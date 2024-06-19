В России все больше улиц в честь «героев СВО»

В июле 2023 года года Владимир Путин пообещал: в России в честь участников военного вторжения в Украину будут называть «улицы и города, и парки, и школы». Как обнаружил «Холод», спустя год в России более 150 новых и переименованных в честь «участников СВО» улиц, проспектов, переулков, площадей, скверов и набережных. В Невинномысске в честь погибших российских военных назвали почти все улицы нового микрорайона, а в Волгограде получилось так, что на новой улице нет ни одного дома. Как проходят переименования и какие регионы лидируют — в исследовании «Холода».

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Популярный Жога

По всей видимости, первыми в России с предложением о присвоении улице имени «героя СВО» выступили активисты провоенного молодежного общественного движения «Молодой десант» в Волгограде. Уже 23 марта 2022 года они объявили, что готовят письма в мэрию и гордуму с просьбой переименовать улицу Ковентри в Центральном районе города и назвать ее в честь посмертно представленного к званию Героя России старшего лейтенанта Дениса Зорина, который погиб 26 февраля в Херсонской области.

Хотя власти тогда и не отреагировали на предложение «Молодого десанта», улица имени Зорина все-таки появилась в Волгограде к концу 2022 года. После ходатайства местного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества власти присвоили имя старшего лейтенанта безымянной дороге между ЖК и частным сектором. При этом все дома, выходящие на 170-метровую новую улицу, числятся за соседними — Константина Симонова и проспектом Жукова.

Первым же официальным лицом, пообещавшим переименование, вероятно, стал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. В апреле 2022 года он сообщил, что одна из улиц столицы Бурятии будет названа в честь другого погибшего российского военного — лейтенанта Росгвардии Максима Концова. Улица в честь него появилась в городе в июне того же года.

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По-настоящему массовой топонимическая лихорадка стала после празднования в 2022 году Дня Победы. Сразу после парада Путин встретился в Кремле с отцом погибшего двумя месяцами ранее в Волновахе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и вручил ему медаль Героя России, присвоенную его сыну посмертно. Владимир Жога стал первым военнослужащим самопровозглашенной ДНР, удостоенным звания Героя России.

В тот же день стало известно, что его именем назовут улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Кызыле и Омске. Жога в итоге оказался наиболее часто встречающимся в составленном «Холодом» списке: в различных регионах России 14 улиц и один проезд носят его имя. Также улица Владимира Жоги есть и в оккупированной Россией Волновахе: еще 18 марта 2022 года таблички с его именем установили на улице 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак («Холод» не учитывал улицы в так называемых новых регионах, присоединенных в ходе вторжения, в своей статистике).

Всего же, по данным «Холода», в России не менее 153 городских объектов носят имена военных, погибших в ходе вторжения. Это именно официальные адреса, внесенные в Федеральную государственную информационную систему (ФИАС). Именно адреса из ФИАС обязаны использовать российские органы государственной власти в своей работе. Реальное же число названий может быть еще большим: часть переименований пока просто не попала в ФИАС (например, улица Бендуса в Краснодарском крае), о других не было сообщений в СМИ.

«Во всех городах-героях»

Среди людей, давших имена нескольким улицам, — Канамат Боташев и Алексей Нагин. В честь генерал-майора ВВС в отставке Боташева названы четыре улицы в Карачаево-Черкесии, откуда он родом, и в соседней Кабардино-Балкарии. В честь Нагина — две: в родной ему Волгоградской области и в самом Волгограде. От остальных участников вторжения Боташева и Нагина отличает то, что они служили не в ВС РФ, а в частной военной компании «Вагнер».

Кадрового военного Боташева после авиаинцидента в 2012 году, когда он разбил во время учений самолет, за штурвалом которого не должен был находиться, приговорили к четырем годам лишения свободы условно и отправили в отставку. Он также должен был выплатить пять миллионов рублей штрафа, из которых успел погасить только 2,3 миллиона.

По сообщениям СМИ, Нагин служил в спецназе ФСБ, участвовал в войне с Грузией и военном конфликте в Донбассе в 2014 году, а затем оказался в ЧВК «Вагнер», в составе которой воевал в Ливии и Сирии. Он также был консультантом по постановке сцен боевых действий на съемках двух фильмов, снятых при участии Евгения Пригожина, — «Солнцепек» и «Лучшие в аду». После смерти Нагина под Бахмутом в 2022 году на его похороны приезжал сам Пригожин.

Улица Нагина в Волгограде в 2022 году

Через год, в ноябре 2023-го, в честь Нагина назвали улицу в Волгограде и в Городищенском районе Волгоградской области, где он вырос. Знакомый семьи рассказал журналистам, что его близкие «хотели, чтобы улицы имени Алексея Нагина появились во всех городах-героях нашей страны». По его словам, эта работа «сейчас идет», в частности, семья хочет, чтобы «в любимом Лешей Ростове-на-Дону» тоже появилась улица в его честь.

Юг лидирует

Чаще всего улицы называют и переименовывают на юге России: «Холоду» удалось обнаружить 15 улиц в Дагестане, 12 — в Ростовской области и 17 — в Ставропольском крае, где в новом микрорайоне Невинномысска 11 улиц из 12 названы в честь участников вторжения. Еще одна носит имя военврача, участницы Великой Отечественной войны Марии Суховой.

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Особой связи между числом идентифицированных погибших россиян и числом новых названий улиц в регионе, откуда они родом, не прослеживается. Согласно статистике потерь, которую проект [no:War]Team ведет по данным из открытых источников, более тысячи погибших российских военных в Краснодарском крае (там семь улиц и переулков), Свердловской области (две улицы), Башкортостане (три улицы), Челябинской области (не удалось обнаружить), Бурятии (три улицы и один сквер), Пермском крае (три улицы).

Процедуры переименования Решение о переименовании или присвоении улицам новых названий регулируются в России муниципальными правовыми актами, причем в некоторых случаях их положения существенно расходятся из-за отсутствия общефедеральных требований. По общей практике не принято называть объекты в честь живых людей (хотя это правило и может нарушаться — так в 2008 году в Грозном появился проспект Путина). Срок с даты смерти, после которого переименование становится возможным, колеблется в разных городах в диапазоне от одного года до 20 лет. Например, в Казани с предложением об увековечивании памяти об известных людях можно обращаться после истечения года со дня смерти, а в Костроме этот период равен пяти годам. Это ограничение не помешало костромским властям менее чем за год провести все процедуры, необходимые для присвоения местному скверу имени Алексея Коблова, погибшего 1 ноября 2023 года во время удара ВСУ по командному пункту группировки ВС РФ «Днепр».

Зато очень много переименований в Крыму. Местные власти сообщали, что уже 32 улицы на полуострове получили названия в честь участников войны, погибших после 2022 года. Как и в случае с «новыми регионами», «Холод» не учитывал эти топонимы в своей статистике.Чаще всего именами погибших российских военных называют улицы, но также в России есть по меньшей мере семь переулков, пять скверов, два проспекта (оба — в честь «Героев Донбасса», в Азове и Нижнем Новгороде), по одной набережной (в Калининградской области) и площади и один проезд. В площадь Героев Донбасса в Саратове переименовали площадь Совета Европы, а проспект Героев Донбасса в Нижнем примыкает к улице Академика Сахарова, находившегося в этом городе в ссылке в 1980-е.

Проспект Героев Донбасса в Нижнем Новгороде в 2021 году

Случаи переименования уже существующих улиц, а не присвоения названия новым топонимам единичны. Это может объясняться нежеланием менять уже присвоенные номера домов: так, в Нижнем Новгороде при обсуждении переименования выяснилось, что в генплане часть будущего проспекта Героев Донбасса уже называется Новокузнечихинской улицей. Для построенных на ней домов нумерацию сохранили, переименовав только участок, где домов не было.

Однако в Ржеве улица Артура Тулякова (погиб в октябре 2022 года) появилась на месте улицы Жореса: французский коммунист исчез с карты за компанию с площадью Коммуны, улицами Октябрьской и Марата.

«Улица Парижской коммуны — это наша жизнь»

Почти во всех случаях власти сообщают, что новое название появилось в результате просьб местных жителей. Однако летом 2022 года во Владимире попытка переименовать улицу Парижской Коммуны в честь погибшего генерал-лейтенанта Романа Кутузова привела к сопротивлению со стороны общественности. Коллективные жалобы против переименования тогда отправили прокурору города Алексею Грошенкову и временно исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Авдееву.

Авторы жалобы указывали, что решение топонимической комиссии противоречит положению о ее деятельности, а также обвиняли мэрию в фальсификации результатов опросов, манипуляциях общественным мнением, игнорировании интересов жителей и нарушении конституционных прав граждан.

Кутузов, бывший начштаба 8-й гвардейской общевойсковой армии в звании генерал-лейтенанта, один из наиболее высокопоставленных российских военных, в честь которого назвали улицу. Помимо него и Канамата Боташева, на момент гибели уже бывшего в отставке, единственным генералом, чье имя попало на таблички, является Олег Цоков (в честь генерала-лейтенанта, заместителя командующего Южным военным округом, назвали улицу в Майкопе).

«Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к генералу Роману Кутузову и считаем долгом местных властей увековечить память о нем: например, установить мемориальную доску на доме, где он проживал, назвать школу его именем или новую улицу в городе. При этом улице Парижской Коммуны нужно оставить прежнее название — это наша история, это наша жизнь», — написали жители улицы.

Улица Героя России Кутузова в Владимире в 2019 году

Отстоять название им не удалось — улица Парижской Коммуны все же стала улицей Героя России Кутузова. Но провластные активисты из «Народного фронта» все равно недовольны: теперь они обратились в администрацию с требованием провести на улице, где все «в грязи и разбито», ремонт.

Полный список новых названий