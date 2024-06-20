Названы сроки начала применения F-16 в Украине

Украина получит первые истребители F-16 от своих западных партнеров в ближайшее время. Боевые самолеты поднимутся в небо над страной уже этим летом, пообещал командующий Военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столлман. Его слова приводит издание The Guardian.

Генерал признался, что процесс обучения украинских летчиков был непростым. Европейским инструкторам нужно было подготовить не только пилотов, но и технических специалистов. Для управления одним F-16 требуется восемь человек, не считая двух пилотов.

«Вопрос не столько в подготовке пилотов, сколько в наземном составе; есть целый ряд людей, которые нуждаются в совершенно разной подготовке, прежде чем они смогут работать», — объясняет сложности анонимный украинский военный источник.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что западные истребители появятся у Украины уже летом. Она объяснила задержки в поставках тем, что F-16 намного сложнее систем, которые есть в распоряжении украинских ВВС на данный момент. Министр отмечала, что Украине разрешено будет использовать истребители для ударов по целям на территории России при двух условиях: истребители используются в целях обороны и в соответствии с международным правом.

Бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский уверен, что F-16 помогут Украине добиться паритета в небе. Россия должна будет изменить свою тактику, так как новые истребители смогут поражать российские самолеты и бомбы. «Им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 километров», — сказал военный эксперт.В начале июня стало известно, что Украина была недовольна темпами подготовки пилотов для F-16. Киев ожидал, что Вашингтон отправит для обучения пилотированию как минимум 30 летчиков, однако американские специалисты готовы были обучить только 12 пилотов. Тем временем Владимир Путин предупредил, что истребители F-16 станут «легитимной целью» для российских атак, даже если их будут запускать из третьих стран — стран НАТО и Евросоюза.

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