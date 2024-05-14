Российское наступление на Харьков может усилить давление Запада на Украину

Наступление российских войск в Харьковской области может стать переломным моментом войны, от которого будет зависеть не только сохранение контроля над городом, но и готовность Запада к продолжению поддержки Украины, пишет Politico.

Как передает издание со ссылкой на собственные источники из числа военнослужащих ВСУ, в случае оккупации Харькова российской армией Запад может усилить давление на киевские власти, чтобы склонить их к мирным переговорам с Россией.

Издание отмечает, что попытки российской армии прорвать украинскую оборону говорят о желании Путина воспользоваться моментом — активизировать наступление, пока в Украину не прибудет западное вооружение и боеприпасы. Однако опрошенные Politico несколько неназванных высокопоставленных офицеров опасаются, что если украинские военные не смогут остановить продвижение российских войск, то моральный дух в ВСУ будет подорван.

Минобороны Украины заявило о начале наступления российской армии на Харьковском направлении 10 мая. По информации ведомства, первая попытка прорыва началась в 5 утра. За прошедшие несколько дней российские военные смогли оккупировать несколько населенных пунктов и вышли к окраинам Волчанска. Количество населенных пунктов, где идут активные бои, постоянно увеличивается. Из региона эвакуировано несколько тысяч человек. Украинские СМИ публиковали свидетельства тех, кто успел выехать из-под массированных обстрелов.

13 мая двое жителей Волчанска рассказали, что российские военные брали гражданских в плен. По их словам, они находились в подвале, где российские солдаты заставляли их бинтовать ноги раненым. Их не били и не пытали, но зато они слышали, как российские военные обсуждали необходимость расстрела. Утром следующего дня им удалось сбежать.

Кроме того, на фоне наступления российских войск Зеленский заменил командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков» — часть этой группировки участвовала в Харьковском контрнаступлении.

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