась закричать, но не смогла выдавить из себя ни звука, — вспоминала Наташа. — Похититель сказал, что если я буду выполнять все его указания, то он не причинит мне вреда».

Автомобиль остановился в сосновом лесу, неподалеку от Вены. Похититель сказал Наташе, что передаст ее «другим людям», и они больше никогда не увидятся. Как вспоминала Наташа, выйдя из машины, он начал кому-то звонить, а потом сказал ей: «Они не придут» и снова завел машину.

Незнакомец привез ее к небольшому частному дому в пригороде, крепко укутал ее в одеяло и отнес внутрь. В комнате не было окон, Наташа лежала на полу и плакала в полной темноте.

Через некоторое время похититель включил свет. Оглядевшись Наташа поняла что оказалась в подвале — в углу были раковина и унитаз.

Внутри было душно и сыро. Из-за высокой влажности на стенах образовалась плесень и завелись насекомые. Работавший в подвале аппарат искусственной вентиляции издавал громкий, гудящий звук, от которого Наташе становилось не по себе.

Она кричала, умоляла отпустить ее, стучала в стены и звала на помощь, но все это было безрезультатно. В этой комнате Наташа провела следующие восемь лет.

Читать еще Оппозиции нужно провести свои выборы И сформировать правительство в изгнании

Расследование

Наташу хватились только через несколько часов, когда она должна была вернуться из школы. «Наташа всегда приходила домой вовремя, поэтому, когда она опоздала на 10 минут, я заволновалась, — рассказывала мама Наташи Бриггита Кампуш. — Я очень испугалась и подумала, что с Наташей что-то случилось». Она позвонила домой, но ей никто не ответил. Прошло еще полчаса, но дочь так и не появилась дома, и Кампуш вызвала полицию.

Наташу объявили в розыск, больше сотни полицейских с собаками и вертолеты начали ее поиски, они прочесывали парки и водоемы, но ничего не нашли. Из отчетов полиции известно, что к ним обратились более 130 человек, которые говорили, что видели девочку, похожую на Наташу. Ее якобы встретили в супермаркете в компании матери, одну на автостоянке возле автобана, один раз — в Вельсе и трижды — в Тироле. Нередко полицейские находили детские вещи, которые, предположительно, могли принадлежать пропавшей Наташе — опознать их приглашали ее маму.

«Когда я ходила с полицией на опознание вещей, которые могли принадлежать Наташе, мне казалось, что меня ведут на казнь», — вспоминала Бригитта.

Расследованием занимался начальник департамента уголовного розыска венской полиции Макс Эдельбахер. Полицейские изучили историю их семьи и первыми подозреваемыми стали ее родители.

«Нам не очень понравились родители Наташи, — рассказывал Эдельбахер. — Ее отец постоянно выпивал, а мать часто меняла партнеров. Они показались нам странными людьми».

Подозрения полицейских усилились, когда во время обыска в доме Кампуш нашли обнаженные фотографии маленькой Наташи. Полицейские подозревали, что отец или кто-то из партнеров ее матери мог сексуально эксплуатировать Наташу, однако в семье объяснили, что фотографии делала ее сестра. И никаких других свидетельств найти не удалось.

Накануне пропажи Наташа гостила у своего отца в Венгрии. Следователи побывали у ее отца и пришли к выводу, что он тоже не причастен к ее исчезновению.

Вскоре у следователей появилась новая зацепка — показания школьницы, которая видела, как Наташу заталкивали в белый фургон, припаркованный у дороги. Венская полиция проверила всех владельцев белых грузовиков в окрестностях Вены — всего их было 776. Каждого из них допросили.

Микроавтобус, в котором была похищена Наташа Кампуш, 25 августа 2006 года. Фото: Herwig Prammer / Reuters

Одним из опрошенных был 35-летний техник связи Вольфганг Приклопил. Он жил в доме, доставшемся ему от отца, в городе Штрасхоф-ан-дер-Нордбан, примерно в получасе езды от места похищения. В день исчезновения Наташи он утверждал, что находился дома, но никто не смог подтвердить его алиби.

Но поскольку у полиции не было веских оснований для обыска дома Вольфганга, они ограничились тем, что сделали снимки его грузовика и составили протокол допроса. После этого документы отправили в архив.

Никаких следов Наташи найти не удалось, и дело было закрыто.

3096 дней заточения

Похититель держал Наташу в подвале под его гаражом. Чтобы попасть внутрь нужно было открыть люк перед гаражом, спуститься под землю и отодвинуть сейф, за которым была спрятана крепкая дверь.

В первые дни своего заточения Наташа боялась темноты, поэтому свет в ее подвале горел круглосуточно. Вскоре похититель принес ей одежду и старый тощий матрас, на котором она спала. Похититель спускался к ней в подвал несколько раз в день. Каждый раз, когда Наташа слышала, как он открывает дверь, ее сердце начинало биться чаще и ее бросало в холодный пот.

По ее словам, сперва мужчина относился к ней как к своему ребенку, чистил ей зубы и стриг ногти. Иногда дарил ей игрушки и читал сказки на ночь.

Через какое-то время свет в подвале стал включаться и выключаться по расписанию. Но, несмотря на это, Наташе было трудно понять, какое сейчас время суток. Почти все время, которое она проводила в одиночестве, она вспоминала о родителях, плакала и не теряла надежды, что рано или поздно ее найдут.

Дверь в комнату, в которой похититель держал Наташу, 24 августа 2006 года. Фото: Reuters

Однако шли месяцы, и постепенно Наташа стала привыкать к своему заточению.

«Когда меня купали, — вспоминает она, — я представляла, что я в спа-салоне. А когда он давал мне еду, я представляла, что он джентльмен, который за мной ухаживает».

Похититель сказал ей, что он — египетский бог и требовал называть его «маэстро».

«Я считала это забавным и нелепым, — вспоминала Наташа. — Подобное поведение я замечала и раньше, еще в детском саду. Один ребенок говорил: “Я правитель. Я король”. Или: “Я принцесса. Ты должна меня слушаться, ты должна выполнять все, что я скажу”. Это был тот же вид мании величия».

Похититель говорил, что у Наташи больше нет семьи: «Теперь я для тебя все. У тебя больше нет прошлого. Тебе намного лучше у меня. Тебе повезло, что ты попала ко мне и я так опекаю тебя. Ты принадлежишь мне. Я тебя создал!»

Вскоре он предложил Наташе выбрать новое имя и в течение следующих семи лет называл ее Бибианой.

Наташа описывала, что от скуки она спасалась книгами, которые похититель оставлял для нее в подвале. Первой был детский роман «Летающий класс» Эриха Кестнера. После этого она прочитала много классики: «Хижину дяди Тома», «Робинзона Крузо», «Тома Сойер», «Алису в стране чудес», «Книгу джунглей», «Остров сокровищ». Книги помогали Наташе хотя бы на время забыть о ее заключении.

Наташа рассказывала, что часто просила похитителя принести в подвал телевизор и видеомагнитофон и однажды он согласился. Телевизор стал для нее единственной возможностью сохранить контакт с внешним миром.

Однако похититель выбирал программы или приносил видеокассеты с фильмами, которые записал еще в начале 1990-х. А еще давал ей поиграть на компьютере.

Иногда похититель рассказывал ей о себе. Оказалось, что его звали Вольфганг Приклопил.

Похититель

Вольфганг Приклопил родился 14 мая 1962 года в Вене. Его отец Карл Приклопил работал на заводе по производству бренди, а его мать Вальтрауд была домохозяйкой.

В 1972 году семья Приклопилов переехала в Штрасхоф-ан-дер-Нордбан в небольшой частный дом, который достался им в наследство от дедушки Вольфганга Оскара. Вольфганг пошел в школу. У него были трудности с учебой, но зато он всегда получал отличные оценки за поведение.

В школе у него не было друзей. Свободное время он проводил в одиночестве, читая книги или собирая пазлы. С ранних лет у Приклопила наблюдались признаки психических отклонений: когда ему было 13 лет он смастерил пневматическое ружье и стрелял из него по воробьям, голубям и диким собакам. Кроме того, он страдал энурезом (недержание мочи).

Окончив среднюю школу, Приклопил поступил в техникум, но через год решил бросить учебу и устроился подмастерьем в немецкий электронный концерн Siemens.

Когда ему исполнилось 20 лет, он переехал из дома отца в Штрасхофе в небольшую квартиру в Вене, в которой жила его мать.

Мать Приклопила вела все хозяйство по дому: готовила для своего сына, стирала его вещи и убирала дома. По вечерам они часто проводили время вместе, гуляя по Вене или Штрасхофу.

В 1986 году, когда Приклопилу было 24 года, его отец скончался, оставив сыну дом в Штрасхоф-ан-дер-Нордбане. Смерть отца еще больше сблизила мать и сына. Они часто виделись и много общались. Но она и не подозревала о тайной стороне сына, как и другие знакомые Приклопила.

Дом Вольфганга Приклопила в Штрасхофе, 24 августа 2006 года. Фото: Reuters

По словам одного из бывших коллег Приклопила, Эрнста Винтера, никто никогда не замечал ничего странного в поведении.

Больше не ребенок

В возрасте 12 лет она перестала беспрекословно выполнять все требования похитителя. Тогда Прикопил начал жестоко избивать ее. Он не давал Наташе есть и подолгу держал одну в темноте за малейшую провинность.

Во время заточения Наташа вела дневник на туалетной бумаге. В одной из записей она перечисляет побои за один день: «Не менее 60 ударов по лицу, от 10 до 15 тошнотворных ударов кулаком по голове, один удар кулаком пришелся в правое ухо».

Со временем Приклопил стал выпускать Наташу из подвала, чтобы она убиралась в доме. Ей приходилось выполнять работу практически голой, опустив взгляд. Говорить можно было только, если к ней обращался Приклопил, иначе он жестоко избивал Наташу.

Иногда, чтобы спастись от побоев Приклопила, Наташа сама била себя по лицу до тех пор, пока он не приказывал ей остановиться. Несколько раз она пыталась покончить с собой; когда ей было 14 лет, она попыталась перерезать себе вены вязальной спицей. Но Приклопил ее остановил.

Иногда он просил у Наташи прощения, дарил подарки и делился мечтами о совместном будущем.

«Мне кажется, он действительно доверял мне, — вспоминает она. — Он мог быть откровенным. Думаю, он хотел создать свой идеальный мир, в котором рядом с ним был бы человек, который понимал бы его и принимал таким, какой он есть». Приклопил говорил, что Наташа должна стать его «идеальной спутницей».

Комната, в которой похититель держал Наташу, 24 августа 2006 года. Фото: Reuters

Когда Наташа повзрослела Приклопил стал давать ей чуть больше свободы: он брал ее с собой, когда ездил в город, и они вместе ходили по магазинам, а однажды даже отвез ее на горнолыжный курорт. Тогда Наташа поняла, что может сбежать.

Побег

Когда Наташе исполнилось 18 лет, она все чаще начала задумываться о свободе и однажды сказала Приклопилу: «Из-за тебя мы в ситуации, когда только один из нас может выжить. Я благодарна тебе за то, что ты меня не убил и так хорошо обо мне заботишься. Это очень мило с твоей стороны. Но ты не можешь заставить меня остаться с тобой. Я — самостоятельная личность. Это нужно прекратить».

Наташа вспоминала, что в тот момент закрыла глаза, ожидая удара, но его не последовало.

«Я думаю, что он понимал, что у меня больше нет сил, — говорит она. — Он довел меня до предела, но это в какой-то степени помогло мне. Ему было нечего ответить».

Вскоре у Наташи появилась возможность сбежать. Чтобы оплатить счета, Приклопил решил продать белый фургон, на котором похитил Наташу. Около полудня 23 августа 2006 года Приклопил приказал Наташе тщательно пропылесосить салон машины, сиденья и коврики. Пока она убиралась, у Приклопила зазвонил телефон.

Громкий звук пылесоса мешал ему разговаривать, и он отошел от машины на несколько шагов и прикрыл ухо рукой.

Из разговора Наташа поняла, что это был звонок от покупателя машины. Приклопил был очень рад звонку и отошел еще дальше, чтобы подробнее обсудить детали.

«Впервые похититель выпустил меня из поля зрения. Несколько секунд я стояла, замерев, перед машиной, пылесос в руках, чувствуя, как мои руки и ноги немеют. Грудную клетку как будто сдавило железным корсетом», — позже вспоминала Наташа.

Она бросила пылесос и побежала к двери гаража, которая была не заперта. Первыми, кого Наташа встретила на улице, были двое мужчин. «Вы должны мне помочь! Мне нужен телефон, позвонить в полицию!» — закричала Наташа, но те сказали, что у них нет телефона.

В этот момент она увидела в окне дома неподалеку пожилую женщину, подбежала к ней и постучала в окно

«Что вы делаете в моем саду? Что вы здесь ищете?» — недовольно спросила женщина.

Полицейские выводят Наташу, укрыв ее одеялом из дома Приклопила в Штрасхофе, 24 августа 2006 года. Фото: Reuters

«Пожалуйста, позвоните в полицию! — задыхаясь повторяла Наташа. — Я — жертва преступления. Мое имя Наташа Кампуш… Пожалуйста, вызовите полицию. Скажите им, что речь идет о случае похищения! Я — Наташа Кампуш».«Подождите у живой изгороди и не топчите газоны!» — ответила женщина и вызвала полицию.

«Снова здесь»

«“Ты снова здесь, — шептала моя мать. — Наташа, ты снова здесь”. Обнявшись, мы долго не могли оторваться друг от друга, — позже писала о встрече с матерью в полицейском участке Наташа Кампуш. — Физический контакт был так непривычен для меня, что от такой близости у меня закружилась голова».

Первые дни на свободе Наташа провела под наблюдением психологов. Всего за несколько дней ее история стала известна всему миру, заметки о ней вышли на разных языках, а журналисты выстроились в очередь, чтобы взять интервью у Наташи и ее близких.

«Честно говоря, я не думал, что доживу до этого дня, — в слезах и дрожащим голосом пересказывал их встречу телевидению отец Наташи. — Она сказала: “Папа, я люблю тебя”. И следующий вопрос был: “Моя игрушечная машинка все еще там?” Это была любимая игрушка Наташи, я никогда не отдавал ее за все эти годы».

В больнице Наташа получала тысячи писем со словами поддержки от людей со всей Австрии.

Возвращение

Спустя восемь часов после того, как Наташе Кампуш удалось сбежать, в Вене под колеса городской электрички бросился мужчина.

Полиция установила личность погибшего — им оказался 44-летний Вольфганг Приклопил. За несколько часов до своей смерти он скрылся от полиции на своей машине, а затем бросил ее и пошел пешком. Вероятно, осознав, что избежать ареста ему не удастся, Приклопил прыгнул под поезд.

Уже на свободе Наташа узнала, что полиция могла ее спасти. Один из соседей Приклопила спустя месяц после похищения заметил его белый фургон и сообщил о нем в полицию. Следователи приехали на место и потребовали Приклопила показать машину. Но он заранее загрузил ее строительным мусором и объяснил, что использует фургон для ремонтных работ.

На допросе Приклопил соврал, что в день похищения был дома, и хотя у него не было алиби, полицейские не стали обыскивать его дом, в подвале которого уже больше месяца сидела Наташа.

После освобождения Наташу Кампуш стали приглашать на австрийские ток-шоу. Когда она рассказала, что сочувствовала Вольфгангу и даже плакала, узнав о его смерти, у нее заподозрили стокгольмский синдром — так называют состояние, когда у жертвы появляется эмоциональная привязанность к похитителю. В своей книге Наташа писала, что, еще сидя в подвале, успокаивала себя тем, что все могло быть гораздо хуже: «В отличие от множества случаев, которые я видела по телевизору, похититель не изнасиловал и не убил меня».

Долгое время Наташа страдала от социофобии и с трудом выходила на улицу. Чтобы преодолеть свои психологические травмы и развеять слухи, которые ходили вокруг ее истории в 2010 году, Наташа написала автобиографию под названием «3096 дней».

Наташа Кампуш позирует со своей книгой «3096 дней» в книжном магазине в Вене, 9 сентября 2010 года. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В 2008 году Наташа Кампуш купила дом Приклопила, в подвале которого просидела взаперти восемь лет.