Я посмотрела один и тот же фильм в кино 67 раз

Жительница Минска и твиттер-блоггер Рита Миронова очень любит фандомы и кино. Влюбившись во вселенную и став участником фандома «Бабл», Рита устроила себе челлендж — посмотреть фильм «Майор Гром: Игра» максимальное количество раз в кинотеатре, чтобы поддержать создателей и актеров. В общей сложности она запланировала 72 похода в кино, но сходить ей удалось только на 67 сеансов. Миронова поговорила с «Холодом» и объяснила смысл челленджа, раскрыла сумму денег, которую она потратила на него, а также рассказала о домогательствах во время одного из сеансов.

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1 апреля 2021 года в кинопрокат вышел фильм «Майор Гром: Чумной доктор» от студии «Бабл» — мой твиттер был полностью завален хештегами #поддержитемайорагрома. Подобный ажиотаж меня, скорее, отталкивает, и я подумала: «Ну, не. Вы мне надоели — отстаньте от меня».

Но потом я наткнулась на пост одного из пользователей твиттера, в котором он писал, что если сейчас каждый из нас не бросит хотя бы копеечку в поддержку качественного российского кино для массового зрителя, то тогда нам и не нужно удивляться, что на экраны выходят только низкосортные пошлые комедии, а хорошие киноделы теряют мотивацию стараться.

Что за «Бабл» и «Майор Гром»? «Майор Гром» — франшиза, основанная на серии комиксов компании Bubble о майоре полиции из Санкт-Петербурга. Сама Bubble появилась как часть холдинга News Media, основанного Арамом Габреляновым. Основал Bubble и киностудию Bubble Studios его сын — Артем Габрелянов. При бюджете в 640 миллионов рублей «Чумной Доктор» собрал в прокате всего 329. Тем не менее вокруг франшизы сформировалась массовая фанатская субкультура: на встречу с актерами «Майора Грома» в ЦДМ на Лубянке в мае 2021 года пришло около пяти тысяч человек. Сборы второго фильма франшизы «Игра» составили 574,5 миллиона, а бюджет картины не раскрывается. По сюжету фильма «Чумной Доктор» Гром побеждает антагониста, мечтающего избавить город от коррупции путем уличных протестов, перерастающих в погромы. После выхода некоторые зрители и критики увидели в картине политическую пропаганду, направленную против оппозиции и очерняющую протест. Режиссер фильма Олег Трофим, отвечая на критику, говорил: «В картине нет протеста, а есть преступная активность, которая возникла на почве злобы и негодования к тому миру, в котором мы живем. <...> Одни нам говорят, что мы разжигаем гражданскую войну, другие говорят, что мы пособничаем Кремлю. Мы к этому готовились внутренне, но я лично понял, что не был готов. Жалко, что контекст так обострился, ситуация произошла в январе и уже не позволяет отстраниться». «Ситуацией» Трофим называл митинги в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по прилету из Германии 17 января 2021 года. При бюджете в 640 миллионов рублей «Чумной Доктор» собрал в прокате всего 329. Тем не менее вокруг франшизы сформировалась массовая фанатская субкультура: на встречу с актерами «Майора Грома» в ЦДМ на Лубянке в мае 2021 года пришло около пяти тысяч человек. Сборы второго фильма франшизы «Игра» составили 574,5 миллиона, а бюджет картины не раскрывается.

Так я решила все-таки сходить на сеанс «Майор Гром: Чумной доктор» — билет мне оплатила девушка из моего города, которая всем предлагала пойти в кинотеатр за ее счет.



На просмотре я просто обалдела. Фильм оказался просто невероятным — такого в российском кино я вообще не видела никогда. [Российские] попытки в супергероику до этого, на мой взгляд, просто небо и земля по сравнению с тем, что показала студия «Бабл». Я влюбилась просто моментально. C сеанса я вышла как заколдованная — думала, что фильм нужно посмотреть просто всем.

В итоге это стал первый фильм, на который я сходила в кино больше одного раза. Из-за того что я поздно спохватилась — только в середине апреля, — да и не было денег ходить так часто в кинотеатры (тогда я училась в Белорусском государственном университете, и студенческой стипендии не хватало) — на «Чумного доктора» я сходила всего лишь шесть раз, но некоторые фанаты ходили по 10–20 раз, и я думала: «Вау, я тоже так хочу».

Тогда же я стала вливаться в фандом: хотя он и принял меня радушно, пришлось постараться, чтобы зарекомендовать себя — рисовать я не умею, фанфики тоже давно не пишу. Но на помощь пришло журналистское образование — и я стала писать новости, выкладывать посты, цитаты актеров из интервью, новые фотографии. В общем, делала все, что делает пиарщик, да еще и бесплатно — тогда мне казалось, что если я не постараюсь и не покажу себя как самого-самого креативного участника, то меня просто не примут за свою, и я воспринимала каждый творческий застой как конец света.

Уже спустя два года, в ноябре 2023 года, я попала на беларуский кинофестиваль «Лістапад» и там познакомилась с фильмом молодого режиссера Кирилла Халецкого «Киношники»: об этом фильме я узнала случайно — через ютуб-блогера Мефисто (Мефисто, или Георгий Будз, — обзорщик треш-кино на ютубе; на его канал подписаны 348 тысяч человек. — Прим. «Холода»), он сыграл одну из ролей.

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Неожиданно фильм оказался очень теплым, добрым и душевным — мне кажется, в трудные времена не хватает таких историй на экране. Плюс фильм был снят в моем родном городе, Минске, и это позволило взглянуть на город с другой стороны, что ли.

После показа я познакомилась с режиссером Кириллом и снявшимися в фильме актерами. Они — молодая команда, и, очевидно, у них скромный бюджет, а массовый зритель не очень любит подобное кино. Поэтому я решила, что это мой священный долг — поддержать ребят в прокате.

Я рассчитывала посмотреть фильм около семи раз (мое счастливое число), но в итоге так влюбилась в «Киношников», что посмотрела 16. Режиссер и актеры были в шоке: очень благодарили меня, а я им ответила, что просто очень люблю их и хочу, чтобы таких фильмов было больше — особенно в темные времена.

«Майор Гром: Игра»

Челлендж с просмотром фильма «Майор Гром: Игра» я планировала накануне премьеры, в мае 2024 года. Вспоминая опыт «Киношников», мне захотелось поднять планку и еще больше испытать себя, поэтому изначально я хотела сходить на фильм 20 раз. А дальше уже зависело от того, будут ли у меня желание, свободное время, деньги и т. д.

Но со свободным временем мне очень повезло: в начале мая, когда еще было не до конца ясно, когда состоится премьера «Игры», я планировала уйти в отпуск, но мой начальник на работе попросил уйти попозже. В итоге в отпуск я ушла 20 мая 2024 года на две недели, а премьера «Майора Грома» состоялась уже через три дня — 23 мая.

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Я большая перфекционистка и гиперответственный человек, особенно если дело касается чего-то, что я люблю, — пришлось на старте челленджа убеждать себя, что, если 20 раз не выйдет, это нормально и любой мой вклад важен. В итоге уже на четвертый мой поход мама меня спросила: «Ты каждый день в кино теперь будешь ходить?» — и тогда я поняла, что там надолго.

К концу отпуска я посмотрела фильм 13 раз, но прокат-то продолжался, и я поняла, что не перестану ходить в кино: буду пытаться совмещать свои походы с работой. Я живу в Минске, но работаю в Дзержинске — это 40 минут на маршрутке, и в будни я обычно возвращаюсь к шести часам вечера. В итоге я ездила с работы домой, успевала поесть и уйти в кино в кинотеатр «Беларусь» на сеанс в 20:20 или в 20:40. Я старалась выбирать сеансы на пораньше, но это не всегда получалось: один раз я вернулась домой заполночь, а однажды, когда я шла с работы и пыталась успеть в кино, опоздала на маршрутку и пришлось заплатить круглую сумму за такси, чтобы успеть на сеанс. Зато я всем доказала, что люблю «Бабл» больше, чем деньги!

К сожалению, в итоге из 72 запланированных сеансов (именно столько получилось бы, если бы я сходила на все сеансы до конца проката) посетить удалось лишь 67 раз: прокат в кинотеатре «Беларусь» шел два месяца и восемь дней, но сеансы в последние дни сместили с 20:20–20:40 на 14:30 — и совмещать походы в кино и работу стало невозможно.

Интерес к фильму у меня совершенно не ослабевал, тем более опыт многократного просмотра одного фильма уже был. Чтобы этого [ослабления интереса] не случилось, еще на «Киношниках» я придумала себе развлечение — внимательно смотрела фильм и запоминала всякие мелкие детали: задний план, имена, зашифрованные в никах пользователей соцсетей, а потом шла в соцсети к режиссерам и задавала разнообразные вопросы: «А что вот это?», «А зачем то?», «А какой смысл в этом?» и так далее. Режиссер «Киношников» Кирилл Халецкий мужественно отвечал на все мои вопросы и хвалил за внимательность. Режиссера «Майора Грома» Олега Трофима я решил так не мучать.

К тому же я смотрела документальный фильм о художнике Исааке Бродском и его работе «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде». На этой картине изображено огромное количество людей, исследователи изучали ее много лет, расшифровывая всех исторических личностей, — и все равно некоторых идентифицировать так и не удалось. Любой художественный фильм — это, по сути, та же огромная картина, которую можно рассматривать долго и упорно, ища мелкие детали, авторские штрихи, киноляпы, моменты, где видно, что было что-то вырезано. Ты уже знаешь сюжет — тебе не нужно с напряжением следить за героем и с замиранием сердца ждать следующий шаг антагониста. В этот момент из зрителя ты превращаешься в исследователя, который ищет такие интересные штуки, а потом рассказывает о них другим.

Благодаря такому взгляду исследователя я собрала большой тред с ляпами и интересными моментами в «Майоре Громе». Подловить удалось даже Артема Габрелянова (предприниматель, основатель Bubble Comics, создатель этой комикс-вселенной и сценарист «Майор Гром: Игра». — Прим. «Холода»): в одной из сцен бармен сказал, что клиентов нет, потому будний день, но по таймлайну картины было воскресенье — в твиттере Габрелянов обещал поправить этот момент на диджитал-релизе.

Своими походами в кино я дослужилась до статуса местной знаменитости: билетерши из кинотеатра «Беларусь» начали меня узнавать и удивляться, зачем я так часто смотрю один и тот же фильм — проспорила, что ли? Я им честно рассказала про свой челлендж, и вместе мы даже посчитали, сколько раз я сходила. Одна из работниц кинотеатра рассказала, что часто бывает в Питере, и очень советовала съездить туда, чтобы посмотреть вживую на съемочные локации («Майор Гром: Игра» снимался в Санкт-Петербурге. — Прим. «Холода»). Более того, узнавать меня стали и зрительницы и спрашивать меня, не я ли ты девушка, что много раз сходила на «Игру» — было очень приятно, — а одна из них даже сфоткалась со мной!

Домогательства в зале

Но был и один очень неприятный случай. Один раз, когда я в очередной раз пошла на «Игру» поздним сеансом, рядом со мной сел незнакомый мужчина. Сначала он просто смотрел фильм, но потом бросил шутку, явно адресованную мне, потому что рядом никого не было. Мы разговорились: он задавал вопросы по сюжету фильма, я развернуто отвечала — и все было нормально. До тех пор, пока он не полез целоваться и запускать руки под одежду и в нижнее белье.

Я не могла ничего сказать, мне было дико стыдно и очень страшно — этот ужас продолжался больше часа, пока фильм не закончился. После этого я как можно скорее выбежала из зала на улицу, чтобы он, не дай бог, не пошел за мной. Это был просто кошмар: меня всю трясло, он как будто «заклеймил» меня своими руками, а его запах как будто остался на моей одежде и коже.

Когда я вернулась домой, хотелось эту историю смыть и забыть. Но после того, как я помылась — несмотря на опасения, что меня высмеют или унизят, — я решила рассказать о случившемся своим подписчикам в твиттере. В итоге фандом меня поддержал, а об истории узнал даже Артем Габрелянов — он одним из первых начал успокаивать и поддерживать меня и даже расфорсил эту историю с моего согласия, хотя изначально я хотела ее замять.

Поддержка фандома и Артема дала мне много сил, и я решила все-таки наказать этого гада. Общими усилиями (я обращалась и в органы, и в администрацию кинотеатра) удалось установить его личность, но до административного или уголовного дела не дошло: за развратные действия возбуждают дела, только если пострадал несовершеннолетний, а по статье о хулиганстве мне сразу сказали, что дело затянется. Плюс я не хотела, чтобы родители узнали: отец — человек резкий, мама — еще в студенчестве пережила опыт сексуализированного насилия, а школьницей едва убежала от педофила.

По крайней мере я сделала все, чтобы предупредить всех потенциальных жертв этого человека. Хотя, конечно, я бы предпочла никогда не становиться главной героиней этой кошмарной истории.

Что будет дальше

Эта история совершенно не отбила у меня желание устраивать челленджи с просмотрами. Еще в самом начале проката режиссер Олег Трофим через инстаграм попросил «сделать подарок» Габрелянову и сходить на фильм 69 раз. С обоими я была знакома через социальные сети, они знали о моем челлендже, но, как я уже сказала, вышло только 67 раз. Потом я случайно узнала, что Олег и Артем Габрелянов поспорили, сколько раз я схожу в кино — в итоге победил Артем. Но на новый фильм студии «Бабл» я точно схожу 69 раз — я же пообещала.

Следующий челлендж я собираюсь устроить, когда в прокат выйдет новый фильм режиссера «Киношников» Кирилла Халецкого «Культурный код» — его премьера состоится уже в сентябре. Я очень хочу поддержать по-настоящему талантливых и близких моему сердцу людей. Более того, я горжусь, что могу стать ближе к их творчеству.

Что за «Культурный код»? Фильм Кирилла Халецкого «Культурный код» снят на государственной студии «Беларусьфильм» и, по словам министерства культуры страны, отвечает на вопросы о том, «что значат для молодых государственные символы нашей страны?» «Какие они, настоящие патриоты?» «И почему молодежь выбирает для жизни Беларусь?» Оппозиционные беларуские СМИ называют фильм «агиткой про госсимволы».

Всем, кто захочет повторить мою безумную практику, я хочу пожелать много сил и денег — на челлендж я потратила 869 беларуских, или около 24 тысяч российских рублей. Помните, что вы не должны прыгать выше потолка, если не чувствуете в себе желания и сил продолжать. Лучше сходить меньше раз — даже один, — но испытать максимальное удовольствие, чем вымучивать огромную цифру и возненавидеть фильм. Хотите все равно помочь сборам? Купите билет и отдайте кому-нибудь просто так. Это будет лучшим решением.