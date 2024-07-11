ЕС столкнулся с рекордным всплеском антисемитизма

Европейцы стали хуже относиться к евреям — социологи фиксируют рекордно высокий уровень антисемитизма, причем его рост начался задолго до атаки ХАМАС на Израиль и последовавшей ответной агрессии. Ученые связывают это с низким уровнем образования — миллионы европейцев никогда не слышали о Холокосте, — а также ростом популярности мифов о евреях: многие жители ЕС думают, что именно евреи контролируют мировую политику и СМИ. Евреям все чаще советуют уезжать из Европы, и многие действительно начали над этим задумываться. «Холод» рассказывает о новой волне антисемитизма в Европе.

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Атака группировки ХАМАС и последовавший на нее ответ Израиля привели к резкому всплеску антисемитизма в Европе. По данным Всемирной сионистской организации, после 7 октября количество антисемитских инцидентов возросло на 230%. Но и до начала конфликта многие евреи признавались, что не чувствуют себя защищенными в Европе. На это указывают данные последнего опроса, который организовало Агентство Европейского Союза по основным правам (FRA). Опрос среди европейских евреев проводится раз в пять лет, последнее исследование прошло еще до атаки ХАМАС на Израиль — респондентов опрашивали с января по июнь 2023 года.

Опрос показал, что евреи до сих пор подвергаются преследованиям из-за своей этнической принадлежности. В основном они сталкиваются с агрессией в публичных местах — в парках, магазинах и просто на улице. 37% опрошенных испытали это на себе. Более половины европейских евреев сталкиваются с проявлением антисемитизма со стороны знакомых. 80% респондентов считают, что с 2018 года в их странах вырос уровень антисемитизма. Это доказывает и статистика: пять лет назад с открытой агрессией сталкивались только 30% европейских евреев.

«Антисемитизм — изобретение евреев»

Опрос FRA охватывает те страны Европы, где проживает около 96% еврейского населения ЕС: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швеция. В исследовании приняли участие около восьми тысяч евреев старше 16 лет.

Абсолютное большинство опрошенных евреев (76%) признались, что хотя бы иногда вынуждены скрывать свою этничность. 34% признались, что вынуждены избегать мероприятий, которые хоть как-то связаны с евреями, так как опасаются за свою безопасность. А 24% стараются избегать даже публикации контента, который идентифицировал бы их как евреев, в интернете.

Исследования FRA доказывают, что антисемитские настроения растут в периоды напряженности на Ближнем Востоке. Респонденты рассказали, что многие европейцы считают их ответственными за действия властей Израиля — с этим сталкивались 75% опрошенных.

FRA проводило подобные исследования в 2013 и 2018 годах. В исследовании 2018 года отмечалось, что около 80% евреев, столкнувшись с дискриминацией в Европе, не сообщают об этом полиции. Часто бездействие жертв объясняется тем, что они не верят, что что-то может измениться. Более трети респондентов опроса 2018 года признались, что рассматривают возможность эмиграции. Почти половина опрошенных (45%) в 2024 году признались, что иногда задумываются об отъезде.

«Антисемитизм, похоже, настолько глубоко укоренился в обществе, что регулярные притеснения стали частью повседневной жизни», — делали вывод в исследовании 2018 года.

В 2018 году был проведен еще один опрос, который выявил, что каждый 20-й европеец никогда не слышал о Холокосте — геноциде, унесшем жизни более шести миллионов евреев. На родине Адольфа Гитлера, в Австрии, 12% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет никогда не слышали о Холокосте.

Треть опрошенных в 2018 году европейцев были уверены, что современный Израиль использует Холокост в политических целях. Например, они думали, что постоянный фокус на Холокосте якобы способен отвлечь общество от действий властей Израиля. 35% считали, что обвинения в антисемитизме на самом деле играют на руку евреям: якобы любую критику в свою сторону они называют дискриминацией евреев.

Европейцы продолжают верить и в стереотипы о евреях. Более четверти считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе и финансах. Каждый пятый считает, что антисемитизм — это ответ на поведение самих евреев, а еврейская община в принципе слишком сильно влияет на политику и СМИ. Проведенный в 2022 году опрос показал, что треть жителей Западной Европы считают, что евреи более лояльны к Израилю, чем к странам своего проживания.

«Государство апартеида»

Судя по последнему опросу FRA, арабо-израильские конфликты больше всего влияют на еврейское население во Франции: 74% французских евреев не чувствуют себя в безопасности. Особенно это настроение усилилось в период парламентских выборов: евреи не чувствовали защищенности ни от левых, поддерживающих арабов, ни от правых, поддерживающих ужесточение миграционных законов. По итогам выборов, победу на которых одержали левые силы, парижский раввин Моше Себбаг посоветовал евреям уезжать из Франции. «Похоже, что во Франции нет будущего для евреев», — заключил он.

Евреи чувствуют себя менее безопасно в тех странах, где есть исламское население. Ислам стал второй религией по численности верующих во Франции, уступив только католицизму: около 10% населения Франции считают себя мусульманами. В нынешнем конфликте мусульманские диаспоры встали на сторону Палестины, а в европейских столицах и американских городах после 7 октября регулярно проходят протесты в поддержку Газы, в которых принимают участие не только мусульмане и арабы, но и коренное население.

На пропалестинских митингах протестующие сравнивают происходящее в Газе с Холокостом, говорят об Израиле как о «государстве апартеида» и «убийце детей». В Берлине и Париже некоторые дома, где проживают евреи, стали помечать звездами Давида. В марте поддерживающие Палестину протестующие попали на открытие нового Музея Холокоста в Амстердаме. На мероприятие приехал президент Израиля Ицхак Герцог, которого встречали импровизированными указателями: «Проезд к Международному уголовному суду».

Зато уровень антисемитизма заметно снизился в Украине. В 2019 году, согласно данным международной произраильской организации «Антидиффамационная лига», 46% украинцев разделяли антисемитские взгляды, тогда как в 2023 году число таких людей снизилось до 29%. Правозащитники объясняют такую перемену в настроениях высокими рейтингами президента Украины Владимира Зеленского, который не скрывает своих еврейских корней. Тем не менее около 19% украинцев все еще считают Холокост выдумкой и уверены, что количество пострадавших евреев сильно преувеличено.

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Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти назвал антисемитизм «глубоко укоренившимся расизмом в европейском обществе». Ненависть к евреям выходит наружу в периоды общественных кризисов и на самом деле представляет собой угрозу для Европы, считает он. Особенно это актуально для Франции и Германии, где проживают самые большие еврейские и мусульманские общины.

Немецкий уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предупреждает, что всплеск ненависти к евреям может вернуть немцев к «самым ужасным временам». Чтобы этого избежать, FRA советует вкладывать больше денег в защиту еврейских общин, а также строже соблюдать законодательство в связи с антисемитизмом в интернете, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.