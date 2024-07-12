Война изменила Владимира Зеленского

«Все, чего я хотел пять лет назад — это либеральная страна с либеральной экономикой», — сказал Владимир Зеленский агентству Reuters в мае 2024 года, в пятилетнюю годовщину его инаугурации. Теперь Зеленский говорит о своем желании убить президента России Владимира Путина (такое заявление он сделал после ракетного удара по детской больнице в Киеве) и повторяет, что разочаровался в некоторых союзниках Украины, которые оказывают ей недостаточно помощи в военном противостоянии с Россией. Агентство Reuters поговорило с окружением украинского президента и зафиксировало главные изменения, произошедшие с Владимиром Зеленским.

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В 2019 году Зеленского, который тогда давал присягу в качестве президента в Киеве, агентство Reuters описывает как «чисто выбритого, одетого в стильный облегающий костюм худощавого мужчину». Теперь он стал «постаревшим, крепким, задумчивым человеком с щетиной и темными кругами под глазами, обычно одетым в военизированную форму». Вместо разговоров о себе президент Украины предпочитает говорить о том, что Украине необходимо больше помощи от западных партнеров.

Люди, работавшие раньше или продолжающие с ним работать сейчас, говорят, что Владимир Зеленский стал жестче и решительнее. По их словам, пишет Reuters, теперь он «менее терпим к ошибкам и даже склонен к паранойе, поскольку ему приходится справляться с круглосуточным стрессом и усталостью».

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что Зеленский живет в режиме, при котором ему регулярно не хватает сна. По словам Резникова, президент часто передвигается по Украине и, не зная, где ему придется провести следующую ночь, постоянно возит с собой сумку со сменной одеждой и зубной щеткой, которые могут понадобиться в любой момент.

«Повседневная жизнь президента — это прерывистый сон, консультации по ночам, выступления в парламентах, сенатах, независимо от времени суток. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю — это бесконечный марафон», — говорит Резников.

Превратился из главного комика страны в жесткого президента

Владимир Зеленский, выросший в 1990-х в индустриальном городе Кривой Рог, прославился в Украине как комик. Его команда КВН «95-й квартал» выиграла Украинскую лигу и несколько сезонов успешно участвовала в Высшей лиге в Москве. Затем Зеленский основал компанию «Квартал 95», которая занялась созданием развлекательных передач на телевидении. Наибольшую популярность ему принесла роль школьного учителя, изобличавшего коррупцию, которого избрали президентом Украины в комедийном сериале «Слуга народа». После этого Зеленский в действительности выиграл выборы главы государства.

Реакция Владимира Зеленского на объявление результатов первого экзит-пола на президентских выборах.

Киев, Украина, апрель 2019 года. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Артем Гагарин, автор «Квартала 95», говорит, что был озадачен, когда его бывший начальник решил баллотироваться в президенты. «Он был главным комиком страны, по сути, главным шоу-бизнесменом. Зачем ему это было нужно?» — думал тогда Гагарин. Теперь он говорит, что благодарен Зеленскому за то, что тот выбрал этот путь и проявил себя как прирожденный лидер. Однако поведение и характер Зеленского за прошедшие пять лет, по его мнению, существенно изменились.

По словам одного из членов команды Зеленского, теперь он может приказать чиновникам или советникам покинуть комнату, если почувствует, что те недостаточно подготовлены, а в начале 2024 года уволил своих помощников прямо во время совещания — тогда обсуждалась информационная кампания по поводу грядущей мобилизации в Украине.

«Если он видит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он может сказать: “Убирайтесь отсюда, у меня нет на это времени”», — так описал поведение Зеленского один из участников совещаний с президентом.

При этом многие соратники Зеленского, с которыми поговорил Reuters, отмечают, что они впечатлены психологической выносливостью Зеленского и его способностью справляться с ролью президента Украины, верховного главнокомандующего и человека, который выполняет задачу связующего звена с союзниками.

«Его память — это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, очень быстро схватывает детали и нюансы, — говорит Резников. — Благодаря этому дару он быстро выучил английский».

Один из европейских чиновников, который участвовал в переговорах с Зеленским, сказал, что президент Украины стал «более параноидальным» из-за предполагаемых попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины. «И это оправданно», — добавил чиновник.

Настойчивый и резкий военный лидер

На родине не все довольны Зеленским. Его рейтинг, превысивший 90% сразу после вторжения России в 2022 году, снизился из-за утраты веры в скорую победу, непопулярной кампании по мобилизации, увольнения уважаемого генерала Залужного и мрачных перспектив на поле боя, поскольку в последние месяцы Россия хоть медленно, но продвигается на востоке Украины.

Многие украинцы выражали обеспокоенность тем, что Зеленский отстранил своих политических соперников от принятия важных решений по вопросам стратегии, управления и международных отношений, пишет Reuters.

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«Люди не воспринимают его, как раньше — как политика, выступающего против привилегированных богатых украинцев, выступающего против коррупции. Они теперь видят в нем военного лидера», — говорит Антон Грушевский, заместитель директора Киевского международного института социологии.

Уровень общественного одобрения Зеленского теперь стабилизировался на отметке около 60%. Грушевский считает, что это все равно «высокий показатель, учитывая общую сложную ситуацию войны, которая продолжается и конца ей не видно».

По мнению председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который неоднократно встречался с президентом Украины лично, Зеленский завоевал роль вдохновляющего лидера военного времени, отказавшись эвакуироваться в начале войны, когда российские войска приближались к Киеву.

«Зеленский всегда серьезен и переходит прямо к сути. Я помню, как встречался с ним и украинскими генералами. Они сразу дали мне список оружия, которое им нужно», — добавил Маккол.

Несмотря на поддержку Украины со стороны президента США Джо Байдена, Зеленскому трудно удерживать внимание мировой общественности на тяжелом положении Украины, особенно после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года и начавшегося тогда военного обострения.

В своих настойчивых призывах к Западу увеличить помощь Зеленский все чаще апеллирует к морали, ведь Украина вынуждена платить кровью, защищая демократический мир от России. «Он по 15 раз повторяет, что нам нужно делать больше, иначе придется отвечать за последствия, и говорит о том, что ему нужно», — рассказывает один из высокопоставленных европейских чиновников. Другой чиновник считает, что Зеленскому следует быть осторожнее, говоря о своем разочаровании в союзниках, чтобы совсем не оттолкнуть их.

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Еще два европейских чиновника сказали Reuters, что на всех встречах и в телефонных переговорах Зеленский без устали вдалбливает в сознание собеседников одно и то же послание. Однако в последнее время заметны изменения в тональности высказываний украинского президента: теперь он говорит о необходимости справедливого урегулирования войны. Недавно Зеленский предложил провести второй саммит мира в конце 2024 года, в котором может принять участие представитель России.

«Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно скорее достичь справедливого мира», — заявил недавно Зеленский. В разговоре с Reuters сам Зеленский отказался говорить о том, как он оценивает себя в роли лидера Украины, сказав, что это было бы неэтично. «Я горжусь тем, что я президент Украины, — таково мое отношение ко всем этим пяти годам», — сказал он.