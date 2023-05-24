ФСБ проверяет телефоны на границе

В последнее время россиянам все чаще устраивают дополнительные проверки при пересечении границы. Для некоторых разговор с пограничниками заканчивается административным, а в редких случаях уголовным делом. «Холод» вместе с правозащитной организацией «Первый отдел» и медиаюристом Галиной Араповой собрал подробную инструкцию о том, как подготовиться к переходу российской границы, стоит ли показывать свой телефон и что будет, если этого не сделать.
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Как проходит дополнительная проверка на границе?
У сотрудников правоохранительных органов, к которым относятся и пограничники (входят в ФСБ), есть право останавливать человека для установления его личности, говорит медиаюрист Галина Арапова. Однако держать его могут не более трех часов. Дальше сотрудники должны составить протокол.
Как правило, проверка заключается в следующем: мужчин (реже женщин) отводят в сторону или заводят в отдельный кабинет. Там их просят показать телефон и задают вопросы о его содержимом. Также могут попросить достать все вещи, которые есть с собой, и осмотреть их. Могут задать вопросы личного характера.
С конца 2022 года на российской границе участились досмотры телефонов, говорит адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. В июле 2022 года Госдума приняла поправки в закон о государственной измене — теперь там есть пункт о переходе на сторону противника, напоминает юрист. «После нововведений мы стали получать гораздо больше сообщений о досмотре телефонов на границе, — говорит Смирнов. — Ищут “нехорошие” переписки и задерживают». Досмотры проводятся как на выезде из России, так и на въезде, в аэропортах и на сухопутных границах.
«Общее отношение на пограничных пунктах России сейчас довольно напряженное в силу разных причин», — говорит Арапова, а увеличение числа дополнительных проверок может быть связано не только с поправками в закон о госизмене. «Это и в целом ужесточение законодательства, и мобилизация, и усиление работы спецслужб, и ответная реакция на санкции других стран. Если раньше вопросы могли возникнуть к журналистам, активистам или просто политически активным людям, то теперь остановить на границе могут и просто молодых людей призывного возраста», — говорит она.
Что важно помнить во время проверки?
- Сообщите родственникам, а в идеале — юристу или адвокату, что вас остановили. С момента, когда у вас забрали паспорт, начинается отсчет трех часов, на которые вас могут задерживать без составления протокола. Перед прохождением границы лучше записать телефон адвоката не только в телефоне, но и на бумаге.
- Если вы входите в «группу риска» (занимаетесь правозащитой, журналистикой, политикой, активизмом), договоритесь с адвокатом заранее, чтобы он был с вами на связи и при необходимости приехал для оказания помощи.
- В течение трех часов сотрудники погранслужбы могут вас спрашивать о чем угодно, хотя формально вопросы должны относиться к основанию задержания — установлению личности. Пытайтесь сохранить спокойствие и не ведите себя резко. Отвечайте на вопросы, связанные с вашей личностью (адрес, место учебы, работы). Если вас спрашивают о политике, вы можете отказаться об этом говорить, но сделайте это вежливо. «Важно самому не дать повод для составления административного протокола, например о невыполнении требований сотрудников полиции», — советует Галина Арапова.
Действительно ли после проверки на границе могут возбудить дело?
Если пограничники находят в телефоне у человека что-то «интересное», его могут задержать по административному делу, говорит Смирнов. Однако административным задержанием может не ограничиться. «Сначала могут использовать что-то мелкое, например “хулиганство” или “неповиновение полиции”. Но после этого, судя по всему, могут связаться с Москвой и согласовать возбуждение уголовного дела. В некоторых случаях даже успевают сделать заключение специалиста», — рассказывает адвокат.
Сейчас у «Первого отдела» есть несколько подзащитных, против которых возбудили уголовные дела подобным образом. «Это совершенно обычные люди, не имеющие никакого отношения ни к оппозиции, ни к журналистике, ни к политике вообще. Дана команда сверху возбуждать уголовные дела, поэтому ловят как могут», — говорит Смирнов.
Публично известно об уголовном деле Савелия Фролова, который пытался въехать в Грузию через пограничный пункт Верхний Ларс в октябре 2022 года. Уже полгода он находится в СИЗО, его обвиняют в госизмене. У Фролова нашли в багаже камуфляжные штаны и тактические ботинки. Следствие полагает, что он планировал вступить в легион «Свобода России» — добровольческое объединение, где, предположительно, служат россияне, воюющие на стороне ВСУ (достоверно о его существовании все еще ничего не известно).
Можно ли отказаться разблокировать телефон?
Да. По закону вы имеете право не показывать телефон: Конституция гарантирует право на тайну переписки. Единственное законное основание для осмотра содержимого телефона — решение суда. Однако, предупреждает «Первый отдел», в случае отказа на вас могут начать оказывать психологическое давление.
Галина Арапова советует оценить, насколько вы устойчивы к психологическому давлению. «Разблокировка телефона может быть тактикой для снижения рисков. Когда человек не сопротивляется и говорит: “А у меня телефон и не заблокирован, хотите — смотрите”, сотрудники погранконтроля, как правило, лениво проверяют телефон и отпускают. Конечно, в таком случае нужно предварительно подготовить телефон для проверки, удалить то, что может показаться подозрительным, — говорит Арапова. — Упираться имеет смысл только в том случае, если вы уверены, что выдержите психологическое давление. А оно может быть достаточно сильным».
Весной 2023 года Ирина Васильева (имя и фамилия изменены по просьбе героини) переходила границу между Россией и Латвией. Ее отвели на дополнительную проверку и требовали разблокировать телефон. Она рассказала «Холоду», как это было:
«Я приехала на границу на машине. Ждала около восьми часов. Когда подошла моя очередь, у меня взяли паспорт, документы на машину и начали открывать все мои сумки, проверять дно машины специальным зеркалом, просили опустить и поднять окна, хлопали дверцами машины и говорили, что она издает какой-то странный звук.
После того как машину проверили, ко мне подошла сотрудница погранслужбы и попросила пройти за ней. Она отвела меня в кабинет, в котором сидели трое мужчин. Двое из них молодые, лет по 30, в гражданской одежде, не очень интеллигентного, нагловатого вида. А третий — замученного вида мужчина лет 50 с очень уставшими глазами. Я заметила, что у него был синий паспорт — скорее всего, украинский. Видимо, его тоже допрашивали.
Двое в гражданском не представились, сразу начали со мной очень грубо разговаривать и орать матом. Они пытались заставить меня показать им телефон. Я знаю свои права и понимаю, что никто не вправе требовать показывать переписку в телефоне. “Ты, блядь, понимаешь, где ты вообще находишься? У тебя там фотографии военных объектов. Быстро положила телефон на стол, быстро его открывай”, — кричали они мне, только мат был после каждого слова. Придумывали разные причины [почему я должна показывать телефон]: то что у меня в телефоне фотографии военных, то что у меня нет денег, чтобы жить за границей, и я еду шпионить. Я чувствовала себя абсолютно беззащитно и понимала, что никакие инструкции правозащитников мне не помогут, потому что они могут просто проломить мне голову прямо там. Я в основном молчала или коротко отвечала, что не буду показывать телефон.
Было ощущение, что у них нет инструкции на случай, если человек отказывается показывать телефон. Я сказала: “Вы хотите посмотреть мой телефон, но я не планирую вам его показывать. Выдайте мне документ с запретом на выезд из страны, я развернусь и поеду обратно”. Мне было страшно оставаться в комнате рядом с этими мужчинами.
Еще какое-то время на меня кричали, а потом вытолкали из кабинета и сказали “пойти подумать в машину”. Я просидела в машине еще полтора часа, а потом ко мне подошла сотрудница погранконтроля, вернула паспорт и пожелала счастливого пути».
Могут ли провести досмотр?
Да. Сотрудники погранконтроля могут проверить карманы и вещи, которые есть у вас с собой. «Важно помнить, что досмотр может проводить только сотрудник того же пола при двух понятых того же пола. Личный досмотр оформляется протоколом, — говорит Арапова. — Все, что вытаскивают из карманов и сумок, должно быть описано и внесено в протокол».
Если вас досмотрели, проверьте, правильно ли составлен протокол, вычеркните пустые строчки, чтобы туда ничего не дописали, и потребуйте его копию. «Если боитесь, что вам могут что-то подбросить, не надевайте одежду с большим количеством карманов. Если во время досмотра сотрудники погранслужбы обнаружили то, что вам не принадлежит, не прикасайтесь к этому и укажите в протоколе, что это не ваши вещи», — советует Арапова.
Что лучше удалить перед прохождением границы?
- Подозрительные переписки. Например, с обсуждением политики, войны, репрессий, переписки с украинскими родственниками, друзьями или знакомыми, переписки с «иностранными агентами».
- Контакты украинцев, а также людей, признанных в России «иностранными агентами». В идеале — удалить все иностранные номера из записной книжки.
- Все фото и видео, которые могут вызвать подозрение (в том числе из папки с удаленными файлами). К подозрительным относятся: фото или видео с украинским или бело-сине-белым флагом, а также фото с изображением чего угодно в таких цветах, фото или видео с акций протеста, изображения оппозиционеров, лозунгов, «подозрительной» символики (например, логотип штабов Навального или пацифистский знак). Нужно удалить фото российских военкоматов и объектов военной инфраструктуры.
- Оппозиционные посты из личных соцсетей. Если вы их архивируете, нет гарантии, что пограничники все равно их не проверят.
- Приложения иностранных банков. Наличие таких приложений на телефоне может стать дополнительным поводом для опроса и давления на вас. Например, пограничники могут спрашивать, уведомляли ли вы налоговую службу об открытии счета в другой стране.
Рассказы людей, которые переходили российскую границу в последнее время, из телеграм-канала «Пограничный контроль»:
Сообщение от 4 марта 2023 года:
«Возвращение в РФ после пяти месяцев. На границе увели на допрос, где продержали больше часа. Вопросы стандартные: где был, что делал, где работаешь. Без какого-то сильного негатива. Досмотрели телефон, проверяли личные переписки (перед возвращением в РФ все почистил). Всего весь процесс занял около часа, было достаточно нервно, но пропустили по итогу. Повестку не вручали».
Сообщение от 10 мая 2023 года:
«Летел с беременной женой и двумя детьми. Ко мне вопросов не было. Жена с местом рождения Украина. Отвели в комнату на допрос. Мурыжили минут 40: спрашивали, есть [ли] украинское гражданство, где работаешь, как познакомилась с мужем. Потом стали смотреть телефон. Нашли переписки с украинскими друзьями. Читали подробно все переписки. Обнаружили, что негативно относится к СВО. Подозревали, что ее одноклассник — это агент СБУ. Возмущались, как она смеет (в личной переписке) называть Захарову “пропитой и упоротой”. Все отфоткали, заполнили бумаги какие-то и отпустили. Еле успели к вылету».
Что нужно сделать до прохождения границы?
Универсальных советов, которые на 100% вас защитят, нет, говорит Евгений Смирнов. Но можно снизить риски, выполнив несколько действий:
- В соцсетях и мессенджерах отпишитесь от оппозиционных каналов, независимых СМИ, выйдите из активистских чатов.
- Самый надежный способ — удалить аккаунт в телеграме вовсе или вставить в телефон новую сим-карту. Выйдите из аккаунтов в других приложениях и удалите их.
- Установите двухфакторную аутентификацию для соцсетей и мессенджеров. Подтверждение нужно настроить не через СМС, а через приложение-аутентификатор на дополнительное устройство, которого рядом с вами в момент прохождения погранконтроля не будет.
- Установите сложный пароль для входа в соцсети и мессенджеры. Пароль должен состоять из 10–16 случайных букв, символов и цифр, для каждой соцсети должен быть отдельный пароль.
- Установите на Telegram облачный пароль. Как это сделать, можно посмотреть в этой инструкции.