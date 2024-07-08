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Россия обстреляла детскую больницу в Киеве

Последствия атаки — в галерее «Холода»

08.07.2024

Около полудня 8 июля Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре и Кривом Роге, Славянске и Краматорске. По предварительным данным, погибли более 20 человек, десятки получили ранения. В результате российской атаки в Киеве разрушена крупнейшая детская больница «Охматдет».

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Пострадали почти все корпуса «Охматдета», сообщил изданию «РБК-Украина» заведующий отделением трансплантации костного мозга многопрофильного диагностически лечебного учреждения Александр Лисица.

По состоянию на 12:30 известно о по меньшей мере девяти погибших и 23 пострадавших в Киеве.

«Это ужас и геноцид!» — прокомментировал российский удар мэр Киева Виталий Кличко. Он опубликовал видео с места разбора завалов, в котором участвуют около сотни спасателей, а также персонал больницы и местные жители.

«Холод» собрал фотографии последствий российского удара.

Женщина держит за руку ребенка после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пациенты и родители после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Женщины с детьми — пацентами детской больницы «Охматдет» после ее обстрела в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Люди разбирают завалы на месте после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Люди разбирают завалы на месте после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Спасатели работают на месте после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Спасатели работают на месте после обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Thomas Peter / Reuters
Люди разбирают завалы на месте обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Люди разбирают завалы на месте обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Скорая эвакуирует ребенка на месте обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года
Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото на обложке
Gleb Garanich / Reuters
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