Россия обстреляла детскую больницу в Киеве

Около полудня 8 июля Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре и Кривом Роге, Славянске и Краматорске. По предварительным данным, погибли более 20 человек, десятки получили ранения. В результате российской атаки в Киеве разрушена крупнейшая детская больница «Охматдет».

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Пострадали почти все корпуса «Охматдета», сообщил изданию «РБК-Украина» заведующий отделением трансплантации костного мозга многопрофильного диагностически лечебного учреждения Александр Лисица.

По состоянию на 12:30 известно о по меньшей мере девяти погибших и 23 пострадавших в Киеве.

«Это ужас и геноцид!» — прокомментировал российский удар мэр Киева Виталий Кличко. Он опубликовал видео с места разбора завалов, в котором участвуют около сотни спасателей, а также персонал больницы и местные жители.

«Холод» собрал фотографии последствий российского удара.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters