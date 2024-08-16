«Она не видела никакого выхода»

Казахстанские СМИ обсуждают громкую историю о 16-летней девочке из Кызылорды, которую полгода держали в рабстве ее одноклассники. Девочку пытали и заставляли заниматься секс-работой, а все полученные деньги забирали себе. По непонятным причинам участковый отговаривал родителей ребенка писать заявление, а администрация школы пугала родителей тем, что девочку у них заберут и отдадут в интернат. «Холод» рассказывает подробности этого дела.

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Что случилось?

7 августа Дина Тансари, глава казахстанского фонда «Немолчи.kz», который помогает пострадавшим от насилия женщинам и девочкам, рассказала на своей странице в фейсбуке, что 16-летняя школьница из города Кызылорда с февраля 2024 года была вовлечена в проституцию. По ее словам, девочку накачивали наркотиками, прижигали плавлеными пакетами, душили и заставляли оказывать мужчинам секс-услуги.

«Периодически она выходила на связь [с родителями] на видео и говорила, что она работает в кафе официанткой или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что ее заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум», — написала Тансари.

Правозащитница добавила, что все это время родители самостоятельно искали дочь. По ее словам, те обратились с заявлением в полицию, но им никто не помог. «Ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами», — написала она.

В своем посте Тансари отметила, что полиция Кызылорды задержала нескольких подозреваемых. 9 августа она сообщила, что суд города отпустил всех задержанных. «Мы крайне возмущены, потому что считаем, что теперь жизни членов семьи и пострадавшей девочки в опасности, вы даете преступникам замести следы, уничтожить улики, подготовиться к защите, подкупить нужных людей. Мы усматриваем в действиях судьи коррупционную заинтересованность», — написала Тансари.

14 августа правозащитница написала в фейсбуке, что Кызылординский областной суд изменил меру пресечения трем подозреваемым — их поместили под стражу на два месяца. Под домашним арестом сейчас находится один подозреваемый.

Среди насильников может быть почти 1000 мужчин

Подростки не просто заставляли девочку оказывать секс-услуги, но и крупно зарабатывали на этом — около 2–3 миллионов тенге в месяц (от 4 до 6 тысяч долларов), отметила Тансари. По словам правозащитницы, подозреваемые завладели телефоном девочки, получили доступ к чатам и угрожали, что разошлют родственникам и друзьям ее интимные видео. Также, по словам Тансари, они обещали разрезать девочке половые органы и убить ее родителей, если та откажется оказывать секс-услуги.

«В это время девочку безжалостно эксплуатировали в секс-рабстве, каждый час шли клиенты, кызылординские мужчины, молодые и старые, приходили и покупали молодое тело, даже не задумываясь о том, что они ее насилуют, что она ребенок. Сегодня тетя повезла ее на базар купить одежду, потому что ее вещи практически все остались в доме сутенерш. За небольшой промежуток времени она узнала очень многих мужчин, которые к ней приходили в качестве клиентов, среди них таксисты, продавцы», — написала она.

14 августа фонд «Немолчи.kz» совместно с матерью пострадавшей школьницы провели пресс-конференцию. Стало известно, что подростки, возможно, заранее планировали привлечь пострадавшую к секс-работе — по словам матери, они постепенно втирались в доверие к ее дочери.

«Одна из подозреваемых живет неподалеку и даже бывала у нас в гостях. Они с моей дочерью дружили. Поэтому, когда она начала оставаться у подруги с ночевкой, я ничего не подозревала. Все начиналось с малого. Как мы позже выяснили, в этом участвовали как минимум три человека: одноклассница, одноклассник и родственник одного из них. Они сняли видео, на котором наша девочка была обнаженной, и начали ее шантажировать. Сначала вымогали деньги, а в январе отобрали телефон и зарегистрировали ее на сайте для занятий проституцией. Ее вынуждали оказывать секс-услуги и отдавать деньги», — цитирует мать пострадавшей девочки издание Informburo.kz.

По словам женщины, за полгода школьницу изнасиловали около 1000 мужчин.

Дина Тансари добавила, что девочку держали в квартире одной из подозреваемых, а секс-услуги заставляли оказывать в гостиницах и саунах. По словам правозащитницы, мужчины, которые насиловали девочку, расплачивались с помощью онлайн-переводов. После получения оплаты девочка была обязана переводить эти деньги подозреваемым, сказала Тансари, ссылаясь на историю банковских переводов.

«Были периоды, когда денежные переводы на счет потерпевшей поступали каждый час. В голове не укладывается, что несовершеннолетняя девочка заинтересовала стольких мужчин. Я убеждена, что эти клиенты прекрасно осознавали происходящее. Она выглядит как ребенок, запуганный и истощенный. Нам известно, что несовершеннолетние секс-работницы пользуются особым спросом. На сайтах даже есть специальные опознавательные знаки, по которым клиент может определить такую девушку. И это приводит в ужас. Нужно найти каждого клиента и привлечь к ответственности. Эти люди не должны оставаться безнаказанными», — цитирует Informburo.kz правозащитницу.

Не выносить сор

По словам матери девочки, ее дочь вернулась домой 6 августа со следами пыток. Ее привел друг, у которого она попросила взаймы крупную сумму денег.

«6 августа она пришла домой и все мне рассказала. Грязная, исхудавшая, вся в синяках. Следы насилия были очевидны. В тот же день я обратилась в полицию, но моей дочери не оказали никакой помощи. Даже анализы не взяли. Я сама повезла дочь по врачам, сделала все платно. Потом ее госпитализировали в отделение травматологии. Выяснилось, что у нее сотрясение мозга. Ее били, морили голодом и пытали», — цитирует издание речь матери пострадавшей.

По словам женщины, даже после возбуждения уголовного дела сотрудники полиции требовали «не выносить сор за пределы города», имея в виду общение со СМИ и правозащитниками.

14 августа в МВД Казахстана сообщили, что против родителей подозреваемых возбудили уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В пресс-релизе отмечается, что родители пострадавшей якобы не обращались в правоохранительные органы в течение всех шести месяцев.

В ведомстве добавили, что возбудили еще одно уголовное дело из-за распространений якобы ложных сведений о произошедшем в социальных сетях.

«В социальной сети пользователи, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения. В частности, в социальной сети на тему “Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу” и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе МВД.

По данным The Village Казахстан, сейчас потерпевшая сторона — родители девочки — требует переквалифицировать статью «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», по которой сейчас ведется дело, на более тяжкую. Максимальный срок, который может грозить подозреваемым по статье о вовлечении, составляет 10 лет.

Девочка не проявляет эмоций

Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева на своей странице в инстаграме 15 августа сообщила, что дом, в котором пострадавшая школьница проживает вместе с родителями, взят под охрану. По ее словам, девочке оказали психологическую и медицинскую помощь на дому, так как ее мать «отказалась от госпитализации».

«Организована встреча с заместителем следственного департамента и охрана на месте проживания, обращение в прокуратуру по мере пресечения на время следственных действий. Хочу отметить, что это право родителей обращаться и принимать любую помощь. Вместе с тем все, что требуется для обеспечения полноты следствия, организации помощи, мы с региональным уполномоченным делаем», — написала Закиева.

По словам Дины Тансари, девочка сейчас не проявляет никаких эмоций: «не улыбается, не смеется, не плачет». «Ощущение, что она уже смирилась. Я видела таких травмированных детей. Она просто смирилась с происходящим. Для нас страшно то, что она все это исполняла на автомате. Она не видела никакого выхода», — цитирует правозащитницу Batyr Jamal.

По данным Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Казахстана, в 2022 году в стране 719 детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. В феврале 2024 года начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов сообщил, что в Казахстане почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних составляют преступления против половой неприкосновенности.



