Новая надежда и признание потерь

Писатель и продюсер Иван Филиппов ведет телеграм-канал «На Zzzzzападном фронте без перемен», в котором анализирует российскую провоенную пропаганду. Для этого он ежедневно изучает порядка 300 Z-каналов. Специально для «Холода» Филиппов рассказывает, что волновало их авторов на прошлой неделе, а также о их войне с цензурой и о том, как министерство обороны нечаянно признает свои потери.

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Прежде чем начать, мне важно отметить один момент: темы, о которых я хочу вам рассказать, интересны прежде всего читателям, настроенным антивоенно. Z-авторы каждый день пишут множество текстов совершенно иного содержания, празднуя реальные, а порой и выдуманные победы российской армии в Украине, обсуждая в оскорбительной форме украинское руководство или украинцев в целом, величие Владимира Путина и прочие понятные пропагандистские топики. Этого добра полно и по телевизору, и об этом мы, разумеется, говорить не будем.

Я же сконцентрируюсь на сюжетах, которые из нарратива российской официальной пропаганды выпадают, ведь именно этим Z-каналы в телеграме и ценны — в них встречаются истории, которые никогда не покажут по телевизору и не опубликуют в российских официальных СМИ.

Самые болезненные для Z-сообщества темы можно условно разделить на несколько категорий: жалобы на необеспеченность армии; нехватка дронов; ложь министерства обороны; некомпетентность руководителей и командиров «на земле» и отсутствие деятельной поддержки войны и солдат со стороны российского общества.

Даже когда на фронте происходят экстраординарные события, которые обсуждает все без исключения Z-пространство, одна из этих тем непременно становится главной сразу для нескольких каналов. Объясняется это просто: все перечисленные проблемы волнуют Z-авторов не первый день, они жалуются на них уже третий год — но проблемы эти как не решались, так и не решаются.

Тема «лжи в официальных докладах», которая оплачивается сотнями жизней российских солдат, стала буквально магистральной для Z-авторов после отставки министра обороны Сергея Шойгу и назначения на его место Андрея Белоусова. Слова последнего: «Ошибаться можно — врать нельзя» дали провоенным авторам надежду на то, что министерство обороны наконец пересмотрит свою информационную политику и начнет говорить обществу правду о войне.

Прошедшие с момента назначения несколько недель довольно убедительно доказали, что этого, конечно, не произойдет. Так, 15 июня Z-автор Анатолий Радов сначала опубликовал, потом удалил пост о том, что группа российских военных была заблокирована в Волчанске на Агрегатном заводе, а затем выложил короткое пояснение: «Гайки закручивают, нюансов с мест больше не будет. Такая ситуация на данный момент. Надеюсь на понимание».

Однако на минувшей неделе у Z-сообщества неожиданно, как им показалось, появилась новая надежда, связанная с отставкой первого замминистра обороны Руслана Цаликова, отвечавшего, среди прочего, за всю медийную составляющую оборонного ведомства и департамент информации и массовых коммуникаций.

Увольнение Цаликова 17 июня Z-авторы восприняли с особым восторгом, потому что именно с ним они связывали регулярные попытки «закрутить гайки» и персональные санкции со стороны Минобороны по отношению именно к авторам провоенных телеграм-каналов. Об этом, например, еще в день отставки Шойгу, 13 мая, прямо писал один из самых крупных Z-авторов «Рыбарь»: «Все гайки, которые оборонное ведомство закручивало в отношении военкоров, военблогеров и информационного освещения, зачастую продиктованы видением министра и его первого заместителя».

Поскольку отставка Цаликова была публичной и официальной, в комментариях Z-авторы не стеснялись и писали о военном чиновнике в таких выражениях, которые они бы себе прежде не позволили: «Цаликов Руслан Хаджисмелович, которого сегодня отправили в отставку (или на повышение), написал доносы практически на каждого военного блогера в стране»,— писал Z-автор Роман Сапоньков.

Канал «РИА Катюша» позволил себе проиллюстрировать ту самую «информационную политику МО», а проще говоря, показуху, которой заведовал отставленный Цаликов: «Сегодня был уволен не просто зам, а целая эпоха нашей армии. С танковыми биатлонами, аналоговнетами и “не сметь говорить, что чего-то не хватает”. <...> С самых первых дней СВО там [в Министерстве обороны] занимались отмазыванием погон и рассказами о 100500 убитых и уничтоженных, а заодно и информационными войнами со своими же».

Во вторник два крупных Z-канала — «Мир Сегодня с “Юрий Подоляка”» и «Военкор Котенок» (ударение на второе О) — детально опровергли бравый отчет Минобороны о том, что «подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи».

На деле же оказалось, что «населенный пункт Загорное» — это «хуторок, в котором в 2001 году (других данных нет) жило всего 14 человек». И, что самое главное, под контролем российской армии он находится уже довольно давно: «На наших картах он уже очень давно числился за нами, как и на картах противника. Причем наши позиции, согласно данным противника (а ему-то врать точно нет смысла), здесь на целый километр севернее за Загорным».

Автор же канала «Военкор Котенок» не только опровергал бодрое заявление МО, но и констатировал очевидное — врать переставать никто из военных не планирует, потому что за правду никого не похвалят и не поощрят: «Возникает ощущение вновь выдуманной и преподнесенной “перемоги”, что случалось с информационной подачей в военном ведомстве, по крайней мере при прежнем руководстве Минобороны, когда при отсутствии больших подвижек на линии фронта из пальца высасывали успехи. Получается, принцип “Ошибаться можно, врать нельзя”, озвученный в качестве аксиомы новым главой военного ведомства, пока работает, мягко говоря, не в полную силу, а в реале — не работает. И бравые информационщики в тылу клепают успехи в расчете на похвалу и поощрения…».

Еще одна «вечная» тема Z-авторов, которую на прошлой неделе обсуждали особенно активно, — это дроны. Именно FPV-дроны стали самым страшным и главным оружием войны в Украине: они жгут бронетехнику, причем жгут максимально эффективно — одним попаданием копеечный дрон может уничтожить танк стоимостью много миллионов долларов. Дроны же уничтожают пехоту, укрепления, ведут разведку.

Основная проблема, о которой Z-авторы пишут третий год, звучит просто: у Украины очень много очень хороших дронов, а у российской армии столь необходимого оружия катастрофически мало. Как сформулировал это автор канала «Живов Z», который «недавно был в одной штурмовой роте одной очень элитной дивизии»: «Штурмовики бедные, как церковные мыши. Все дроны, что у них есть, они купили за свой счет или [им их] прислали волонтеры».

О том, что с дронами у украинской армии все в порядке, написал в своем телеграм-канале обычно предельно осторожный командир батальона «Восток» Александр Ходаковский: «До линии соприкосновения, чтобы умереть там, нужно еще умудриться живым добраться — настолько теперь плотно контролируется небо».

Причем дронов у ВСУ не только много, они еще и постоянно совершенствуются. Сразу два крупных канала — «Свидетели Байрактара» и «Старше Эдды» — пишут, что украинские военные с помощью FPV-дронов научились сбивать российские разведывательные беспилотники.

«Украинцы стали часто сбивать наши “крылья”. Это крайне тревожный сигнал. От таких действий не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков “абрамсов”», — пишет автор канала «Свидетели Байрактара». Автор «Старше Эдды» добавляет, что беспилотники — это только начало: «Серьезной проблемой становятся украинские FPV-дроны ПВО, работающие против нашей разведывательной беспилотной авиации, а в перспективе, возможно, будут работать и против армейской, прежде всего вертолетов. Необходимо констатировать, что [украинцы] стали мировыми первопроходцами в данной компоненте».

Но были на минувшей неделе в Z-пространстве и сюжеты необычные, если не сказать уникальные.

В начале 2024 года российская армия с разницей в несколько недель потеряла сразу два очень редких самолета-ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50. 15 января А-50 был сбит над Азовским морем, а 23 февраля второй А-50 был сбит над Краснодарским краем. Тогда практически все без исключения Z-каналы назвали виновными в потере самолетов российские ПВО и «дружеский огонь». При этом министерство обороны потерю А-50 официально не признавало. Как писал главный авиационный Z-канал FighterBomber: «23 февраля вообще ничего не сбивали. В новостях за этот день есть лишь падение летательного аппарата и горение камыша».

Вероятно, самолеты так и остались бы одной из множества непризнанных министерством обороны потерь, если бы не Следственный комитет. 18 июня каналы «Военный осведомитель», «Осведомитель» и все тот же FighterBomber написали о том, что «суд в Москве удовлетворил ходатайство Следственного комитета об избрании в отношении командира 138 зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзяману меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в уничтожении самолета-ДРЛО А-50 над Краснодарским краем 23 февраля 2024 года»

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Это официальное сообщение СК, вероятно, застало врасплох министерство обороны, поскольку оно не только признало факт уничтожения самолета (который был пусть и общеизвестным благодаря нескольким опубликованным видео, но тем не менее не официальным), но и документально подтвердило, что украинские военные имеют оружие, способное сбивать самолеты над Краснодарским краем.

Оба этих обстоятельства чрезвычайно опечалили военных авторов: «Если верить Следственному комитету, борт был сбит украинской ПВО», — написал канал «Осведомитель». FighterBomber задался очевидным вопросом: «Что за ракеты имеют [украинцы], которые умеют попадать в самолеты в 300 км, и куда они после этого случая внезапно все делись? Ибо все, что летит сейчас, дальше 150 (что тоже очень немало) не осиливает».

Наконец автор канала «Военный осведомитель» резюмировал эту невероятную историю: «Можно констатировать, что американские ЗРК MIM-104 Patriot оказались способны поражать российские самолеты ДРЛОуИ на совершенно неожиданных для командования ВКС России дальностях, что привело к потере двух ценнейших бортов в течении одного месяца, а также несправедливым (в данных случаях) публичным обвинениям в адрес отечественной ПВО за якобы “дружественный огонь”».

Таких ситуаций с начала войны прежде не случалось никогда, но предсказуемо министерство обороны дело против украинского военного и озвученные Следственным комитетом факты комментировать не стало. Примечательно, что возвращавшийся с боевого задания военный самолет в материалах СК фигурирует как «воздушное судно», которое «не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходил исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации».

Завершить мне бы хотелось цитатой заметного Z-канала «Два майора» о еще одной серьезной проблеме, которая до сих пор в российской армии на третий год войны оказывается не решена: военные не понимают, за что именно и зачем они воюют: «Проблема уяснения военнослужащими целей и задач СВО. Они, судя по спикерам из телевизора, будто бы меняются от денацификации и победы над НАТО до освобождения ДНР. В глобальном плане это дает фразу от наших боевых разведчиков: “Мы воюем, потому что мы воюем и в нас стреляют”».

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