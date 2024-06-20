Эпидемия молодежного вейпинга

Во многих странах подростки 13–15 лет используют электронные сигареты чаще, чем взрослые. Хотя влияние электронных сигарет на здоровье еще не до конца изучено, уже известно, что в аэрозоле вейпов есть химические вещества и металлы, которые потенциально могут вызвать рак, а специалисты предупреждают, что у подростков легче формируется зависимость. Чтобы оградить детей от вейпинга, в Европе вводят запреты на одноразовые устройства, школы в США патрулируют кинологи, а в некоторых случаях учеников могут отправить под суд. «Холод» рассказывает, как в мире борются с вейпингом среди подростков и что происходит с этим в России.

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В конце 2023 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал результаты опроса 22 тысяч учащихся средних и старших классов об употреблении табачной продукции и электронных сигарет. Выяснилось, что каждый пятый школьник хоть раз употреблял какие-то табачные изделия, а каждый десятый — употребляет их постоянно.



Электронные сигареты уже 10 лет распространены среди американских школьников больше, чем обычные. Почти половина (46,7%) из тех, кто пробовал вейпы, продолжают их использовать, а каждый четвертый из них курит ежедневно. Большинство (60,7%) школьников выбирают одноразовые устройства, среди которых самые популярные — электронные сигареты от бренда Elf Bar.

ВОЗ бьет тревогу из-за вейпинга среди подростков и в других регионах — подростки 13–15 лет в подавляющем большинстве стран, где проводились опросы, используют электронные сигареты чаще, чем взрослые.

В Великобритании школьники тоже стали вейпить. В 2020 году 14% учеников 11–17 лет использовали электронные сигареты, а в 2023 году — уже более 20%. В Австралии национальный опрос учеников 12–17 лет тоже показал, что вейпы опережают по популярности сигареты.

Самые популярные электронные сигареты — с фруктовыми и сладкими вкусами. По данным ВОЗ, вкусовые добавки — одна из основных причин, по которой школьники пробуют вейпы: более 70% опрошенных подростков из США готовы бросить электронные сигареты, если они будут доступны только со вкусом табака.

Та же тенденция работает и в России. Аналитическая служба компании FinExpertiza на основе данных Росстата недавно сообщила, что почти каждый шестой курящий россиянин от 15 лет и старше использует электронные сигареты. В 2018 году вейпы считались редкостью, но за пять лет количество россиян, которые их используют, выросло в 46 раз.

Прошлой весной Институт изучения детства, семьи и воспитания при Минпросвещения также обнародовал результаты онлайн-опроса учеников от 10 до 18 лет о вейпинге. Из 5225 опрошенных 11,9% сообщили, что использовали электронные сигареты один раз, 9,4% — несколько раз, 2,7% вейпят за компанию, а 6,9% — постоянно.

Вейпы мимикрируют под игрушки

Одной из первых вейпы начала производить американская компания Juul, которая по состоянию на 2018 год контролировала 72% рынка в США. Устройство со сменными картриджами (подами) называли айфоном среди вейпов и позиционировали его как альтернативу, которая помогает взрослым бросить курение обычных сигарет.



Однако несколько лет назад бренду пришлось выплачивать многомиллионные компенсации из-за своих маркетинговых приемов. Компания одной из первых сделала ставку на рекламу в соцсетях и у инфлюенсеров. Из-за продвижения на площадках, популярных у школьников, и широкой линейки вкусов ее вскоре заподозрили в маркетинге, ориентированном именно на несовершеннолетних.

«Juul отличало использование соцсетей, популярных у американских школьников из средних и старших классов. Это была их инновация», — говорит профессор Стэнфорда Роберт Джеклер.

Стэнфордская исследовательская группа под руководством Джеклера проанализировала рекламу Juul. Начало продаж сопровождалось дегустациями в крупных городах США: молодые люди бесплатно раздавали устройства на кино- и музыкальных мероприятиях. Также Juul запустила яркую рекламную кампанию с молодыми моделями, выглядящими как подростки.

Исследователи считают, что Juul привлек школьников еще и потому, что его сложно было заметить родителям и учителям — вейп не оставляет стойкого запаха, как обычные сигареты, а внешне напоминает флешку или ручку.

В 2020 году из иска генпрокурора штата Массачусетс стало известно, что в первые месяцы Juul покупала рекламу на сайтах, ориентированных на детей и учеников средних и старших классов. В том числе на сайтах с детскими и подростковыми мультсериалами Nickelodeon и Cartoon Network, на образовательных сайтах для школьников, на геймерских сайтах для девочек и на сайтах про поступление в колледж. В итоге судебные иски к Juul подали больше 40 штатов — для их урегулирования компании придется выплатить около миллиарда долларов. Еще более пяти тысяч исков компания получила от школьных округов, местных властей и частных лиц, среди которых были и родители школьников. По этим искам Juul согласилась выплатить еще 1,7 миллиарда долларов.

Time писал, что после скандала школьники стали меньше пользоваться Juul. К тому же в феврале 2020 года для вейпов со сменными картриджами в США ввели запрет на сладкие ароматизаторы, и линейка вкусов Juul сильно сократилась. На смену им пришли одноразовые вейпы, которых ограничения на вкусы не коснулись. Именно они сейчас популярнее всего.

ВОЗ отмечала, что вейпы часто внешне напоминают игрушки, конфеты, ручки, помады, футляры для AirPods и другие не относящиеся к курению предметы, что позволяет легко прятать их от взрослых и визуально нравится детям. Например, шотландские школьники 11–16 лет на фокус-группах называли дизайн этих устройств «классным» и «модным».

Токсичная жидкость

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) указывает, что вейпинг не полностью безобиден, а его долгосрочное воздействие на здоровье пока не изучено. Пока что эксперты считают, что «в краткосрочной и среднесрочной перспективе» вейпы представляют меньше рисков, чем сигареты. Люди, которые полностью переходят с обычных сигарет на вейпы, значительно снижают воздействие токсинов, связанных с рисками рака, инсульта, заболеваний легких и сердца. Однако NHS подчеркивает, что вейпинг не предназначен для детей и подростков, поскольку их еще развивающиеся легкие и мозг более чувствительны, в том числе к формированию зависимости.

Наиболее серьезные зафиксированные последствия вейпинга связаны с EVALI — повреждением легких, ассоциированным с курением электронных сигарет. Летом 2019 года в США произошел всплеск таких случаев. Симптомами EVALI были кашель, одышка, боли в груди, тошнота, рвота, боли в животе, диарея, а также болезнь могла проявляться в виде жара, озноба или потери веса. Некоторые пациенты сообщали, что симптомы развивались в течение нескольких дней, а другие — что в течение недель.

По данным CDC, к февралю 2020 года больше 2800 потребителей вейпов госпитализировали из-за EVALI, а 68 из них умерли. Больше половины случаев, в которых потребовалась госпитализация, коснулись людей до 24 лет. Исследователи считают, что развитие EVALI связано с ацетатом витамина E, который был в некоторых электронных сигаретах с тетрагидроканнабинолом (ТГК, психоактивный компонент каннабиса). Также это повреждение может быть связано и с другими факторами — например, с предшествующим заболеванием легких. С сентября 2019 года — после сообщений о возможной связи между ТГК и EVALI и исключения из жидкостей для вейпов ацетата витамина E — количество новых случаев стало сокращаться.

Мировая война с вейпами

На сегодняшний день в 88 странах не установлен минимальный возраст, с которого возможно покупать вейпы, а в 74 странах их продажа вообще никак не регулируется.

В то же время более чем в 30 странах продажа электронных сигарет запрещена. Среди них Сингапур, Эфиопия, Бразилия, Туркменистан, Катар, Аргентина, Иран, Индия и Турция. Еще в двух странах — Австралии и Японии — их продают только по рецепту. Британские власти анонсировали запрет на одноразовые вейпы со следующего года. Такой же запрет планируют во Франции и Германии.

В 88 странах рынок вейпов регулируют в соответствии c Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (договор, принятый для борьбы с курением). В некоторых случаях они приравнены к обычным сигаретам, в других — рассматриваются отдельно.

В части стран для вейпов разрешен только вкус табака (в некоторых случаях еще доступен ментоловый вкус). Аналогичную меру готовят и в Великобритании.

На локальном уровне местные власти и школьные администрации вводят дополнительные меры для борьбы с вейпингом. Например, в одном из округов Флориды офис шерифа отправляет кинолога с собакой для поиска электронных сигарет в образовательных учреждениях. А во многих школах США и Великобритании в туалетах устанавливают сенсорные датчики для обнаружения дыма от вейпов.

В Техасе приняли закон, по которому учеников, уличенных в вейпинге, будут временно отправлять на дисциплинарные программы — в специальные школы, куда также попадают дети, которые совершили серьезные правонарушения, связанные с наркотиками, насилием или оружием. Однако специалисты критикуют эту меру: в Американской ассоциации пульмонологов ее считают неэффективной, поскольку она не влияет на причины вейпинга среди школьников.

«Вы забираете этих детей, которые, возможно, просто экспериментировали или впервые попробовали вейп, и помещаете их с учениками, которые приучают их более опасному поведению и привычкам. Легко наказать учеников за плохое поведение, но это не решает основную проблему», — говорит представитель техасского отделения ассоциации Чарли Гэген. По его мнению, властям нужно больше фокусироваться на продавцах и производителях вейпов.

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В Техасе больше 1200 школьных округов. По данным местного филиала ABC, в первые месяцы действия закона сотни студентов были отправлены на дисциплинарные программы. В двух крупных школьных округах Далласа и Форт-Уэрта этому наказанию за первые четыре месяца действия закона подверглись 457 учеников (в том числе больше десятка учеников начальных школ).

В некоторых школьных округах Алабамы пошли еще дальше: учеников, которых застали за вейпингом, отправляют под суд. Это стало возможным из-за местного законодательства, которое предполагает наказание в виде штрафа от 10 до 50 долларов за владение электронными сигаретами для людей младше 21 года. Однако школьникам вместо штрафов предлагают пройти специальную программу. Если они не закончат ее вовремя, им грозят судебные издержки — в несколько раз выше, чем штраф за нарушение. В одном из округов за неявку в суд по такому делу школьнику может грозить арест. Некоторые эксперты опасаются, что это создает риск вовлечения подростков в преступность.

В канадской провинции Онтарио министерство образования пытается решить проблему иным способом — с помощью комплексной работы со школьниками, родителями и учителями. В рамках программы Quash школьникам будет доступно приложение, которое помогает распознавать и преодолевать триггеры к курению. А взрослым в рамках этой программы объяснят, как поддержать детей в этой ситуации.

Борьба в России

Российский Минздрав в 2017 году обратил внимание на проблему вейпинга среди школьников и предложил пятилетнюю Концепцию госполитики по противодействию потреблению табака, предлагающую приравнять электронные сигареты к обычным на законодательном уровне. В том же году стали появляться первые запреты на продажу вейпов несовершеннолетним на уровне отдельных регионов: в Пензенской и Вологодской областях, а также в Петербурге.

Но только летом 2020 года президент подписал закон, который приравнял вейпы к обычным сигаретам на федеральном уровне. Вейпы, в которых концентрация никотина превышает 20 мг/мл, были запрещены полностью. По оценке NHS, жидкость для вейпа с таким содержанием никотина доставляет в организм примерно столько же никотина, сколько и пачка из 20 сигарет. В результате компания Juul закрыла все магазины в России, а затем и российское представительство: некоторые продукты этого бренда попали под запрет, поскольку в них доля никотина превышала установленный лимит.

В 2023 году в федеральное законодательство вновь внесли поправки — теперь к никотиносодержащей продукции отнесли и безникотиновую жидкость, которая используется в вейпах. До этого она не попадала под запрет на продажу подросткам.

Недавно «Коммерсантъ» сообщил, что Минздрав собирается запретить использование в вейпах вкусовых добавок. В случае если запрет примут, легально продаваться будут только жидкости, содержащие никотин, дистиллированный глицерин и пропиленгликоль. Так власти рассчитывают снизить использование электронных сигарет среди молодежи.

31 мая — во Всемирный день отказа от курения — в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов. Среди авторов инициативы нет депутатов от правящей «Единой России», поэтому перспективы этой инициативы неясны. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России около четырех миллионов человек используют вейпы. «При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет», — сказано в записке. Точных данных о количестве курящих подростков нет.

Сейчас попытки бороться с вейпингом в российских школах в основном сводятся к дежурствам учителей в раздевалках и проверкам туалетов. Найденные у учеников устройства могут забрать и передать родителям. Еще в школах проводят классные часы о вреде вейпинга, лекции с участием сотрудников наркодиспансеров и профилактические беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Если ученику исполнилось 16 лет, его могут оштрафовать за вейпинг в школе. Так, например, произошло с 10-классником из Абакана, который курил в школьном туалете.

В разных регионах родители сообщали о том, что учителя обыскивали школьников под предлогом поиска вейпов: досматривали их личные вещи или требовали выворачивать карманы при выходе из туалета. Хотя юристы говорят о незаконности такой практики, о каких-либо последствиях для учителей неизвестно.

Идеи полного запрета электронных сигарет российские политики и чиновники высказывают уже несколько лет. К этому призывал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказав, что «детей надо спасать». При этом Минпромторг, Минфин и даже Минздрав выступили против этой инициативы: правительство опасается, что это приведет к росту черного рынка и увеличению количества вейпов, безопасность которых никак не контролируется.