Российская армия прорывается к Харькову

Российская армия открыла новый фронт в Харьковской области и быстро продвигается вглубь украинских территорий, контроль над которыми еще недавно вернули себе ВСУ. Украинская разведка называет ситуацию критической, а простые военные всерьез допускают, что этот этап войны станет определяющим — захват Харькова может подорвать веру Запада в боеспособность Украины, и он вынудит украинские власти сесть за стол переговоров. Украина пытается не допустить прорыва российских войск, но страдает от дефицита людей и боеприпасов. Эпицентром сражения стал Волчанск — некогда 17-тысячный город вблизи границы, который сейчас превращается во «второй Бахмут». «Холод» рассказывает, что происходит в Харьковской области.

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В ночь на 10 мая российские войска начали массированное наступление в Харьковской области. В первый же день военные захватили четыре приграничных села: Стрелечья, Красное, Пыльную и Борисовку (на карте украинского аналитического проекта DeepState эти населенные пункты отмечены как оккупированные). За первые два дня наступления российские войска захватили как минимум девять населенных пунктов. Сейчас вооруженные силы Украины пытаются не допустить захвата крупного села Липцы, которое находится на пути от границы с Россией к Харькову.

По мнению военных экспертов, Россия открыла новый фронт, чтобы отвлечь внимание украинских войск от боевых действий в Донецкой области и начать формировать 10-километровую буферную зону у границы для дальнейшей подготовки наступления на Харьков. Украинская сторона рисков атаки на Харьков пока не видит. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предполагает, что угрозы нападения на город нет, хотя, по словам секретаря СНБО Алексндра Литвиненко, «россиян [в области] очень много» и они значительно нарастили авиаудары.

Украинское военное руководство признает, что ситуация в области сложная. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов и вовсе назвал ее «критической» для ВСУ. По его словам, украинской армии не хватает ресурсов, чтобы отразить российское наступление. Сейчас Россия пытается заставить военное командование Украины перебросить войска из Донецкой области — и пока эта тактика успешная.

«Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — сказал Буданов.

Он предположил, что Россия может начать новое наступление в Сумской области к северу от Харькова и попытается прорвать фронт со стороны города Суджа в Курской области.

Институт изучения войны (ISW) также считает, что сейчас российские войска не намерены захватывать Харьков: на территории региона находится около 50 тысяч военных — этого ресурса недостаточно для боевых действий в городе-миллионнике.

Поврежденный в результате очередного обстрела жилой дом в Харькове, 14 мая 2024 года. Фото: Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix

Власти Харькова тем временем готовятся к российской атаке: на окраинах возводят укрепления, а для того, чтобы иметь возможность продолжать мирную жизнь, открыли первую бункерную школу, которая сможет вмещать до 900 учеников в две смены.

Вторая оккупация

Сильнее всего от российского наступления и обстрелов в Харьковской области страдает Волчанск, расположенный в пяти километрах от границы с Россией, в котором до полномасштабного вторжения жили 17 тысяч человек. По словам начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, за первые три дня с начала наступления Волчанск пострадал сильнее, чем за все время с 2022 года. Российские войска используют самоуничтожающиеся дроны, а также авиаудары по городу.

«Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в [разрушенные российской армией города] Бахмут или Марьинку», — сказал Тимошко.

Россияне, по словам Тимошко, используют тактику «выжженной земли» — сначала массированно обстреливают территорию, а только потом заходят на нее. Сейчас российские военные подошли к северо-западной границе города и расположились вдоль реки Северский Донец.

Новые атаки российской армии на Волчанск начались осенью 2023 года, но с 10 мая обстрелы и ракетные удары стали ежедневными. Войска РФ обстреливают мосты в районе города, чтобы перерезать маршруты поставок для ВСУ и изолировать этот район Харьковской области. По оценкам военных экспертов, пока России не удается прорвать оборону украинской армии на этом направлении.

Жителей Волчанска эвакуируют на бронемашинах. 70-летние супруги Николай и Любовь Бондаренко уехали из Волчанска, взяв с собой только восьмилетнего попугая Кешу. Они говорят, что не смогут пережить новую российскую оккупацию. Однако за день до эвакуации супруги Бондаренко ночевали на лестничной клетке, поэтому варианта не уезжать они для себя не видят.

«Я тут родилась, крестилась. Я хочу плакать, моя душа болит», — сказала 70-летняя Катерина Ефемец, прожившая в Волчанске всю свою жизнь, а теперь вынужденная оставить свой дом.

Спасатели помогают местным жителям эвакуироваться из Волчанска, 11 мая 2024 года. Фото: Евгений Малолетка / AP Photo / Scanpix

С начала российского наступления Волчанск покинули более шести тысяч человек. По словам эвакуированных, сейчас ситуация в городе хуже, чем была во время первой оккупации в 2022 году (тогда Волчанск находился под контролем российских войск более полугода — ВСУ освободили его в сентябре). Жительница Волчанска Анастасия Кондратенко в разговоре с журналистами описала ситуацию в городе как «там просто ад». Почти всех эвакуированных привозят в Харьков, который также страдает от обстрелов.

В ожидании F-16

Украинская армия страдает от недостатка кадров и вооружений. С 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации, ужесточающий наказание для уклонистов и обязывающий всех военнообязанных обновить свои данные. Пакет военной помощи со стороны США на сумму 61 миллиард долларов одобрили в апреле, но часть оружия до сих пор не дошла до Украины.

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Особую надежду украинские военные возлагают на истребители F-16, которые Европа обещает поставить в течение нескольких месяцев. По словам одного из командующих армией, «нормальная авиация» поможет сбивать российские самолеты в воздухе, и у войск РФ уже не будет возможности сбрасывать управляемые бомбы на населенные пункты и города Украины.

Некоторые украинские военные полагают, что российское наступление в Харьковской области может стать переломным моментом войны. В случае оккупации Харькова европейские страны могут сократить военную поддержку Украине и усилить давление на правительство страны, чтобы склонить его к мирным переговорам с Россией.

Тем временем 14 мая в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Подробности встречи не разглашаются, Блинкен лишь заявил, что его визит «должен показать поддержку Украины» со стороны США.