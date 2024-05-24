Внезапная турбулентность

Пассажирский самолет «Сингапурских авиалиний» попал в зону внезапной турбулентности в небе над Мьянмой. Мощь стихии была настолько сильной, что в результате инцидента погиб один человек, десятки получили травмы различной тяжести. Смерть в результате турбулентности стала первой за 27 лет, однако ученые опасаются, что подобных случаев может стать больше — феномен внезапной турбулентности связывают с глобальным потеплением, предсказать ее не могут даже современные технологии, а единственный способ обезопасить себя во время полета — пристегнуть ремни. «Холод» рассказывает, почему.

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20 мая 211 пассажиров и 18 членов экипажа «Сингапурских авиалиний» вылетели из Лондона в Сингапур на самолете Boeing 777. Во время полета самолет столкнулся с внезапной турбулентностью над Мьянмой. Турбулентность была настолько мощной, что рейс пришлось направить на экстренную посадку в Бангкок. Инцидент произошел спустя 10 часов ночного полета, за несколько часов до посадки в Сингапуре — бортпроводники в это время разносили завтрак.

Пассажиры рейса рассказали, что самолет попал в зону турбулентности практически мгновенно: загорелась табличка «Пристегните ремни», почти сразу появилось ощущение, что самолет падает. За три минуты самолет потерял 1800 метров высоты, из-за чего пассажиры и члены экипажа, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, ударились о потолок и вылетели в проходы. Чашки с напитками, еда, подносы, телефоны, обувь, подушки — все вещи, которые не были зафиксированы, летали по салону.

Самолет находился в зоне турбулентности всего несколько секунд, но в результате погиб один пассажир — 73-летний британец Джеффри Китчен. Тайские врачи сообщили, что у него было заболевание сердца и смерть произошла, по предварительным оценкам, из-за сердечного приступа. В общей сложности в результате инцидента пострадал 71 человек. Шестеро получили тяжелые травмы.

Директор больницы в Бангкоке, куда привезли пострадавших пассажиров Адинун Киттиратанапайбул рассказал, что персоналу никогда ранее не приходилось лечить людей с травмами, полученными из-за турбулентности. По его словам, у шестерых человек травмы черепа и головного мозга, 22 поступили с травмами позвоночника, 13 — с травмами костей, мышц и другими повреждениями.

Салон Boeing 777, летевшего из Лондона в Сингапур, после приземления, 21 мая 2024 года. Фото: ViralPress / Reuters Connect

Генеральный директор «Сингапурских авиалиний» Го Чун Фонг извинился перед пассажирами и членами экипажа и выразил соболезнования семье погибшего. Авиакомпания заявила, что принимает участие в расследовании случившегося. Компания Boeing также сообщила, что готова поддержать «Сингапурские авиалинии» в расследовании и выразила свои соболезнования.

Избежавшие травм пассажиры и члены экипажа долетели до Сингапура вспомогательным рейсом на следующий день после трагедии. После инцидента авиакомпания изменила внутренние правила: теперь при включении знака «Пристегните ремни» бортпроводники не будут разносить не только горячие напитки, но и прекратят подачу еды.

«Совершенно нормальный полет»

Один из пассажиров, 28-летний студент Дзафран Азмир рассказал, что инцидент произошел очень быстро: самолет резко начал крениться, началась тряска. «Произошло очень резкое падение, поэтому всех сидящих и не пристегнутых ремнями безопасности сразу бросило в потолок. Некоторые люди ударились головой о багажные отсеки и помяли их. Они ударились о места, где располагаются фонарики и маски», — сказал он.

Другой пассажир, Эндрю Дэвис рассказал, что по салону летали предметы, а рядом с ним кричала женщина с кровоточащей раной на голове. Значок «Пристегните ремни» появился внезапно во время «совершенно нормального полета», добавил Дэвис.

«Я проснулся из-за турбулентности, но когда появился значок “Пристегните ремни”, не успел этого сделать. Почти сразу меня швырнуло к потолку», — рассказала 30-летняя Теандра Тухунен. «Я упал на пол и не осознавал, что происходит. Должно быть, я ударился головой. В самолете кричали, люди были напуганы», — вспоминал 24-летний британец Джош Сильверстоун. «Одна из бортпроводниц сказала, что это был худший полет за все время ее 30-летнего опыта работы. Вывод такой: всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, пострадали только те, кто не был пристегнут», — сказал Эндрю Дэвис.

68-летний британец Джерри рассказал, что ему повезло — перед потерей высоты он только что вернулся из туалета. Он с женой ударились головами о потолок. «Некоторые бедняги, которые находились в проходе, сделали сальто — это было ужасно. А потом внезапно все прекратилось и снова стало спокойно, — сказал он. — Персонал делал все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим, а их было много. Некоторые сотрудники и сами получили травмы».

Турбулентность ясного неба

Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон также заявила, что первоначальные отчеты по итогам инцидента с бортом «Сингапурских авиалиний» указывают на «турбулентность ясного неба», которая считается самым опасным типом турбулентности. Ее невозможно обнаружить даже с помощью самых современных технологий.

Ученые связывают «турбулентность ясного неба» с глобальным потеплением: на больших высотах нагревается воздух, делая погоду непредсказуемой. Количество подобных случаев в последние годы растет, из-за чего риски аналогичных инцидентов возрастают. Единственный способ обеспечить безопасность пассажиров во время турбулентности — пристегнутые ремни, поэтому Нельсон рекомендует всегда пристегиваться, даже если полет проходит нормально.

Сотрудники аэропорта у трапа самолета авиакомпании «Сингапурские авиалинии» рейса SQ321, после аварийной посадки в международном аэропорту Бангкока, Таиланд, 22 мая 2024 года. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Турбулентность в полете приводит к смерти крайне редко. В некоторых случаях бывают травмы, в том числе серьезные, но чаще всего это происходит с членами экипажа, которые больше времени проводят на ногах. Были инциденты, когда люди погибали, но раньше это случалось только на небольших частных самолетах, когда турбулентность приводила к крушению.

В прошлые годы в азиатском регионе произошло несколько инцидентов, вызванных турбулентностью. В июне 2023 года на рейсе Сингапур-Лондон переломы ног получили два члена экипажа. Они упали в салоне из-за внезапной сильной турбулентности во время полета над Бенгальским заливом.

В марте 2024 года самолет, летевший из Сиднея в Окленд, похожим образом резко снизил высоту. Тогда пострадали 50 пассажиров и бортпроводников, один из них находился в тяжелом состоянии.

Исследование Национального совета по безопасности на транспорте США, опубликованное в 2021 году, показало, что на турбулентность приходилось более трети всех зарегистрированных инцидентов (с 2009 по 2018 годы). В результате большинства из них страдали члены экипажа и пассажиры, повреждений самолетов зафиксировано не было.

Предыдущий случай, когда из-за турбулентности в полете умер пассажир произошел в 1997 году. Самолет, совершавший рейс из Токио в Гонолулу, попал в сильную «турбулентность ясного неба». 32-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, погибла.