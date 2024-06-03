Десятки женщин обвинили психотерапевта в домогательствах

Несколько десятков женщин обвинили петербургского психотерапевта Вячеслава Яковлева в домогательствах. Об этом сообщает издание «Вот так» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации «Вот так», речь идет о 40 женщинах. «Осторожно, новости» сообщают о как минимум 60 пострадавших. Рассказавшие о домогательствах со стороны Яколева — его коллеги и студентки.

Вячеслав Яковлев — соучредитель Ассоциации травмы терапевтов, а также преподаватель психотерапии для профессионального сообщества Академии современной психологии и Института ДПО для психологов и психотерапевтов в Санкт-Петербурге.

Первой о домогательствах рассказала психотерапевтка из Москвы Любава Силаева. В бот ее телеграм-канала пришло анонимное сообщение от студентки Яковлева, в котором говорилось о «недвусмысленных намеках» с его стороны. По словам Силаевой, после того, как она опубликовала это сообщение, ей написали более 60 девушек с историями про преподавателя, пишут «Осторожно, новости».

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Собеседницы телеграм-канала рассказали, что Яковлев начинал общаться с ними и выражал в их отношении заботу в моменты, когда они были в нестабильном эмоциональном состоянии. Одна из девушек, которая сначала училась у Яковлева, а затем проходила у него терапию, сообщила, что тот делал ей много комплиментов. Например, он говорил ей, что она «грациозно двигалась», и называл ее «солнцем». Девушки отметили, что сессии с Яковлевым проходили в формате «дружеских посиделок», во время которых он рассказывал в том числе о кейсах других клиенток.

Одна из учениц Яковлева рассказала, что когда она приехала в Петербург, он неоднократно предлагал ей остановиться у него, но она отказывалась. В итоге у девушки возникли проблемы с заселением в отель и она согласилась приехать к Яковлеву. Она планировала отдохнуть и поспать, но Яковлев начал к ней приставать.

«Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои “не хочу”, “нет” человек не реагировал», — рассказала собеседница «Осторожно, новости».

После этого преподаватель писал ей, просил присылать интимные фото и выделял среди других учеников. В итоге девушка не смогла закончить обучение на курсе.

Когда девушки публично заговорили о домогательствах со стороны Яковлева, сотрудничество с ним прекратила Академия современной психологии и Институт ДПО для психологов и психотерапевтов. Студенткам предложили обратиться за возвратом денег за пройденные у него курсы.

Яковлев не стал комментировать эту тему журналистам «Осторожно, новости». Как отмечает «Вот так», в закрытом чате Ассоциации травма терапевтов преподаватель написал:

«В описываемых кейсах взаимоотношений с женщинами я воспринимал их как взрослых. Вне ролей преподавателя и студента… Также мне очень жаль, где я переходил черту и слишком допускал много теплого поддерживающего контакта в коммуникации в терапевтических отношениях, что тоже могло вызвать боль, непонимание, двусмысленность и уязвимости».

Также он назвал происходящее «спланированной травлей» в интернете.

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