Украина опасается прорыва обороны этим летом — Bloomberg

К лету 2024 года российская армия может прорвать оборону Украины, если Запад не нарастит поставки оружия Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями среди украинских чиновников.

Издание отмечает, что Киев все более пессимистично оценивает ситуацию на фронте. Захват Авдеевки и нескольких ближайших сел российской армией должны послужить тревожным сигналом для союзников Украины, сказал Bloomberg неназванный европейский чиновник.

Украинская разведка считает, что Владимир Путин не отказался от своей первоначальной идеи захватить крупные украинские города, включая Киев и Одессу. Если российская армия дойдет до Одессы, она сможет перекрыть важнейшие маршруты экспорта зерна из Украины через Черное море, а также получит выход к Приднестровью, которое уже обратилось к Москве за поддержкой, пишет Bloomberg.

Источник агентства, близкий к руководству Украины, сказал, что сейчас Россия решает, продолжать ли ей медленное, но упорное наступление, или накопить ресурсы для более масштабного удара этим летом. В любом случае, крупное наступление будет проблемой для Кремля, пишет Bloomberg, так как силы его армии истощены.

Стратегия ВСУ заключается в том, чтобы попытаться удерживать линию фронта как можно дольше до второй половины года, когда она сможет получить истребители F-16 и другие боеприпасы. Такой сценарий позволил бы Киеву спланировать еще одно контрнаступление в 2025 году, отмечает агентство.

Ранее издание The New York Times писало, что без военной помощи США Украина не окажется «внезапно разгромленной», но вскоре может начать «медленно проигрывать» войну.

Американский конгресс с осени 2023 года не может согласовать выделение бюджета для оказания военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В декабре республиканцы отказались утверждать пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, пока Байден не уступит их требованиям по ужесточению миграционной политики на южной границе США. 6 февраля, демократы не поддержали законопроект, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов Израилю. Они заявили, что хотят проголосовать за более широкий пакет мер, который предусматривает в том числе помощь Украине.

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