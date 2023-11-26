Многодетный отец из Австрии больше 20 лет насиловал и держал в подвале одну из своих дочерей

Австриец Йозеф Фритцль долгие годы казался образцовым семьянином. В 2008 году выяснилось, что больше 20 лет он держал в подвале и насиловал одну из своих дочерей. Элизабет пропала, когда ей исполнилось 18 лет. Рассказываем, почему никто не пришел ей на помощь.

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В ночь на 29 августа 1984 года 51-летний Йозеф Фритцль разбудил свою 18-летнюю дочь Элизабет и попросил ее спуститься в подвал их семейного дома в небольшом австрийском городке Амштеттен.

Йозеф попросил Элизабет помочь ему перенести стальную дверь. Девушка привыкла выполнять все поручения отца, и эта просьба не показалась ей странной. Когда они спустились в подвал, Йозеф приложил к ее носу тряпку, пропитанную хлороформом.

Девушка очнулась в темной комнате, ее руки были прикованы наручниками к металлическому столбу. Электронный замок на стальной двери был заперт.

Элизабет колотила по стенам и кричала до тех пор, пока не потеряла голос, но ее никто не услышал. Следующие 24 года она провела взаперти. В плену ее держал собственный отец — Йозеф Фритцль.

Трудное детство

Йозеф Фритцль родился в 1935 году в небольшом австрийском городке Амштеттен в семье Марии и Йозефа Фритцля-старшего.

Когда Йозефу исполнилось четыре года, его мать выгнала отца из дома. «Он никогда не брал на себя ответственность и был просто неудачником, который всегда изменял моей матери, — позже вспоминал Фритцль. — После этого мы с мамой больше не общались с этим человеком, он нас не интересовал».

Мария и Йозеф жили в нищете. В послевоенной Австрии часто не хватало продовольствия. Марии приходилось много работать, чтобы хоть как-то обеспечить их существование, она нередко срывалась и избивала сына.

Фритцль хорошо учился и после школы поступил в местный политехнический институт на инженера, а после — устроился на работу в сталелитейную компанию. Там он познакомился с будущей женой, 17-летней Розмари Байерс. Как позже рассказывал Фритцль, его впечатлила ее покорность. В 1963 году Йозеф и Розмари поженились.

Через четыре года после свадьбы Фритцль совершил свое первое преступление: в сентябре 1967 года он проник в дом 20-летней медсестры и изнасиловал ее.

«Я почувствовала, как кто-то стягивает с меня одеяло. Сначала я подумала, что это мой муж вернулся домой, но потом почувствовала, как к моему горлу приставили нож. Он сказал мне: “Если ты издашь хоть звук, я убью тебя”», — рассказывала девушка впоследствии.

Фритцля признали виновным и приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но выпустили по УДО уже через 12 месяцев. Через 10 лет его судимость была полностью погашена и удалена из архивов. После заключения он вернулся домой, и семья приняла его обратно.

Домашний тиран

После выхода из тюрьмы Фритцль мог показаться примерным семьянином. Вместе с женой он воспитывал двоих сыновей и пять дочерей. Хорошо зарабатывал на сдаче недвижимости в аренду, водил дорогую машину — в Амштеттене его уважали.

Несмотря на внешнее благополучие, дома у Фритцля было неспокойно. Он был жестоким отцом, не терпел возражений и избивал жену и детей.

Детям редко разрешалось гулять на улице и приглашать друзей в гости. Старшие дети Фритцля старались обзавестись собственными семьями, чтобы как можно скорее покинуть родительский дом.

Жена одного из сыновей Фритцля Кристин позже рассказала австрийской газете Österreich, что Йозеф «был похож на армейского инструктора по строевой подготовке»: чтобы избежать наказания его дети замирали, когда он входил в комнату.

«Я всегда придавал большое значение дисциплине и хорошему поведению. Я признаю это. Я был воспитан во времена нацистов, что означало дисциплину и самоконтроль», — оправдывался Фритцль позже.

Особенно доставалось четвертой дочери Фритцля — Элизабет. Он называл ее своей любимицей, постоянно избивал и всегда требовал рассказывать, куда она идет.

Элизабет Фритцль, фото: Plutsch/Us Press/Sipa/Shutterstock

Когда Элизабет исполнилось 11 лет, Фритцль заставлял ее смотреть порнографичиеские журналы и мастурбировал у нее на глазах. Из-за страха перед отцом Элизабет долгое время держала это в тайне.

Эльфрида, подруга Розмари, которая бывала в доме Фритцлей, вспоминала, что в подростковом возрасте Элизабет была застенчивым и грустным ребенком: «Я ни разу не видела, чтобы она смеялась, она всегда казалась какой-то встревоженной».

Когда Элизабет было 15 лет, она поступила на курсы гастрономии и подрабатывала официанткой. Не выдержав давления со стороны отца, она несколько раз пыталась сбежать из дома, но всякий раз Фритцлю удавалось ее вернуть.

28 января 1983 года Элизабет попыталась уехать в Вену, но полиция нашла ее и вернула родителям. Увидев дочь, Йозеф сказал: «Я никогда больше не позволю тебе сбежать».

Элизабет собиралась дождаться совершеннолетия и переехать в соседний городок Линц к своей старшей сестре, но не успела.

По информации следствия, Йозеф начал строительство своего бункера еще в 1978 году. Внутри он установил восемь дверей, пять из которых открывались цилиндрическим ключом, а три другие — через устройство с кодовым замком. В подвале Йозефа было несколько комнат, общая площадь которых составляла около 55 квадратных метров. К лету 1983 года строительство подвала было завершено.

Сам Фритцль говорил, что хочет оборудовать для себя мастерскую, которая сможет служить бомбоубежищем в случае ядерной войны. Никто не подозревал, что этот бункер станет для Элизабет тюрьмой.

24 года в подвале

Первые дни своего заточения Элизабет часами кричала и билась об бетонные стены в надежде, что кто-нибудь услышит ее и придет на помощь. Фритцль заставил Элизабет написать письмо семье, в котором она говорила, что сбежала и присоединилась к религиозной секте, и просила полицию не искать ее.

В течение следующих четырех лет Фритцль держал Элизабет в полной изоляции. Несколько раз в день он спускался в подвал, насиловал и избивал девушку.

В 1988 году у Элизабет родился первый ребенок. Когда наступил момент родов, Йозеф дал ей книгу по акушерству, тряпку, ножницы и несколько влажных салфеток. Элизабет родила девочку Кристин. В 1990 году она родила второго ребенка по имени Стефан, а еще через два года дочь Лизу.

Лиза родилась с врожденным пороком сердца и испытывала сильные боли. Фритцль испугался, что его семья наверху услышит, как в подвале постоянно плачет ребенок. Он заставил Элизабет написать еще одну записку, в которой она сообщала, что живет в секте и не может заботиться о младенце. После чего Йозеф положил Лиз в картонную коробку и подкинул ее на порог собственного дома.

Чтобы отвести подозрения, Фритцль дал полиции несколько школьных тетрадей дочери, чтобы те провели экспертизу и доказали, что письмо написала Элизабет.

Тем временем Элизабет оставалась в подвале с Кристин и Стефаном. Несмотря на адские условия, она пыталась заботиться о своих детях: готовила им еду на крошечной кухне, учила читать и рассказывала, как устроен мир.

16 декабря 1994 Элизабет родила еще одну девочку — Монику. Ее Фритцль положил в коляску и оставил на пороге дома. Когда Розмари нашла девочку, зазвонил телефон. Фритцль заставил Элизабет сделать диктофонную запись, на которой она говорит, что это действительно ее ребенок.

Ни у властей, ни у семьи Фритцля появление младенцев не вызывало подозрений. О том, что Йозеф ранее был судим за изнасилование, никто не вспоминал, его семья даже получала пособие от австрийских социальных служб на воспитание «усыновленных» детей.

В апреле 1996 года Элизабет родила близнецов Майкла и Александра. Из-за нехватки кислорода у Майкла начались проблемы с дыханием. Он умер на третий день после рождения. Фритцль избавился от его тела — сжег труп в печи. Он испугался, что вскоре может умереть и Александр, и, как и в предыдущие разы, подкинул его Розмари.

Одна из комнат, в которой Йозеф в течение многих лет держал в плену свою дочь Элизабет. Фото: ddp / Vida Press

Освобождение и суд

К декабрю 2002 года Элизабет Фритцль находилась в заключении уже 18 лет. Ее дети — 14-летняя Кристин и 12-летний Стефан — никогда не выходили из подвала и ни разу не видели солнце. К этому моменту она родила седьмого ребенка: мальчика по имени Феликс.

Позднее следователи не могли понять, по какому принципу Фритцль решал, кого из детей оставить в подвале. На вопрос полиции о том, как он пришел к такому решению, Фритцль ответил, что боялся громких криков, которые могли услышать.

Сама Элизабет не пыталась сбежать из бункера. Йозеф убедил ее, что при попытке открыть двери их ударит током, а комнаты заполнит ядовитый газ.

«Когда я приходил в бункер, то приносил цветы для дочери, книги и игрушки для детей и смотрел с ними приключенческие фильмы, пока Элизабет готовила наши любимые блюда», — рассказывал Фритцль на допросе.

Однако, по словам Элизабет, он часто избивал ее, психологически мучил и заставлял воспроизводить сцены из жестоких порнографических фильмов.

Элизабет оставалась в заточении до 10 апреля 2008 года, пока 19-летняя Кристин не заболела и не впала в кому. Все, что было в подвале из медикаментов, — таблетки аспирина. Элизабет уговорила Фритцля отвезти Кристин в больницу.

Врачей удивила совокупность симптомов Кристин. У девушки был серьезный дефицит витамина D, выпала большая часть зубов и клочьями выпадали волосы.

Фритцль представился дедушкой Кристин. Врачи не нашли никаких медицинских сведений о ней и попросили Йозефа привезти в больницу ее мать, чтобы собрать медицинский анамнез. Фритцль повторил свою легенду о том, что мать Кристин находится в секте, однако его версия событий вызвала подозрения у доктора Альберта Рейтера.

Здоровье девушки ухудшалось, у нее диагностировали полиорганную недостаточность и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фритцль при первой же возможности уехал из больницы, и врачи обратились в полицию. По телевизору показали сюжет, в котором власти призывали Элизабет вернуться домой. Следователи хотели обвинить ее в пренебрежении здоровьем ребенка.

Врачи хотели установить родителей Кристин с помощью ДНК-теста, но Фритцль отказывался сдавать анализы. Через несколько дней он позвонил доктору Рейтеру и сообщил, что его дочь вернулась и хочет увидеть Кристин. Он попросил Рейтера не вызывать полицию, чтобы избежать проблем, но в больнице их с Элизабет ждали следователи.

Они сразу же арестовали Элизабет и отвезли ее на допрос. Полиция хотела предъявить ей обвинение в жестоком обращении с детьми. Изначально Элизабет отказывалась давать показания, пока полицейские не пообещали ей, что она больше не увидит своего отца. На допросе Элизабет рассказала, что Фритцль делал с ней все эти годы.

Полицейские сразу же арестовали Йозефа, он показал, где находится подвал, и им удалось освободить детей Элизабет. Он признался в том, что неоднократно насиловал свою дочь, а ДНК тест доказал его отцовство. Пленение своей дочери Фритцль оправдывал тем, что «спас ее от пристрастия к наркотикам».

Элизабет подготовила записанные на пленку показания с подробным рассказом о всех преступлениях своего отца. В марте 2009 года Йозефа Фритцля приговорили к пожизненному заключению.

Новая жизнь

После долгих лет заключения Элизабет и ее дети страдали от панических атак и проходили психологическую реабилитацию.

The Telegraph сообщал, что Элизабет удалось воссоединиться с матерью и некоторое время их семья жила вместе. Позже Элизабет вместе со своими детьми переехала в небольшую австрийскую деревушку, название которой не раскрывается.

Их двухэтажный семейный дом находится под постоянной охраной и видеонаблюдением. По информации СМИ, в 2018 году Элизабет вышла замуж за 29-летнего охранника Томаса Вагнера, и сейчас они живут вместе.

Один из психиатров, который помогал Элизабет, сказал, что этот роман помог ей преодолеть травмы прошлого: «Это яркое доказательство того, что любовь — самая мощная сила в мире».