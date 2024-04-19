Украина проиграет войну к концу года без помощи США

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина потерпит поражение в войне с Россией к концу 2024 года, если Конгресс США не одобрит новый пакет военной помощи. Об этом пишет Politico.

Бернс призвал согласовать очередной пакет помощи Украине на выступлении в президентском центре Джорджа Буша: «С помощью военной помощи, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться в 2024 году и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне».

Директор ЦРУ считает, что если Конгресс не одобрит пакет помощи, «картина будет гораздо более ужасной». Бернс заявил: «Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, оказаться в положении, когда Путин сможет диктовать условия политического урегулирования».

Politico отмечает, что 17 апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил о вероятности утратить успехи Украины на поле боя без поддержки США. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь предупредил, что если США отложит военную помощь Украине, союзники страны могут усомниться в надежности США как партнера.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам поездки в США заявил в своем телеграм-канале, что и республиканская, и демократическая партия в Конгрессе США поддерживают выделение Украине 61 миллиарда долларов. Он также отметил, что Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американской телекомпании PBS, что у украинской армии закончились ракеты для ПВО. В числе прочего, это стало причиной уничтожения Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) недалеко от Киева.

В интервью Зеленский также подчеркнул, что без военной помощи со стороны США у Украины не будет шансов на победу. Он раскритиковал предложение спикера Конгресса США Майка Джонсона разделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню на отдельные законопроекты.

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