США могут столкнуться с экстремальной жарой

Миллионы американцев этим летом столкнутся с бьющим рекорды температурным режимом. Всему виной, прежде всего, человеческий фактор и сжигание топлива, а также явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья и массовые пожары в лесах Канады, дым от которых постепенно доходит до США. В зоне повышенного риска находятся люди, работающие на улице, — они проводят особенно много времени на солнце, а государство делает недостаточно для их защиты, сообщает The Guardian.

Среди штатов, которые наиболее вероятно столкнутся с жарой: Нью-Мексико, Юта, Аризона, Техас и Колорадо — ученые из Национального управления океанических и атмосферных явлений оценивают вероятность рекордных температур там в 60–70%. На втором месте с шансом 40–50% весь северо-восток — Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, — а также площадь от Луизианы до Аризоны и от Вашингтона до Айдахо.

Больше всего в этих штатах рискуют пострадать те, кто работает на улице. По оценкам группы Public Citizen, ежегодно около 170 тысяч человек получают травмы от работы в условиях экстремальной жары, а две тысячи — умирают от теплового удара, отказа почек и вызванного жарой сердечного приступа. В Фениксе, штат Аризона, самом жарком городе США, количество смертей от жары за последнее десятилетие выросло на 700% — до 645 в год. Многие республиканские штаты блокируют законы, гарантирующие рабочим перерывы и доступ к теньку и питьевой воде.

«По мере того, как мы нагреваем планету [своей деятельностью], климатические катастрофы станут происходить чаще, эффекты от них накладываться друг на друга, а последствия — накапливаться. Все из-за того, что наши государство и инфраструктура недостаточно гибкие [чтобы противостоять этому]», — заявила Кристи Даль, главный ученый-климатолог программы «Климат и энергетика» Союза обеспокоенных ученых.

Климатические изменения уже вызвали штормы, ураганы и потопы в нескольких штатах. Ученые считают, что погода со временем только ухудшится: прогноз на очень жаркое лето — это «хвост» Эль-Ниньо (климатическое явление, способное повысить вероятность экстремальных погодных условий в определенных регионах), которые переходит в Ла-Нинья (противовес Эль-Ниньо, равный ему по силе).

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