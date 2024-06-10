Чингисхан Шабазов два года избивал жену и увез их сына в Чечню

В российский шелтер для детей и женщин ворвались трое мужчин. Они избили сотрудницу и угрожали физической расправой всем, кто там находился. Мужчины искали гражданскую жену одного из нападавших, Чингисхана Шабазова, — она сбежала от домашнего насилия, забрав с собой полуторагодовалого сына. Шабазову удалось выкрасть женщину из шелтера. После этого она записала видео с опровержением своих же слов, сообщила, что с ней все в порядке, и попросила удалить всю информацию о ней и ее семье из сети. Спустя пару недель Шабазов забрал их полуторогодовалого сына и увез в неизвестном направлении. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Жительница Краснодара 33-летняя Мария Смелая познакомилась с 40-летним Чингисханом Шабазовым несколько лет назад. По ее словам, он «был вхож в ее семью», познакомил с родственниками в Грозном, а затем предложил ей никах — брак по законам ислама. Официально пара не жената.

Через три месяца после никаха Смелая забеременела, тогда же, по ее словам, и начались постоянные побои. Полтора года назад у пары родился сын Иса. Когда Смелая решила уйти от Шабазова, посыпались угрозы вперемешку с рукоприкладством.

«Он просто калечит меня, и мои родственники его боятся», — писала Смелая сотруднице правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидии Михальченко 30 апреля.

В подтверждение своих слов она прислала около двух десятков своих фотографий с огромными синяками на лице и по всему телу (есть в распоряжении «Холода»). Смелая боялась обращаться в полицию, так как Шабазов угрожал ей и ее семье и кичился связями во ФСИН. По тем же причинам после избиений Смелая не обращалась и ко врачам.

В переписке с Михальченко Смелая рассказала, что Шабазов пил каждый день и бил ее, а когда она после этого уходила к родственникам — преследовал и запугивал, говорил, что зарежет ее братьев, сожжет дом ее матери и отберет сына.

«Я к тебе по-человечески, а ты. Одна минута — и сын со мной. Ты об этом знаешь. Клятву даю. Не доводи меня. Я зверь сейчас, на нервах. День-два его не увижу, я сделаю все и лягу в могилу, слово даю», — писал ей Шабазов.

Мария Смелая с Чингисханом Шабазовым после рождения ребенка. Фото: Лидия Михальченко

«Отбитый психопат»

По словам Смелой, Шабазов «занимается вымогательством», официально нигде не работает, но у него есть некий «доступ к тюрьмам».

«Он кричит, что он вор в законе, бандит. Я никогда не думала, что он будет над нами издеваться», — делилась женщина в переписке с Михальченко. — Он говорит: “Я тебя вот с блатными задушу, я вор в законе, меня все здесь знают”».

Михальченко рассказала «Холоду», что Шабазов постоянно следил за своей женой. Он знал о ее перемещениях, а когда та пыталась от него скрыться — всегда находил.

«Однажды она вышла куда-то с подругой, а он потом, по ее же словам, отвез ее в лес, где угрожал. Ну абсолютно отбитый психопат», — отметила Михальченко, которая предложила Смелой уехать из Краснодара в другой регион и организовала ее эвакуацию. Она нашла для нее шелтер, но тут связь со Смелой оборвалась.

Спустя два дня Смелая написала, что обстановка накалилась: «Он приезжает, всем угрожает. Опять угрожает забрать ребенка. В двери ломился, обещал скоро вернуться».

По словам Михальченко, родственники Смелой встали на сторону Шабазова. Правозащитница предполагает, что он их запугал: «День-два она скрывалась у родных. Но затем брат попросил уехать из его дома, потому что создается опасная ситуация. То есть этот абьюзер делает невозможной жизнь тех, у кого она находится. Если этот Чингисхан бегает с ножом и говорит, что будет резать ее братьев, ну, наверное, им неуютно. Родственники не были готовы к такому повороту».

К этому моменту Михальченко договорилась, что Смелую примут в шелтере некоммерческой организации «Блаженная Ксения Петербургская» (его местоположение не уточняется в целях безопасности). Михальченко перевела Смелой деньги на такси, чтобы та смогла доехать до аэропорта в другом регионе (из-за войны с Украиной небо над Краснодаром закрыто). Родственники купили ей билет на самолет, и 5 мая она вместе со своим сыном оказалась, как все думали, в безопасности.

Вечером 8 мая сотрудница шелтера написала Лидии Михальченко, что ей позвонила подруга Смелой — она предположила, что Шабазов сможет вычислить местоположение жены.

«Я предложила ей переехать в другое место, но она попросила подождать. Вечером она не готова была куда-то ехать. Я понимаю, она с ребенком устала и только успокоилась. А потом случилось то, что случилось», — говорит Михальченко.

Около девяти утра 9 мая, пока по всей стране проходили военные парады, трое мужчин во главе с Чингисханом Шабазовым выломали дверь во двор и ворвались в шелтер «Блаженной Ксении Петербургской».

«Три амбала угрожали расправой всем нашим подопечным. Сотрудницу-няню не просто избили, а угрожали ножом! Мы до сих пор не можем прийти в себя.

Этот день мы запомним на всю жизнь — 9 мая 2024 года», — говорилось в публикации организации в инстаграме. Сотрудники также опубликовали фрагмент записи с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, в момент нападения подопечные фонда завтракали.

Президент фонда Александра Стриженова отказалась комментировать случившееся. Воссоздать картину того утра можно только по немногочисленным сторис в инстаграме.

Сотрудники шелтера, которых избил Шабазов, написали заявление в полицию и зафиксировали побои. Как сообщается, силовики сняли отпечатки пальцев и работают над этим делом, но на какой стадии оно находится, неизвестно.

Побои на лице Марии после избиения. Фото: Лидия Михальченко

«Свою жизнь в могилу загоню, но тебе в рот дам»

Шабазов увез Смелую и сына обратно в Краснодар. Тогда же в сети появились несколько видеозаписей, на которых Смелая отрицала все, что говорила о муже ранее, в том числе и то, что он 9 мая избил сотрудницу шелтера. Своего супруга в роликах она называла уже не «блатным бандитом, которой выбивает деньги», а «непростым человеком, с которым лучше не связываться».

«Муж меня нашел, забрал с ребенком. Там никого не били. Можете по камерам посмотреть. Он пальцем никого не тронул. Он просто зашел, сказал, собирайтесь. Забрал ребенка, забрал меня. Когда мы ехали домой — это не ближний путь, — нас останавливали несколько раз. Я бы могла сказать сотрудникам, что меня удерживают, вернуться обратно к вам», — написала она в сообщении Михальченко и попросила удалить все упоминания о случившемся из сети.

«У меня есть родственники, у него есть родственники, которые все это читают. Это касается только нашей семьи. Пожалуйста, удалите», — писала Смелая. Она также обвинила Михальченко в том, что та «настраивала Шабазова на развал ее семьи». В свою очередь, Михальченко была уверена, что Смелая записывала эти сообщения под давлением мужа.

Все это время Михальченко получала угрозы и оскорбления от Шабазова. «Я свою жизнь в могилу загоню, но тебе в рот дам», — написал он в одном сообщении, называя правозащитницу мразью. «Патриотка нашлась, блядь, когда евреи были патриотами, блядь, мусульман, — в другом. — Ты знаешь, где я работаю? Ладно, увидимся. Я тебе позадаю вопросы. Никуда ты, заяц, не денешься».

«Весь поселок слышал, как он его увозил»

После того как Шабазов похитил Смелую из шелтера, привез обратно в Краснодар и заставил опровергнуть все, что она рассказала о нем правозащитникам, от нее не было вестей около двух недель. Однако 30 мая в канале правозащитного проекта «Кавказ без матери» появилось пятиминутное аудиосообщение от Смелой, в котором она рассказала, что Шабазов похитил их сына.

«Я очень переживаю за своего ребенка, я его люблю, кусок моего сердца забрали. Знаете, как я тут кричала? Весь поселок слышал, когда он его увозил», — говорит Смелая и добавляет, что если ей не вернут ребенка, то она «что-нибудь с собой сделает». Смелая также рассказала, что у Шабазова есть вторая жена, а ее он якобы использовал в роли суррогатной матери.

2 июня Смелая записала еще одно видео, в котором сообщила, что Шабазов мог оставить их сына с неизвестной женщиной. Она призвала всех, кто знает о местонахождении Исы, обратиться в полицию. Еще через несколько дней Шабазов связался со Смелой через знакомых и потребовал медицинский полис ребенка якобы для того, чтобы увезти его в Чечню и сделать ему обрезание. Смелая считает, что ее сын заболел от отсутствия материнского ухода. Где сейчас находится полуторагодовалый Иса — до сих пор неизвестно.