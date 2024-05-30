Полеты на самолете стали опаснее из-за глобального потепления

Глобальное изменение климата добралось до гражданской авиации — впервые за 27 лет зафиксирована смерть пассажира на борту в результате внезапной турбулентности, десятки человек получили травмы. Турбулентность, в которую попал рейс, связывают именно с глобальным потеплением. Ученые предупреждают, что спрогнозировать «турбулентность ясного неба» невозможно, при этом число случаев в ближайшие годы будет только расти, из-за чего авиакомпаниям придется пересматривать правила перевозок, а самолетам летать медленнее. Продолжительность стандартной тряски в самолете вырастет в три раза: с обычных 10 минут до получаса. «Холод» рассказывает, что такое «турбулентность ясного неба» и стоит ли теперь боятся летать.

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«Турбулентность ясного неба», или внезапная турбулентность, — один из главных природных рисков для авиаотрасли в ближайшие годы. Ее принципиальное отличие от обычной — ее невозможно предсказать, из-за чего экипажи просто не могут подготовить пассажиров к тряске. Так произошло с бортом Сингапурских авиалиний, летевшим из Лондона в Сингапур, на котором погиб пассажир.

Обычно зона турбулентности совпадает с природным ландшафтом и достаточно регулярно встречается во время полетов над горами, океаном или зоной экватора. Пилоты перед каждым рейсом получают метеорологические сводки, по которым возможно определить зоны тряски. Они могут принять решение об изменении маршрута, снизить скорость или сменить высоту. Кроме того, летчикам помогают современные системы автопилота, которые удерживают борт на определенной высоте. Однако при сильной турбулентности автопилот не поможет.

Любая турбулентность возникает из-за резкого изменения скорости ветров на высоте. Обычная тряска не опасна и длится около 10 минут. Турбулентность ясного неба опасна тем, что в настоящий момент современные технологии не могут зафиксировать ее наступление — потоки воздуха на высоте настолько чистые, что их внезапные колебания не фиксируются системами мониторинга.

«Проблема турбулентности при ясном небе заключается в том, что это просто движение воздуха. А воздух прозрачен для радиоволн сверхвысокой частоты, используемых в радарах», — объясняет главный метеоролог Метеорологического департамента Пакистана Сардар Сарфараз.

Столкнуться с внезапной турбулентностью может любой экипаж в любой точке мира. Например, в мае 2017 года Boeing российского «Аэрофлота» попал в зону турбулентности ясного неба, в результате чего десятки пассажиров получили переломы и ушибы. Предупредить о внезапной турбулентности может только другой самолет, который уже пролетал над той же местностью ранее.

Маршрут перестроен

Ученые выделяют четыре степени турбулентности в зависимости от ее интенсивности: легкая, умеренная, сильная и экстремальная. При легкой и умеренной турбулентности пассажиры обычно чувствуют пару толчков и натяжение ремней безопасности, но самому самолету ничего не угрожает. При более интенсивной степени турбулентности ощущается резкое изменение высоты, а пилот может потерять управление над воздушным судном.

Турбулентность возникает где угодно вне зависимости от высоты, однако есть районы, где статистически тряска встречается чаще. Самым опасным маршрутом считается рейс из чилийского Сантьяго в Санта-Крус в Боливии. В полетах над Европой большой риск столкнуться с турбулентностью при рейсе из Италии в Швейцарию. Есть турбулентные зоны и рядом с Россией. На втором месте по частоте опасной турбулентности — маршрут из Казахстана в Кыргызстан. В топ-10 в Европе также входит рейс Ереван (Армения) — Тбилиси (Грузия).

Обезопасить себя при непредсказуемой турбулентности сложно. Все, что может сделать пассажир, — не отстегивать ремень безопасности на протяжении всего полета и не держать при себе ручную кладь. В большинстве случаев при турбулентности получают травмы именно непристегнутые пассажиры.

Многие авиакомпании допускают провоз детей до двух лет без отдельного места. Так младенцы весь полет сидят на коленях у взрослых. Это помогает родителям сэкономить, потому что скидки на провоз ребенка могут достигать 90–100%, но при сильной турбулентности такая рассадка опасна как для младенца, так и для пассажиров поблизости.

«Знак “Пристегните ремни” будет включаться гораздо чаще, к несчастью для пассажиров», — говорит профессор атмосферных наук из Университета Рединга в Великобритании Пол Уильямс.

При любой турбулентности больше всех рискуют именно бортпроводники, которые проводят рейсы на ногах. 79% всех травм на борту приходится именно на членов экипажа: стюардов может подкинуть к потолку самолета из-за сильной турбулентности. Нередко бортпроводники получали переломы и травмы, которые мешают работе еще много лет. Президент Ассоциации бортпроводников и стюардесса с 20-летним стажем Сара Нельсон вспоминает, что однажды попала в такую сильную турбулентность, что начала молиться. По ее личным наблюдениям, интенсивность трясок усилилась после урагана Катрина на США в 2005 году.

Полчаса тряски

За 41 год количество случаев турбулентности ясного неба сильной степени над Северной Атлантикой увеличилось на 55%. В ближайшие десятилетия случаи сильной турбулентности могут участится в два или даже три раза, предупреждает профессор атмосферных наук из Университета Рединга в Великобритании Пол Уильямс. Из-за глобального потепления таких случаев будет все больше и больше. Ученые связывают это с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, что ведет к росту средней температуры воздуха и провоцирует новые случаи внезапной турбулентности. Свой небольшой вклад в этот рост делает и авиаотрасль — на нее приходится примерно 2% глобальных выбросов углекислого газа.

Исследователи из британского Университета Рединга пришли к выводу, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере может привести к увеличению случаев легкой турбулентности примерно на 59%, а умеренной и сильной турбулентности — на 127%. Повышение температуры мешает самолетам взлетать: нагретые молекулы воздуха расширяются, из-за чего количество эффективных молекул, которые удерживают самолет в воздухе, уменьшается.

Из-за высоких температур самолетам в будущем может понадобиться больше подъемной силы для взлета. Для этого конструкторам придется совершенствовать, например, крылья, для повышения их эффективности, ставить более мощные двигатели или уменьшать массу самолетов. Необходимость в увеличении подъемной силы может даже привести к сокращению числа пассажиров и новым лимитам на провоз багажа. Некоторым авиакомпаниям уже приходиться отменять рейсы при высоких температурах. Например, 20 июня 2017 года в Аризоне отменили около 40 рейсов из-за жары в 48 градусов — предельная температура для взлета небольших авиалайнеров.

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Изменение климата приводит к изменению устойчивых потоков воздуха: они становятся более хаотичными и переменчивыми, а значит — турбулентными. Резкие колебания потоков ветра снижают подъемную силу крыла самолета, что может привести к потере высоты, контроля над самолетом и даже его падению. Подобное произошло с бортом Air France в 2009 году — резкий порыв ветра вызвал эффект сваливания самолета, что привело к резкой потере высоты, что вкупе с обледенением и ошибкой управления пилотов привело к крупнейшей авиакатастрофе в истории Франции. Погибли 228 человек.

Тем не менее профессор Пол Уильямс из Университета Рединга в Великобритании уверяет, что самолеты не начнут падать из-за увеличения турбулентности по всему миру. Современные лайнеры построены по очень высоким стандартам безопасности, которые предусматривают сильнейшую тряску. Однако тенденция свидетельствует об увеличении продолжительности турбулентности. Сейчас она длится около 10 минут, а вот в будущем ее «обычная продолжительность» вырастет до получаса.