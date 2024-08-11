Кто убил укротителя змей?

В июне 2017 года полицейские округа Миссури приехали на вызов в змеиный питомник. Его владельца, 29-летнего Бена Реника нашли мертвым прямо на рабочем месте. Полиция несколько лет искала убийцу, но расследование зашло в тупик: несмотря на наличие подозреваемого, следователи не смогли собрать необходимые улики. Все изменил неудачный роман. Как это было — читайте в новом выпуске еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

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8 июня 2017 года в службу 911 округа Монтгомери в штате Миссури поступил звонок от женщины по имени Линли Реник. Она рассказала, что нашла своего мужа на полу в луже крови.

Когда помощники шерифа приехали на место преступления, то были удивлены — убийство произошло в питомнике, где содержалось более трех тысяч экзотических змей.

Сэм Реник, брат погибшего, предположил, что Бена могла укусить одна из змей: череп Бена был проломлен, а на его руке были две раны, напоминавшие следы укусов. Однако Дэйв Колберт, коронер округа Монтгомери, обнаружил рядом с телом несколько гильз. После осмотра тела стало ясно, что Бена застрелили: семь пуль попали ему в спину, а одна вошла в затылок с близкого расстояния.

Укротитель змей

Бен Реник — 29-летний американский предприниматель из небольшого городка Нью-Флоренс в штате Миссури. С детства он увлекался рептилиями, и уже в юности у него появилась первая змея.

После смерти отца в наследство Бену досталась семейная ферма, которую он переоборудовал в питомник для змей. Он стал разводить их, и вскоре его хобби превратилось в полноценный бизнес. Бен открыл свою фирму по продаже экзотических животных под названием Renick Reptiles, Inc.

Бен завел свой блог на ютубе, где рассказывал о разных видах змей. На него подписалось несколько тысяч человек.

В 2011 году, когда Бену было 24, он возобновил общение со своей подругой детства Линли. Вскоре между ними завязались романтические отношения. В 2014 году Бен сделал ей предложение и она согласилась.

Линли c сыном от первого брака. Фото: Ben Renick / Facebook

Линли и ее сын от первого брака переехали в дом Бена, который он построил на семейной ферме. Вскоре у Бена и Линли родился ребенок. Линли открыла свой собственный спа-салон. Вместе с этим она помогала Бену заниматься питомником, который приносил семье хороший доход.

Бен занимался продажей змей по всему миру. Стоимость некоторых редких особей могла достигать десятков тысяч долларов. Незадолго до смерти Бен заключил сделку по продаже части своей коллекции за сумму больше миллиона долларов и уже получил аванс в размере 200 тысяч.

8 июня 2017 года Линли позвонили из детского сада и сообщили, что ее муж не приехал забрать детей.

Семейный вопрос

Полиция приступила к расследованию. Следователи предположили, что Бена Реника могли убить в ходе ограбления, однако ни одна из его змей не пропала из питомника, и от этой версии отказались.

По словам детектива Фоуста, занимавшегося расследованием этого дела, полиция не исключала, что к смерти Бена могут быть причастны его близкие родственники. В первую очередь следователи вызвали на допрос Линли.

Линли сразу же назвала Сэма одним из возможных убийц. По ее словам, между братьями были напряженные отношения из-за наследства. Отец Сэма и Бена, Фрэнк Реник, был замешан в крупном мошенничестве с поддельными акциями и в 2012 году покончил с собой. Он и оставил Бену в наследство семейный дом и ферму. По словам Линли, Сэма это сильно расстроило. «Сэм просто пришел к Бену и сказал: “Ты должен отдать мне половину наследства”, — вспоминала Линли. — Бен ответил: “Нет, я не могу подвергать риску свою семью и бизнес”. И тогда, как вы понимаете, он наговорил Бену много обидных слов».

Сэм и Бен Реник. Фото: Sam Renick / Facebook

После этого детективы допросили Сэма. Он был потрясен, узнав, что его подозревают в преступлении. Сэм признал, что решение отца оставить ферму исключительно брату его задело, но отрицал какую-либо причастность к смерти Бена. «Наследство разделили не поровну, — сказал Сэм полиции. — Но что есть, то есть. Жизнь несправедлива».

После заявлений Линли Сэм согласился предоставить свою одежду для анализа на следы пороха, он показал свой мобильный телефон и прошел проверку на полиграфе, которая показала, что он невиновен. Полиция также подтвердила алиби Сэма: в момент убийства он был на работе. После этого его исключили из числа подозреваемых.

Пока детективы искали убийцу, сообщество заводчиков рептилий объединилось, чтобы помочь жене и детям Бена Реника. Они организовали благотворительный онлайн-аукцион, на котором продавались змеи. В итоге удалось собрать более 40 тысяч долларов.

Вскоре расследование приняло новый оборот, когда полиция изучила аккаунты и переписку Бена и Линли в социальных сетях. Стало ясно, что их отношения не были такими идеальными, как она описывала. В переписке Бен давал Линли понять, что догадывается, что она ему изменяет.

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В тупике

Через 11 дней после убийства Линли вызвали на повторный допрос. Во время разговора со следователями она призналась, что у нее действительно был роман с мужчиной по имени Эрик. Они виделись несколько раз в месяц.

Детективы вызвали Эрика на допрос, подозревая, что он мог напасть на Бена из-за ревности, но у него было алиби — в день убийства он был в поездке вместе с друзьями.

Тогда детективы стали все больше подозревать саму Линли. В переписке с Беном, она писала, что у нее возникли финансовые трудности, связанные с выплатой кредитов по ее бизнесу. Счета Линли приходилось оплачивать Бену. Он не был этим доволен.

«Хватит лгать, скрывать от меня правду и задерживать выплаты людям», — написал Бен Линли за несколько часов до смерти.

Линли на судебном заседании. Фото: A&E / YouTube

Узнав о финансовых трудностях бизнеса Линли, следователи допросили Эшли Шоу, одну из подчиненных Линли, ее близкую подругу. Во время допроса Шоу рассказала, что у Линли было еще несколько романов. Незадолго до смерти Бена она встречалась с мужчиной по имени Брэндон Блэквелл, с которым познакомилась в интернете.

Полицейские также изучили историю звонков Линли и выяснили, что в день убийства Линли несколько раз звонила своему бывшему парню Майклу Хамфри, который незадолго до этого вышел из тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков.

Детективам удалось поговорить и с самим Хамфри. Он сказал, что Линли позвонила ему, чтобы попросить установить стереосистему в автомобиль ее подруги Эшли Шоу — Хамфри в прошлом работал в автосервисе.

Это версия не звучала убедительно. Сомнения следователей усиливались. В это же время в полицию обратился страховой агент семьи Реника. Он сообщил, что Линли начала попытки обналичить полис почти сразу после смерти Бена и решил приостановить выплату.

Тогда детектив Фоуст предложил Линли пройти полиграф. Она провалила тест, но продолжала настаивать на своей невиновности.

«Я не могу объяснить, почему я провалила тест, но я не убивала Бена», — говорила Линли.

Полицейским пришлось ее отпустить. Следователи не смогли обнаружить следы пороха на одежде Линли. Также у полиции не было ни свидетелей, ни орудия убийства. Все улики, указывающие на причастность Линли к преступлению, были косвенными и недостаточными для предъявления ей обвинения.

Переезд Линли

После допроса Линли дело зашло в тупик. Никаких новых зацепок полиция найти не смогла и расследование приостановили.

«Было очень тяжело осознавать, что где-то есть человек, которому удалось избежать наказания за убийство. Я беспокоился о своей безопасности», — вспоминал Сэм.

Через некоторое время после убийства Бена Линли начала отдаляться от его семьи. Она перестала отвечать на сообщения Сэма, не позволяла общаться с ним своим детям и отказывалась забирать вещи мужа.

«Мы начали замечать, как в социальных сетях Линли появляются фотографии с другим мужчиной и вскоре узнали, что она беременна, — вспоминал Сэм. — Линли вступила в отношения с Брэндоном Блэквеллом почти сразу после убийства».

После смерти Бена Сэм пытался оспорить наследство своего брата, но суд встал на сторону Линли. Она осталась единственной владелицей семейной фермы Реников и продала ее за 740 тысяч долларов. Вскоре они вместе с Блэквеллом и детьми уехали в город Колумбия, штата Миссури. «Я потерял ферму, которую моя семья держала 40 лет, — сокрушался Сэм Реник. — Мы никогда не могли себе представить, что это случится таким образом».

Тайный свидетель

Отношения Линли и Блэквелла продолжались два года. Они постоянно ссорились и в 2019 году расстались. Линли получила охранный ордер, а уже в январе 2020 года Блэквелла обвинили в его нарушении и преследовании Линли. Он отрицал свою вину, но все равно оказался за решеткой.

Брэндон Блэквелл. Фото: A&E / YouTube

В тюрьме Блэквелл заявил, что у него есть информация о смерти Бена Реника, и он готов ей поделиться в обмен на освобождение. Он рассказал следователям, что за несколько недель до убийства Бена Линли и ее подруга Эшли Шоу попытались отравить Бена, подсыпав ему большую дозу препарата «Перкосет» (опиоид, который используют, чтобы снять сильную боль, передозировка приводит к отеку легких и смерти).

Но Бен «чудом выжил», и тогда Линли обратилась за помощью к своему бывшему — Майклу Хамфри.

16 января 2020 года Линли Реник и Майкл Хамфри были арестованы по обвинению в убийстве Бена Реника.

Полицейским был нужен свидетель обвинения. Они задержали Эшли Шоу и предупредили, что если она не расскажет правду, то окажется в тюрьме вместе с Линли и Хамфри. Во время допроса Эшли созналась, что помогала Линли достать «Перкосет». По словам Шоу, Линли сказала ей, что хотела избавиться от Бена, потому что он ее избивал. Однако в полицию Линли ни разу не обращалась.

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Эшли рассказала, что после смерти Бена Линли приехала в спа-салон. «Она попросила меня тщательно вымыть ее тело и руки, и рассказала, что Майкл был слишком взволнован или не хотел этого делать, поэтому она сама взяла пистолет, — вспоминала Шоу. — Она сказала, что приставила пистолет к спине Бена и выстрелила несколько раз».

Эшли призналась, что, пока Линли и Хамфри находились на ферме, она помогла создать для Линли алиби. Она отправляла ей текстовые сообщения, чтобы создать видимость, будто та была в спа-салоне.

Хамфри рассказал полиции, что Линли попросила его пойти с ней к Бену. Она объяснила, что уходит от него и хочет забрать свои вещи. Однако, когда они вдвоем подъехали к ферме, Линли достала пистолет. Хамфри утверждал, что Линли пыталась отдать ему пистолет, но он отказался. И она сама застрелила Бена.

Суд и наказание

В октябре 2021 года Майкл Хамфри был осужден за убийство. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Узнав вердикт присяжных, Хамфри решил пойти на сделку со следствием, чтобы смягчить приговор. Он признался, что отдал пистолет Линли, а затем спрятал его в доме матери своей подруги на чердаке. Благодаря этому признанию полиция нашла орудие убийства. После этого наказание Хамфри было смягчено, и он получил шанс на условно-досрочное освобождение.

В декабре 2021 года начался суд над Линли. Несмотря на показания Хамфри, она утверждала, что курок нажал он, и не признавала свою вину, однако присяжные ей не поверили. Присяжные совещались 12 часов после чего судья провозгласил вердикт: Линли Реник признали виновной в убийстве и приговорили к 16 годам лишения свободы. Она выйдет из исправительного центра Чилликоте в 2038 году, когда ей будет 49 лет.

Сэм Реник был не согласен с таким решением. «Жизнь моего брата и жизни других людей, которые она разрушила, стоили гораздо больше, чем 16 лет», — говорил он.