Несколько пациенток петербургского психиатра Николая Постникова рассказали изданию «Осторожно, новости» о его «нестандартных методах» лечения, которые включали в себя домогательства, физическое и психологическое насилие.

23-летняя студентка МГУ Александра обратилась к Постникову в 2020 году. По ее словам, врач общался с ней неформально и приглашал гулять, «чтобы вытаскивать из депрессии». В результате, как утверждает Александра, Постников «умело подсадил» ее на «жуткую эмоциональную зависимость».

Вскоре у них начались отношения. Позднее Постников, по словам Александры, стал избивать ее и все время «внушал ей всевозможные диагнозы: шизофрения, ригидное мышление», а также, как она говорит, «призывал лечь в дурдом, покончить с собой».

После одного из избиений врачи диагностировали у Александры множественные ушибы по всему телу, ушиб носа и перелом копчика. Она хотела обратиться в полицию, но побоялась это сделать. По словам Александры, Постников угрожал ей, а также регулярно заставлял писать расписки о том, что «насилия не было», и вымогал деньги. В общей сложности, как отмечают журналисты, девушка отдала ему около двух миллионов рублей.

Александра рассказала, что «лечение» у Постникова продолжалось три года. «Это ужасно повлияло на мою жизнь. Я три месяца уже лежу дома и не знаю, как жить дальше», — сказала она. Недавно ей диагностировали ПТСР и тревожно-депрессивное расстройство.

О своем опыте общения с Постниковым «Осторожно, новости» рассказали еще две девушки. По словам одной из них, Постников «сильно приставал» к ней и предлагал ей жить с ним, но она отказалась. Другая пожаловалась, что Постников определял у нее депрессию «на глаз» и уверял, что она больна шизофренией и биполярным расстройством, говорил, что ей «надо в психушку». «Он давил, внушал, запугивал, высмеивал. Вел себя агрессивно и непрофессионально», — рассказала девушка.

Судя по отзывам других пациентов, которые опубликовал телеграм-канал, это не единственные жалобы на непрофессиональное поведение Постникова. «Врач принимал в гостинице “Русь”... язвительно отнесся к моему анамнезу и назначениям предыдущих врачей и большую часть приема откровенно лез в личную жизнь и пытался флиртовать», — говорится в одном из них.

«Доктор за мной ухаживал, дарил цветы, предлагал отношения разного характера, пользуясь оказанным ему доверием, зная мои особенности и уязвимости, манипулировал и пытался соблазнить, несмотря ни на огромную разницу в возрасте, ни на то, что я его пациентка», — пожаловалась другая девушка.

Издание «Осторожно, новости» также опубликовало несколько аудиозаписей, как утверждается, общения Постникова с пациентками. На одной из них слышны звуки ударов и женский голос, который спрашивает: «Зачем вы меня бьете? Зачем вы сломали мне нос, ни за что?» В ответ Постников (утверждается, что это он) называет девушку «шлюхой», обвиняет в том, что она не отвечает на его вопросы, а затем требует перевести ему денег «за бензин».

На другой записи якобы Постников кричит: «Ты, мразь поганая, иди, блядь, сообщай, сучка! Сдохни там, тварь! Сдохни, тварь!»

Как отмечает «Осторожно, новости», в разговоре с журналистами издания Постников отверг все обвинения в насилии и непрофессиональном поведении.