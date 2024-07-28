Тайна отеля «Элегант»

Смерть 55-летнего сотрудника нефтяной компании Грега Фленикена поставила в тупик полицию небольшого техасского городка Бомонт. Следователи обнаружили тело в гостиничном номере: его внутренности были сильно травмированы, будто Фленикена сильно избили, при этом на теле не было ушибов и травм. Полиция восемь месяцев пыталась выяснить, как умер Фленикен. Дело помог раскрыть частный детектив, обнаруживший улику, которую тщательно пытались скрыть. Новый материал еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

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55-летний американец Грег Фленикен из небольшого города Лафайет в штате Луизиана нечасто бывал дома посреди рабочей недели. После того как несколько лет назад Грег вместе с братом Майком открыли компанию по разработке и освоению земель для добычи нефти, он постоянно ездил в офис в техасский город Бомонт в 230 километрах от дома. Там Грег всегда останавливался в одном и том же придорожном отеле «Элегант» и жил в нем всю рабочую неделю.

По словам знакомых и близких, вечера Грег проводил одинаково: надевал хлопковые штаны и майку, ложился на кровать перед телевизором, пил безалкогольное пиво, много курил, смотрел фильмы и переписывался со своей женой Сьюзан Фленикен.

Вечером 15 сентября 2010 года Грег написал Сьюзан, что лежит на кровати и смотрит телевизор. Сьюзан рассказала ему, что смогла разобраться с налогами с помощью компьютера.

«У тебя отлично получается, детка», — ответил ей Грег. Однако вскоре он перестал отвечать на сообщения.

На следующее утро обеспокоенная Сьюзан позвонила в офис Грега, но на работе его не было. Двое его коллег поехали в отель, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Они несколько минут стучали в дверь номера 348, в котором тот жил. Не дождавшись ответа, они позвали адмимистаратора, который открыл дверь запасным ключом. В коридоре номера они увидели Фленикена, лежавшего на полу в неестественном положении — его тело было изогнуто, а в левой руке он сжимал недокуренную сигарету. В номере было жарко, тело уже посинело и начало разлагаться.

Никаких зацепок

Вскоре в отель приехали полицейские под руководством детектива Скотта Эппла. Они осмотрели номер, но не обнаружили ни следов борьбы, ни пятен крови, ни других признаков, которые могли бы указывать на то, что смерть была насильственной.

Все ценные вещи и кошелек Фленикена были на месте, что исключало версию ограбления. Когда Эппл опросил постояльцев из соседних номеров, те сказали, что не слышали никаких подозрительных звуков.

Из разговора со Сьюзен Фленикен Эппл узнал, что ее муж избегал походов к врачу, курил сигарету за сигаретой и был равнодушен к своему здоровью. В последние годы Фленикен страдал от сильного кашля, что навело детектива на мысль о том, что тот умер от сердечного приступа. Но от этой версии тоже пришлось отказаться — уже после вскрытия.

Тело Грега было доставлено судмедэксперту Томми Брауну. Во время осмотра Браун обнаружил на теле пострадавшего лишь два повреждения. На левой щеке была ссадина длиной в сантиметр — след от удара об пол, вероятно, во время падения. Однако внимание врача привлекла рваная рана на мошонке размером примерно полдюйма. Вокруг раны был отек, а кровоподтек распространился по паховой области и бедру.

Когда Браун вскрыл грудную клетку покойного, он был потрясен количеством крови и тем, насколько серьезными были внутренние повреждения. Браун обнаружил перелом ребра и дыру в предсердии, а также рваные раны печени и желудка.

Казалось, что Фленикена ударили с такой силой, что он погиб на месте. Браун предположил, что это было убийство, но не смог объяснить, каким образом Фленикен получил такие травмы.

В течение нескольких месяцев Эппл пытался выяснить, кто мог убить Фленикена, — но полиции было очень сложно объяснить, зачем кому-то это могло потребоваться. У Фленикена не было врагов ни в профессиональной сфере, ни в личной жизни. Он уже 15 лет был в браке со Сьюзен и не был замечен в неверности.

В отеле «Элегант» он редко пересекался с другими постояльцами. Обычно он уходил в свой номер рано вечером, а утром уезжал на работу.

Детектив Эппл узнал, что в соседних номерах с Грегом жила бригада электриков, которая приехала в Техас на заработки и в тот вечер выпивала в соседнем номере. Эппл предположил, что они могли встретить Грега в коридоре и избить его.

Эппл опросил электриков — Трента Пасано, Томаса Элкинса и Скотта Гамильтона, а также их бригадира Арона Бурка. Мужчины оказались дружелюбными и готовыми сотрудничать, однако расследованию это не помогло. Один из них рассказал, что когда он увидел тело на каталке в лифте, то сначала подумал, что это торт или большой поднос с едой.

В соседнем с Грегом номере 349 остановились еще два электрика: Ленс Мюллер и Тим Штейнмец. Детектив Эппл опросил их, но они сказали, что не видели Фленикена, а только слышали, как он кашляет.Эппл подозревал всех: жену, партнеров, родственников и знакомых Фленикена. На протяжении нескольких месяцев он проводил их допросы, но так и не смог раскрыть дело. Тело Фленикена кремировали.

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За дело берется частный детектив

Сьюзен Фленикен не могла смириться с тем, что смерть ее мужа так и не была раскрыта. В ноябре 2010 года семья Грега объявила награду в размере 50 тысяч долларов за любые сведения, которые помогут раскрыть тайну его гибели. Однако это не принесло никаких результатов.

В февраля 2011 года Сьюзен обратилась за помощью к частному детективу Кену Бреннану, бывшему полицейскому и в прошлом специальному агенту ФБР.

Бреннан приступил к расследованию в апреле 2011 года. В первую очередь он допросил Сьюзен, задав ей много вопросов об их отношениях с Грегом. Он хотел убедиться, что у нее не было мотива для убийства мужа. Кроме того, Бреннана интересовало, не показалось ли ей что-нибудь странным на месте преступления.

Сьюзен удивило, что, когда в номер Грега вошли его коллеги, там было душно. Ее муж плохо переносил жару и обычно спал с включенным кондиционером.

После разговора со Сьюзен Бреннан отмел версию об избиении Грега. По мнению сыщика, нападавшие едва ли бы стали аккуратно укладывать его тело и класть сигарету между пальцами. Более вероятно, что Грег сам закурил сигарету до того, как с ним что-то случилось.

После разговора со Сьюзен Бреннан встретился с детективом Эпплом. Тот познакомил частного сыщика со всеми материалами дела и протоколами допросов.

Изучив их, Бреннан захотел еще раз поговорить с рабочими из соседних номеров. Во время повторного допроса один из рабочих неожиданно рассказал, что в ночь убийства слышал в отеле звуки, похожие на стрельбу. Тогда Бреннан решил еще раз тщательно изучить номер 348, в котором нашли тело Фленикена.

Во время повторного осмотра Бреннан заметил на стене за входной дверью небольшое углубление. Можно было подумать, что этот дефект появился из-за дверной ручки, которая задевала стену при открывании двери. Однако, когда Бреннан открыл дверь, ручка и вмятина не совпали.

За стеной находился номер 349, где жили рабочие Ленс Мюллер и Тим Штейнмец. Бреннан и Эппл провели там обыск. В этом номере они обнаружили маленькое отверстие в стене, почти незаметное, так как оно было аккуратно заделано зубной пастой. Криминалисты подтвердили, что это отверстие от пули.

После осмотра отеля Бреннан поспешил к судмедэксперту доктору Брауну. Однако доктор не согласился с выводами Бреннана, поскольку он проводил вскрытие тела и не обнаружил следов огнестрельного ранения. Поскольку Грега кремировали, провести эксгумацию его тела было невозможно. Бреннан надеялся на снимки, сделанные во время вскрытия.Бреннан предположил, что синяки в районе паха были получены не при падении и не в результате драки. Пуля вошла в мошонку Фленикена, но так как кожа в этом месте очень эластичная, рана просто скрылась под ней. По снимкам внутренних органов Фленикена Бреннан проследил траекторию пули: она двигалась внутри, разрывая внутренние органы и ломая ребра. Проводившему вскрытие доктору Брауну пришлось признать, что пулю он не заметил и она осталась в теле.

Новые детали

Прошло более семи месяцев с тех пор, как жившие в 349 номере рабочие Тим Штейнмец и Ленс Мюллер покинули Бомонт. Несмотря на это, Бреннан принял решение допросить их еще раз.

Детективы Бреннан и Эппл вместе отправились к Штейнмецу в Висконсин. Они беседовали с ним весь вечер. Штейнмец вспоминал различные детали, но не упоминал о выстреле.

Бреннан предложил Штейнмецу ознакомиться с его показаниями и внести изменения, которые тот сочтет необходимыми. Штейнмец указал на незначительные неточности, но не предложил никаких существенных изменений. Затем Бреннан пригласил местного полицейского, чтобы тот заверил заявление прямо у него на глазах.

Когда Штейнмец уже собирался уходить из участка, куда его вызвали для дачи показаний, Бреннан окликнул его и сказал, что у него будут проблемы из-за того, что он дал ложные показания.

«Тим, мы знаем, в чем дело. И я понимаю, что ты хочешь защитить друга. Ты ставишь под удар всю свою семью, а это того не стоит», — сказал Эппл.

Тогда Штейнмец рассказал детективам правду. 15 сентября они с коллегами, Штейнмецом и Пасано, действительно выпивали в номере. В какой-то момент Ленс Мюллер попросил своего коллегу Трента Пасано принести из машины бутылку виски и пистолет — девятимиллиметровый «Ругер».Мюллер взял пистолет и начал играть с ним. Он направил оружие на Штейнмеца, который от неожиданности упал на пол и выругался. Затем он навел пистолет на другого рабочего и в этот момент случайно выстрелил. Мюллер попал в стену, за которой именно в тот момент был Фленикен.

Очная ставка

Бреннан попросил Штейнмеца позвонить Мюллеру и записал их разговор. Он сообщил, что детективы в курсе того, что он выстрелил из пистолета, и скоро его арестуют. Мюллер отказывался в это верить и упорно пытался убедить всех, что выстрел никого не убил, а Фленикен умер своей смертью.

Однако вскоре пьяный Мюллер позвонил детективу Бреннану и сказал, что хочет по всем признаться: он подал заявление о непредумышленном убийстве.

Он подтвердил, что случайно выстрелил в стену. Об убийстве он узнал только на следующий день, когда в отель «Элегант» приехала полиция. После этого Мюллер сам заделал дыру в стене зубной пастой. Сразу после этого он спрятал пистолет в своей машине. В течение первых нескольких дней после убийства он хранил оружие у своего друга, а затем перед отъездом из Техаса передал его на хранение адвокату.

Узнать более точное время убийства помогла температура в комнате Фленикена. Оказалось, что вечером 15 сентября в 20:30 в отеле выбило пробки, из-за чего кондиционер перестал работать. Включить его Фленикен не успел: когда свет включили, он уже был мертв.

Суд над Мюллером состоялся в октябре 2012 года. По словам Бреннана, судья с самого начала заявил, что эту трагедию можно объяснить как ужасное стечение обстоятельств. Однако то, что Мюллер попытался скрыть преступление и не сообщил о нем, обернулось против него.В результате судебного разбирательства 29 октября 2012 года Мюллера признали виновным в убийстве и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.