Мой сын получил 4 года из-за 758 рублей и 18 копеек

Петербургского восьмиклассника Артемия Доронина осудили на четыре года воспитательной колонии за попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге. Власти сочли это осуществлением «террористического акта группой лиц по предварительному сговору», ведь «на дело» Доронин пошел вместе с бывшим одноклассником — им обоим было по 14 лет. Ущерб от поджога суд оценил в 758 рублей и 18 копеек. «Холод» поговорил с отцом подростка Анатолием Дорониным о том, как сын попал под уголовное преследование, как на него давили следователи и о том, как мальчик держится в заключении.

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18 сентября 2023 года в шесть часов утра к нам в квартиру начали ломиться силовики. Артемий в это время еще спал, а я не хотел открывать, но они сказали, что сломают дверь. Я открыл, и силовики объяснили, что сын совершил поджог релейного шкафа (конструкция, внутри которой находится аппаратура для автоматического регулирования движения поездов. — Прим. «Холода») и сейчас будет обыск. Комнату сына перерыли, изъяли его телефон и ноутбук, остальные комнаты особо не трогали. После обыска мы с сыном поехали в отделение полиции, где до позднего вечера следовательница проводила допрос.

Я узнал, что у Артемия был «подельник», с которым они вместе за два дня до обыска подожгли релейный шкаф на железной дороге около Лахта-центра (родители второго ребенка попросили не упоминать информацию об их ребенке в публикации. — Прим.«Холода»). У второго мальчика тоже в то утро был обыск, позже его допрашивали в соседнем кабинете. Обоим на тот момент было по 14 лет, мой сын только начал учиться в восьмом классе.

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Нам предложили государственного адвоката, но мы отказались. Нашли в интернете контакт и вызвали своего, но толку от него на допросе было мало. Следовательница очень давила на сына: грубила, кричала на него прямо при мне и при адвокате, говорила, что он — террорист и должен признаться в том, что он против России. Говорила, мол, твой «подельник» уже во всем признался.



И Артемий, и я были в шоке — мы не знали, может ли следователь вообще вести себя так на допросе или нет. Когда я отходил в туалет, на моего сына кричал и замахивался какой-то мужчина в штатской одежде. Кто это был, я не знаю. Наверное кто-то из силовиков. В итоге вечером сын подписал явку с повинной, где подтвердил, что он действительно вместе со вторым мальчиком поджег релейный шкаф, но не согласен с тем, что это был террористический акт и не подтвердил, что он настроен против российской власти. На мой взгляд, это хулиганство — по факту они даже не релейный шкаф подожгли, а траву под ним. По фотографии видно, что со шкафом все в порядке, как это можно расценивать как теракт, я не понимаю.

Фотография последствий поджога релейного шкафа. Фото предоставлено Анатолием Дорониным

Артемия вместе со вторым ребенком оставили на ночь в спецприемнике, а на следующий день суд отправил их в СИЗО.

Подробности обвинения из приговора Артемию Доронину Согласно описанию из приговора, которое есть в распоряжении редакции «Холода», Доронин вступил в телеграм-каналы легион «Свобода России» и «Партизаны на Руси», после чего с ним связался неизвестный человек под именем «Магавк». Он написал Доронину, чтобы тот поджег локомотив и скинул в качестве примеров несколько видео с тем, как другие люди поджигали железнодорожные составы и релейные шкафы. Доронин согласился совершить поджог и позвал поучаствовать в этом своего бывшего одноклассника. Вечером 16 сентября 2023 года они купили два литра бензина, добрались до станции «Лахта» и попробовали с помощью стеклянной бутылки, пенопласта, куска ткани и бензина сделать коктейль Молотова. Но поджечь релейный шкаф с первого раза у них не получилось. Они кинули бутылку с зажигательной смесью второй раз и подожгли траву под релейным шкафом. Подростки сняли возгорание на видео. Его позже Доронин отправил «Магавку». Подростков вычислили по камерам видеонаблюдения и билингу телефонов. Им вменили совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Как говорится в приговоре, на заставках телефона и компьютера Артемия Доронина, которые были изъяты при обыске, стояли герб и флаг Украины. В совокупности с совершенным поджогом следствие и суд посчитали это доказательством «приверженностью к националистической идеологии и поддержкой борьбы террористических организаций с действующей властью Российской Федерации».

Артемий — обычный подросток, до ареста он учился играть на гитаре, ездил со мной на охоту. В школе у него были трудности с точными науками, гораздо легче ему давались гуманитарные. Прошлым летом он подрабатывал в «Эрмитаже», куда его устроила мама — убирался в кафе.

Он уже 10 месяцев провел в СИЗО, там встретил свое 15-летие. Два раза в месяц мы с женой ходим туда к нему на свидания. Это встречи через стекло по телефону, которые длятся не больше двух часов. Единственный раз с прошлого сентября я смог обнять сына, когда мы приносили какие-то документы в СИЗО, чтобы он их подписал. Раньше я считал сына немного трусоватым, но после рассказов о том, как он держится в заключении, я изменил свое мнение. Сын рассказывает про какие-то стычки, которые случаются с сокамерниками, и я понимаю, что он достойно из них выходит и даже защищает кого-то другого.

Приговор Артемию вынесли 6 мая этого года. Сыну назначили четыре года в воспитательной колонии, второму ребенку — два (ему меньше, потому что у него не было никаких переписок с «Магавком», как у Артемия). Кроме того, сыну запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

Мы решили не подавать апелляцию и не оспаривать приговор, потому что боимся, что срок мальчикам могут увеличить. Они уже отсидели 10 месяцев, это время зачтут «один к одному», значит сыну остается отсидеть чуть больше трех лет. Несмотря на то, что приговор уже вступил в силу, сына почему-то все еще не переводят из СИЗО в колонию.

В колонии Артемию нужно будет закончить школу, также там предлагают получить профессию, что соответствует средне-специальному образованию. Артемий говорит, что хочет выучиться на электрика.

Выдержка из приговора суда Артемию Доронину

Я не знаю, кто такой «Магавк», который изначально написал сыну в телеграме и сказал, что надо поджечь железнодорожный локомотив или хотя бы релейный шкаф. Может быть это кто-то из силовиков (человек с именем «Магавк» уже фигурировал в уголовном деле против 18-летнего петербуржца Вячеслава Зайцева — по похожей схеме он убедил Зайцева поджечь релейный шкаф. — Прим.«Холода»). Уговаривают детей совершать поджоги, потом героически их находят и зарабатывают себе «звездочки» на погонах. Изначально мы боялись общаться с независимыми СМИ, потому что думали, что так настроим государство против себя еще больше. В итоге сейчас я думаю, что силовой системе абсолютно все равно на судьбу наших детей.

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Ущерб, который был нанесен железной дороге оценили в 758 рублей 18 копеек, это прописано в приговоре. Ущерб рассчитали так: 209 рублей — стоимость эмали и еще 549 рублей 18 копеек — стоимость восстановительных работ. То есть релейный шкаф, который поджог мой сын, просто перекрасили, и за это его посадили на четыре года колонии.

С начала 2022 года в России регулярно заводят уголовные дела на несовершеннолетних по «террористическим» статьям. Чаще всего суть обвинений не раскрывается, подробности не попадают в СМИ, но исходя из информации о некоторых уголовных делах, ясно, что зачастую дети поджигают релейные шкафы или пытаются поджечь военкоматы после того, как их инструктируют неизвестные люди из телеграма. Таких подростков вносят в список «террористов и экстремистов».



По состоянию на 9 августа 2024 года в списке террористов и экстремистов 131 человек 2006-2009 года рождения.