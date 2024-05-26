12 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Qatar Airlines

12 человек пострадали в результате попадания самолета Qatar Airlines в зону турбулентности. Об этом сообщает Би-би-си.

Днем в воскресенье Boeing 787-9 Dreamliner следовал из Дохи в Дублин. Пролетая над территорией Турции, он попал в зону турбулентности. После приземления в Дублине самолет встретили службы экстренной помощи, включая полицию и пожарно-спасательную службу. Шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы. Им оказали медицинскую помощь. Сколько человек было на борту, не сообщается. Авиакомпания начала внутреннее расследование.

Издание Irish Independent со ссылкой на Национальное ирландское телевидение (RTÉ) сообщает, что турбулентность возникла спустя два часа после начала полета. В это время в салоне самолета шло обслуживание пассажиров.

Фото: RTÉ

Ранее на прошлой неделе один пассажир рейса авиакомпании Singapore Airlines погиб в результате попадания лайнера Boeing 777 в зону турбулентности. Еще более 20 человек пострадали. Самолет следовал из Лондона в Сингапур. СМИ выяснили, что он летел на высоте более 11 километров, а затем в течение трех минут резко снизился до почти 9,5 километров. Затем борт совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока.

Погибшим оказался 73-летний британец Джеффри Китчен. По предварительной информации, у мужчины были проблемы с сердцем и он скончался в результате сердечного приступа.

Один из пассажиров рейса Singapore Airlines рассказал, что самолет резко потерял высоту, поэтому всех, кто сидел с не пристегнутыми ремнями, подбросило вверх. В результате некоторые люди ударились головами о багажные полки.

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