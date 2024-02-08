Сырский сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На этой должности Сырский сменит Валерия Залужного, об отставке которого говорят с начала февраля. Ранее сегодня Зеленский встретился с Залужным. Президент поблагодарил его за два года защиты Украины и предложил остаться в команде.

«Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Настало время для такого обновления. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

В свою очередь, Валерий Залужный написал, что задачи на 2024 год меняются и поэтому «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям».

«Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины», — отметил он. В своих сообщениях и Зеленский и Залужный избегали слова «отставка».

Обновлено в 19:54

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