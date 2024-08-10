Тысячи людей находят скрытые камеры в квартирах Airbnb

В соцсетях опубликованы тысячи видео, на которых путешественники показывают скрытые камеры, найденные в съемном жилье, и записывают инструкции, как установить портативные сигнализации и дополнительные замки на двери. Эти ролики собирают миллионы просмотров. Для беспокойства есть причины — например, за последние 10 лет популярный сервис аренды Airbnb получил 35 тысяч жалоб на скрытое видеонаблюдение. Компания запретила арендодателям размещать камеры в жилье только в апреле 2024 года, теперь они могут быть установлены только на прилегающей территории. В отелях скрытые камеры встречаются реже, но есть другая угроза — нападения и сексуализированное насилие. «Холод» рассказывает, стоит ли беспокоиться о неприкосновенности частной жизни во время отпуска и как обезопасить себя в съемном жилье.



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Продажа видео на порносайты и нападения в отелях

Установка скрытых камер в номерах отелей — это уголовное преступление в большинстве стран. Обычно видеонаблюдение разрешено только в местах общего пользования: на входе, стойке регистрации, в холле, коридорах, лифтах, столовых и у бассейнов. Камеры там нужны для предотвращения преступлений.

Однако в отелях по всему миру нередко совершаются нападения и сексуализированное насилие. Среди стран, где такое происходит, называют Индонезию, Камерун, Папуа-Новую Гвинею, Мексику, Кению, Бразилию, Египет, Гондурас, Индию. Но осторожным нужно быть и в других странах. Согласно американскому Национальному исследованию виктимизации, в стране ежегодно происходит 7800 случаев сексуализированного насилия и харассмента в отелях. Домогательства и изнасилования часто происходят и на популярных европейских курортах в Италии, Испании, Португалии, Греции.

Также известны случаи, когда злоумышленники устанавливали в номерах отелей скрытые камеры для шантажа, слежки, сексуального удовлетворения, продажи или публикации видео в интернете. В Южной Корее в 2018–2019 годах около 1600 человек пострадали от скрытой съемки в гостиницах. Двое мужчин транслировали эти видео онлайн за платную подписку. Они установили камеры в 30 гостиницах по всей стране. А в 2015 году в отеле Hilton в Олбани, штат Нью-Йорк, неизвестные сняли девушку на видео, пока она принимала душ. Она узнала про это только в 2018 году, когда ролик загрузили на порносайт. После этого она подала на отель в суд.

Камеры в квартирах Airbnb и тысячи жалоб

Airbnb — самая популярная в мире альтернатива отелям. Это сервис для краткосрочной аренды, через который было сделано 448 миллионов бронирований только в 2023 году. До апреля 2024 года сервис разрешал устанавливать камеры в местах общего пользования (гостиных, кухнях, прихожих). Компания объясняла это тем, что съемка этих помещений может вестись для успокоения собственников — так у них будет больше гарантий, что с квартирой или домом ничего не случится. При этом в объявлении было обязательным писать о наличии видимых камер.

Однако, несмотря на эти правила, путешественники находили и находят скрытые камеры в спальнях и ванных комнатах. Как выяснилось, представители сервиса знали об этой проблеме не менее 10 лет. По их словам, подобные нарушения происходят менее чем в 0,1% случаев. Учитывая, что в среднем ежегодно бронируется 380 миллионов квартир, домов и комнат, — это около 380 тысяч случаев в год.

В конце 2019 года генеральный директор Airbnb Брайан Чески пообещал «проверить» все жилье на платформе и установить личности всех арендодателей. Спустя четыре года, в марте 2024 года, компания сообщила, что верифицировала только 20% жилья, зато подтвердила личности всех зарегистрированных пользователей — и хозяев, и гостей. При этом на сайте сказано, что отметка о подтверждении личности пользователя «не гарантирует, что человек на самом деле тот, за кого себя выдает».

Например, у одного из верифицированных арендодателей на сайте был статус «суперхозяин» — это звание дают проверенным пользователям с хорошими отзывами. Однажды посетители его коттеджа в США обнаружили в спальне скрытую камеру и позвонили в полицию. Выяснилось, что владелец жилья за год сделал две тысячи видео, на которых люди занимаются сексом, принимают душ или переодеваются. Среди жертв было около 30 человек, в том числе дети. Из них 11 взрослых и двое несовершеннолетних подали на Airbnb в суд штата Калифорния в июле 2022 года. Через полгода Airbnb заключила с истцами досудебное соглашение.

Если гость обращался к команде Airbnb Trust&Safety с жалобой на скрытую камеру, ему могли вернуть деньги, предложить новое жилье и проверить арендодателя.

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Однако не все пользователи были довольны тем, как отвечала и вела себя поддержка. Джефф Бигхэм, профессор компьютерных наук в университете Карнеги-Меллона, нашел камеру в квартире и обратился к службе безопасности Trust&Safety. Там ему ответили, что он по сути согласился на видеосъемку, поскольку, по словам сотрудников сервиса, камеры были видны на фотографиях в объявлении. Только после того, как Бигхэм пожаловался на реакцию службы безопасности в своем блоге, представители Airbnb извинились и вернули ему деньги.

Airbnb недоступен в России с февраля 2022 года, но проблема не ограничена только эти сервисом: россияне находят скрытые камеры в съемных квартирах. Российские СМИ сообщали, что в Красноярске девушка обнаружила камеру в вентиляции съемной квартиры. Блогер из Новосибирска подала в суд на массажный салон — его помещение было арендовано — за съемку обнаженных клиенток с помощью скрытой камеры. В 2024 году клиентка салона интимной эпиляции в Щелково заметила камеру в противопожарной сигнализации. Как выяснилось позже, камера содержала более 50 видео с обнаженными девушками.

Как обезопасить себя?

В социальных сетях люди делятся разными методами поиска скрытых камер. В первую очередь путешественники советуют внимательно осмотреть предметы в спальне и в ванной. Например, те, которые расположены прямо напротив кровати или ванны.

Скрытые камеры часто прячут в электронных устройствах (будильники, фоторамки, детекторы дыма и сигнализации, телевизоры, розетки, зарядки, роутеры) и предметах декора: мягких игрушках, зеркалах, настенных украшениях, статуэтках и светильниках.

В ванной они могут быть спрятаны за зеркалами, в лампах, душе или даже в кранах. Чтобы проверить зеркало, нужно поднести к нему кончик пальца. Если палец соприкасается с отражением, то есть вероятность, что зеркало двустороннее, а за ним скрыта камера. Если между отражением и пальцем есть пространство — это обычное зеркало.

Также найти скрытые камеры можно с помощью разных девайсов:

Вспышка телефона или фонарь. Нужно выключить свет в комнате, включить фонарь и медленно осветить предметы. Объективы камер отражают свет, поэтому маленькие отблески могут указать на то, что в предмете есть камера.

Мобильное приложение. Они сканируют Wi-Fi сеть на наличие подключенных к ней устройств — так тоже можно обнаружить камеры. Важное условие: камера должна быть подключена к сети отеля или квартиры.

Детектор линз. Он посылает луч на объект и отражает его обратно в объектив устройства — так камера становится заметна.

Журналисты телеканала CNBC провели эксперимент — спрятали 27 камер, а их коллега должен был их найти с помощью разных методов. Внимательно осматривая помещение без помощи устройств он смог найти камеру в настольных часах спустя 20 минут. Затем журналист использовал приложение для телефона Fing — оно не помогло найти камеры из-за того, что они были подключены к другой Wi-Fi сети или записывали видео на карту памяти без интернета. С помощью вспышки телефона он нашел еще три камеры — в роутере, пуговице рубашки и плюшевой игрушке.

Детектор радиоволн (100–200 долларов) оказался неэффективным: он не нашел ни одной камеры и давал ложные сигналы. Однако с помощью детектора линз (50 долларов) он обнаружил две камеры — в ароматическом диффузоре и роутере. В конце журналист использовал детектор линз (400 долларов). Устройство помогло найти еще 11 камер. С помощью всех методов удалось найти 17 камер из 27.

Портативные замки и сигнализации

На маркетплейсах есть много устройств, защищающих от взлома квартир и номеров отелей. Самые эффективные и удобные по мнению пользователей соцсетей:

Портативные замки. Они подходят для большинства дверей и замков, блокируют доступ снаружи даже тем, у кого есть ключи, а установка и снятие занимают всего несколько секунд. На Ozon устройство обойдется в 350 рублей, на Amazon — до 1500.

Сигнализация на дверь. Если кто-то попытается открыть дверь снаружи, сигнализация издает резкий и громкий звук, который может разбудить вас и соседей, а также напугать потенциального взломщика. На Ozon ее можно найти за 600 рублей, на Amazon — 1100.

Стержень-блокатор для дверей (Door Security Bar & Sliding Patio Bar) — более дорогой, но эффективный вариант. Он устанавливается под ручку двери и на полу перед дверным проемом, предотвращая открытие двери как изнутри, так и снаружи. Средняя цена на Amazon — 2400 рублей.

Карманная сигнализация. Это брелок, который издает громкий и резкий звук при нажатии на кнопку. Он может напугать взломщика или разбудить соседей. Обойдется примерно в 600 рублей на Ozon, 900 — на Amazon.

Что делать, если вы нашли камеру?

Если вы уверены, что обнаружили скрытую камеру в номере отеля или в квартире, можно действовать следующим образом:

1. Не трогайте ее. Вы можете сломать камеру или оставить свои отпечатки пальцев, что помешает найти преступника.

2. Сфотографируйте камеру или снимите видео.

3. Вызовите полицию. Установка скрытых камер — уголовное преступление в большинстве стран. Полиция должна изъять камеру и начать расследование. В России скрытая съемка запрещена законом (УК РФ 137, 138, 138.1). Даже покупка замаскированных камер и микрофонов наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет — полиция может арестовать человека прямо на почте при получении заказа.

4. Свяжитесь с администрацией отеля или службой поддержки сервиса, через который вы арендовали жилье. Это поможет заблокировать объявление и защитить других гостей.

