Как не попасться в руки ФСБ и доносчиков

В современной России преследовать могут за случайно брошенные в общественном месте слова, переписки или денежный перевод. Нужно ли чистить телефон перед пересечением границы, к каким вопросам стоит подготовиться, какие донаты безопасны, а какие — нет, как обсуждать войну и свое отношение к происходящему в стране, чтобы не «дискредитировать» армию? «Холод» пообщался с правозащитными организациями и составил большой гайд с ответами на эти и другие важные вопросы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Это вторая часть большого гайда «Холода». Первая часть посвящена безопасности в соцсетях и чатах, а также тому, как не попасться в руки провокаторов.

Для составления этого гайда «Холод» пообщался с адвокатом «Первого отдела» Евгением Смирновым, который специализируется на делах о госизмене и шпионаже; техническим экспертом и юристом «Роскомсвободы» и сотрудником «Сетевых свобод» — людьми, работающими в правозащитных проектах, которые занимаются проблемами свободы информации; а также с экспертом «Первой линии» — проекта, который помогает пострадавшим из-за войны и репрессий.

Как подготовиться к пересечению границы

После вторжения России в Украину некоторых россиян допрашивают на границе особенно досконально, нередкими стали и случаи проверки телефонов и ноутбуков. По примерной оценке правозащитников, под такую проверку попадают два-три процента пересекающих границу: людей допрашивают не только о целях и деталях поездки, но и задают вопросы об отношении к политической ситуации в стране и наличии родственников или друзей в Украине. Поводом для уголовного преследования уже становились найденные в телефоне данные, которые силовики сочли желанием вступить в легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус или подтверждение денежного перевода в пользу Украины.

Как подготовиться к опросу на границе: Отвечайте коротко и по делу, без лишних подробностей и объяснений, не давая пограничникам повода для дополнительных вопросов. Скорее всего, это «слепая проверка» со стороны сотрудников погранконтроля, во время которой они выявляют людей, которых можно отправить на дополнительный допрос. Сохраняйте самообладание, старайтесь не привлекать к себе внимание. Если вы опасаетесь и стрессуете, порепетируйте заранее, как будете отвечать на те вопросы, которые кажутся вам наиболее опасными. На вопросы об отношению к войне или политике России лучше отвечать, что вы не интересуетесь этими темами, а если у вас есть родственники в Украине и вас спрашивают об этом напрямую, можно сказать, что у вас много родственников и друзей в разных странах или что вы с ними не общаетесь.

Силовики на границе проверяют технику двумя способами: вручную или с помощью специальных устройств. В первом случае они могут бегло пролистать галерею с фотографиями и видео (например, в поисках фотографий с запрещенной символикой или с митингов) или найти переписки в телеграме и ватсапе по ключевым словам, посмотреть, подписаны ли вы на организации, признанные в России «иноагентами», «нежелательными», экстремистскими или террористическими.

Сами по себе подписки на каналы или наличие ключевых слов не могут стать поводом для административной или уголовной ответственности, но спровоцируют сотрудников на дополнительные вопросы и проверки. «Логика у них примерно такая: раз ты подписан на условную “Медузу”, значит, ты против России, читаешь вражеские СМИ», — говорит Евгений Смирнов.

Гораздо хуже, если силовики захотят подключить к вашей технике специальные средства с программным обеспечением, которое умеет взламывать телефоны, планшеты и ноутбуки. «Первый отдел» рассказывает, что такие спецсредства сейчас есть практически на каждом КПП на границе России. Таким образом силовики могут увидеть все контакты из телефонной книги, переписку, фотографии с камеры, геометки, голосовые сообщения, комментарии на ютубе, логины и пароли во всех приложениях и веб-сервисах, которые были сохранены в браузере. Евгений Смирнов рассказывает, что знает о случае, когда силовикам удалось восстановить содержание телефона даже после того, как тот был сброшен до заводских настроек.

Вы не обязаны отдавать сотрудникам ФСБ свою технику и предоставлять пароли к ней: не существует таких законов, в которых бы говорилось, что вы должны это сделать. Однако вы можете столкнуться с сильным психологическим давлением: в некоторых случаях силовики держат людей на допросе по несколько часов или втроем-вчетвером кричат, угрожают и манипулируют, заставляя показать и разблокировать технику. Они могут составить протокол об административном правонарушении: например, по статье о мелком хулиганстве — якобы задержанный матерился в общественном месте. Если человека в результате отправляют в спецприемник, у него в любом случае изымают личные вещи, в том числе и телефон.

Как подготовиться к досмотру техники: Самый безопасный способ: пересекать границу с новым чистым телефоном без переписок, которые могли бы вас скомпрометировать или вызвать подозрение у силовиков. Имеется в виду не сброшенный до заводских настроек, а именно только что купленный в магазине телефон. Если такой возможности у вас нет, максимально почистите ваш телефон: отпишитесь в телеграме и соцсетях от СМИ и других проектов, признанных в России «нежелательными», экстремистскими и террористическими организациями;

проверьте, нет ли в записной книжке украинских номеров (в идеале удалите все иностранные контакты);

удалите фотографии и видео с изображением запрещенной в России символики, а также кадры с митингов (в том числе если они проходили в других странах);

почистите переписки, чтобы в них не было обсуждений политики, войны, репрессий, диалогов с «иностранными агентами» и сотрудниками «нежелательных» в России организаций;

удалите оппозиционные публикации на личных страницах;

удалите приложения иностранных банков. Абсолютно чистая техника без установленных приложений и подписок тоже может вызвать у сотрудников дополнительные вопросы, поэтому можно подписаться на «вегетарианские» профили и каналы (например, спортивные или связанные с хобби). Главное — не дать силовикам увидеть в вашей технике ту информацию, за которую потенциально можно привлечь к ответственности. Для самопроверки перед прохождением границы можно воспользоваться инструкцией и чек-листом от «Первой линии».

Как и о чем безопасно разговаривать в общественных местах

Обсуждения войны России и Украины в общественных местах стали опасными: людей штрафовали за разговоры в госучреждениях, на улице, в ресторане и колонии. В большинстве случаев это квалифицируется как «дискредитация» армии, за что суд может оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей по административной статье. Но обычный разговор может привести даже к уголовке, как это произошло с московским депутатом Алексеем Гориновым. Из-за бесед с сокамерниками (ранее Горинову назначили семь лет лишения свободы из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов) об украинском батальоне «Азов» его могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или добавить к сроку до пяти лет.

Для доказательства правонарушения необходим свидетель — кто-то, кто сможет зафиксировать и подтвердить услышанное.

Самый безопасный способ — разговаривать дома с теми, кому вы доверяете, правда, и это не панацея. В качестве исключения можно привести пример жительницы Тольятти, которую сдал ФСБ ее знакомый. Он познакомился и сначала общался с ней онлайн, а потом уже во время личных встреч задавал провокационные вопросы, ответы на которые записывал на диктофон (о том, как распознать провокатора, мы говорили в первой части гайда). Теперь ей грозит до 22,5 лет заключения за разговоры о легионе «Свобода России», которые следствие считает призывами к совершению госизмены, и антивоенные публикации в соцсетях.

Не стоит говорить о своем отношении к войне или действующей власти в школах и университетах. «Мы знаем, что силовики десятилетиями сотрудничают со многими учебными заведениями. Студентов или преподавателей иногда вербуют в органы, в результате о нечаянно сказанном слове могут доложить куда следует», — говорит Евгений Смирнов.

«Первая линия» отдельно напоминает, что небезопасно участвовать в уличных опросах или давать интервью независимым СМИ под своим именем, иначе вы рискуете получить обвинение в «дискредитации» армии (наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до четырех месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет) или распространении «фейков» (штраф до 1,5 миллионов рублей, исправительные или принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок).

Также перед походом в публичное место стоит аккуратнее выбирать одежду и аксессуары, которые могут содержать признанную запрещенной символику: желто-синие цвета, радугу, тризуб, бело-сине-белый флаг, знаки, связанные с Алексеем Навальным и ФБК, или антивоенные надписи. Их силовики могут счесть демонстрацией экстремистской символики (за что грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток) или «дискредитацией» армии — за это можно получить штраф до 50 тысяч рублей.​​​​​​​

Как и кому донатить без риска преследования

Опасны практически любые переводы на иностранные счета организаций, особенно если они связаны с Украиной. Например, за перевод в украинский фонд Razom уроженку Екатеринбурга обвиняют в госизмене (ей грозит до 20 лет лишения свободы), а жителя Хабаровска уже приговорили к 12 годам заключения за донат Русскому добровольческому корпусу.

Опасность также представляют переводы людям и организациям, которые запрещены в России. Так, фигурантами уголовных дел за донаты ФБК стали не менее 15 человек. Им грозят штрафы до 700 тысяч рублей, принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы до восьми лет.

С точки зрения законодательства важна дата перевода. Если он сделан до признания организации экстремистской, террористической или «нежелательной», наказать за него нельзя. Обычно после получения такого статуса организации блокируют возможность получения донатов из России, однако все же лучше отслеживать это самостоятельно, например, если у вас настроены автоплатежи.

Переводы «иностранным агентам» и частным лицам на российские карты законны и безопасны, если это не реклама у «иноагентов», которая теперь запрещена.

Если вы сделали денежный перевод человеку, которого обвинили в правонарушении уже после доната, это не должно привести к вашему преследованию. В качестве примера можно привести ситуацию с волонтеркой из Белгорода Надин Гейслер, которая собирала деньги на помощь беженцам. Ее обвинили в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, за то, что она якобы донатила украинскому батальону «Азов». Никого из частных лиц, переводивших деньги на личную карту Надин, к ответственности не привлекли.

Наиболее опасны пожертвования с российских банковских карт, потому что в таком случае государство (и, соответственно, силовики) имеют возможность проследить все ваши транзакции. При этом и некоторые другие страны обмениваются с Россией финансовой информацией. «Первая линия» рекомендует не рисковать и не совершать запрещенных в России донатов с банковских карт, открытых в странах СНГ.

Читать еще Моя жена сидит в тюрьме за руководство штабом Навального Ради помощи ей я отказался от хорошей работы, потратил сбережения и потерял друзей

Нельзя считать и абсолютно безопасными переводы, сделанные через криптовалюту. Из-за них возбудили уже как минимум два уголовных дела: московского учителя рисования осудили на 20 лет за то, что он якобы прислал средства на криптокошелек украинского полка «Азов», а на жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело за перевод «иностранному благотворительному фонду для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».