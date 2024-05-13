Примерно 1,3 миллиарда людей в мире курят — это одна из самых распространенных привычек в мире. Ежегодно от болезней, вызванных употреблением табака, умирают восемь миллионов человек. Несмотря на осведомленность большинства о вреде курения, вокруг никотина и сигарет есть множество мифов — и позитивных заблуждений гораздо больше, чем негативных. Например, что курение способствует похудению, а тонкие сигареты и натуральный табак менее вредны, чем обычные сигареты. «Холод» разбирает главные мифы о курении.

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Миф 1. Зависимость от курения бывает только физическая

На самом деле она может быть и физической и психологической. При употреблении никотина в мозге выделяется дофамин (гормон удовольствия), который улучшает настроение и вызывает чувство удовлетворения. Эти приятные ощущения начинают ассоциироваться с курением. Со временем толерантность к никотину повышается и человеку хочется курить чаще. Так появляется физическая зависимость.

Психологическая зависимость развивается из-за ритуалов, связанных с курением. Например, человек курит после еды, в перерыве на работе или когда испытывает определенные эмоции (радость, волнение, грусть). Главные симптомы зависимости — постоянные мысли о курении, трудности с концентрацией, тревога из-за отсутствия сигарет.

Отказ от никотина часто вызывает синдром отмены — реакцию организма на снижение или отсутствие психоактивного вещества. Он длится от нескольких дней до трех-четырех недель, во время которых у человека возникают неприятные симптомы: головная боль, бессонница, спутанность мыслей, нарушение кровообращения, усталость, повышенный аппетит, потливость, тревожность, ухудшение настроения.

На развитие зависимости влияет генетика, образ жизни и индивидуальная реакция на никотин. Некоторые люди могут курить в социальных ситуациях (вечеринки или встречи с друзьями) и не испытывать постоянного желания закурить. Но если сигарета становится частью рутины, избежать зависимости не получится.

Миф 2. Никотин вызывает рак

Никотин — это психоактивное вещество, которое содержится во всех табачных изделиях и некоторых жидкостях для электронных сигарет. Он вызывает зависимость, но не рак.

Онкологические заболевания возникают из-за вдыхания табачного дыма с канцерогенными (вызывающими рак) веществами. В сигарете содержится около 600 ингредиентов, а при ее поджигании выделяется около 7000 химических веществ. Как минимум 69 из них токсичны и провоцируют появление раковых клеток из-за повреждения клеток ДНК и подавления иммунитета.

К таким веществам относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), N-нитрозамины, ароматические амины, тяжелые металлы (кадмий и мышьяк), полоний-210, изотопы свинца, бензол и формальдегид.

Курение вызывает не менее 15 видов онкологических заболеваний (чаще всего поражаются легкие и кишечник). Например, в США около 20% всех злокачественных опухолей и 80% случаев рака легких напрямую связаны с курением.

Миф 3. Никотиновые жвачки и пластыри не помогают бросить

Никотинозаменители могут помочь уменьшить желание курить при физической зависимости, а также смягчить синдром отмены. Они менее вредны для здоровья, так как содержат небольшие дозы никотина без вредных веществ, которые выделяет табачный дым.

Исследования показывают, что никотинозаменители увеличивают шансы бросить курить на 50–60%. Они позволяют организму привыкнуть к меньшим дозам никотина и постепенно отказаться от него. Исследования также показали, что для лучшего эффекта стоит проходить длительный курс никотинозаменительной терапии (24 недели).

Но заменители никотина могут вызывать побочные эффекты: раздражение кожи, расстройства желудка и пищеварения, аллергические реакции, зубную боль, головокружение, тошноту и диарею, потерю волос. Также они могут вызвать привыкание, поэтому важно использовать их строго по инструкции производителя или после консультации со специалистом.

Миф 4. Зависимость от сигарет появляется не сразу, а несколько сигарет в день не нанесут вреда

Никотин вызывает такую же сильную зависимость, как героин и кокаин, поэтому никотиновая зависимость возникает очень быстро. Физическая — может развиться в течение нескольких дней, а иногда даже после первого употребления. Когда уровень дофамина, повышение которого вызывает никотин, начинает снижаться, мозг хочет получить еще никотин, чтобы снова испытать приятные ощущения.

Психологическая зависимость может сформироваться в течение нескольких недель курения. Мозг начинает ассоциировать эти ситуации с употреблением табака, что усиливает желание человека курить, когда он в них попадает. Кроме того, продолжительное употребление никотина вызывает изменения в мозге — повышает восприимчивость человека к другим психоактивным веществам, ухудшает симптомы депрессии и тревоги.

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Исследования показывают, что безопасного количества сигарет нет. Даже если человек выкуривает одну сигарету в день, риск сердечных заболеваний у него выше, чем у некурящих людей (примерно на 46% у мужчин и 31% у женщин). Риск инсульта повышается на 41% у мужчин и 34% у женщин.

Миф 5. Курить не взатяг безопаснее, чем вдыхать дым

Несмотря на то, что так дым не попадает в легкие, этот способ не менее опасен, чем обычное курение, — канцерогенные вещества всасываются в организм через слизистые оболочки рта. Если обычные курильщики чаще всего страдают от рака легких, то те, кто курит не взатяг, больше подвержены раковым заболеваниям полости рта, пищевода и желудка.

Миф 6. Тонкие сигареты менее вредные, чем обычные

Тонкие сигареты содержат такое же количество смолы и никотина, что и обычные. Также при курении тонких сигарет люди часто делают более глубокие затяжки и чаще закуривают. В результате курильщики вдыхают больше смолы, никотина и других вредных химических веществ.

Миф 7. Курить органический табак безопаснее, а сигареты без табака безвредны

Как правило, органический табак выращивается без использования удобрений и пестицидов. От обычного сигаретного табака он отличается тем, что при его обработке не используются химикаты и добавки (ароматизаторы, красители, консерванты и другие). Но то, что он безопаснее, — миф.

Дым даже самого органического табака содержит столько же токсичных веществ, сколько и обычные сигареты. Еще в таком табаке больше никотина, из-за чего физическая зависимость развивается быстрее. Даже травяные сигареты без табака и никотина выделяют смолу и угарный газ, которые опасны для здоровья.

Сигары и трубки с натуральным табаком содержат те же токсичные вещества, что и сигареты. Если человек регулярно курит сигары, у него повышен риск развития определенных видов рака (рта, горла, пищевода).

Миф 8. Электронные сигареты и вейпы лучше сигарет

Электронные устройства нагревают никотиновую жидкость, образуя пар для вдыхания, и не содержат табака (главного источника канцерогенных веществ). В таком паре гораздо меньше токсичных веществ, и поэтому он считается менее вредным. Но в никотиновых жидкостях тоже встречаются канцерогенные вещества. И так как электронные сигареты появились относительно недавно, последствия длительного использования этих устройств пока что неизвестны.

Все жидкости для электронных сигарет изготавливаются на основе пропиленгликоля и глицерина. Хотя они считаются относительно безопасными (для употребления в пищу и в косметических продуктах), их влияние на организм еще не до конца изучено. Некоторые исследования показывают, что при их нагревании могут образовываться вредные вещества. Глицерин впитывает в себя влагу и удерживает ее, что приводит к обезвоживанию слизистых оболочек рта, горла и легких. Это может вызывать сухость, раздражение, кашель, воспаление тканей легких.

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В 2020 году ученые выяснили, что вейпинг провоцирует рост вредных бактерий во рту и вызывает воспалительный процесс. Также, согласно разным исследованиям, электронные сигареты вызывают более сильную никотиновую зависимость, особенно среди детей и подростков.

Употребление электронных сигарет (или вейпа) может привести к ожогу легких, астме, хроническим болезням легких, снижению выносливости, а также замедленному развитию мозга у подростков и молодых людей. Также известны случаи, когда электронные устройства взрывались, приводя к серьезным травмам и ожогам.

Миф 9. Курение снимает стресс и успокаивает нервы

Сигареты не убирают стресс и тревожность, а лишь временно подавляют переживания человека за счет воздействия никотина на нервную систему. На самом деле никотиновая зависимость вызывает психологический стресс в долгосрочной перспективе. Например, стресс возникает, когда у человека заканчиваются сигареты, нет возможности или времени покурить, не получается отказаться от вредной привычки. Вдобавок курение усугубляет симптомы депрессии и тревоги.

Курение также усиливает физический стресс, так как никотин повышает кровяное давление и уровень адреналина в крови. Например, после вдыхания дыма табака частота сердечных сокращений увеличивается на 30% в первые 10 минут.

Миф 10. Бросать курить поздно, ущерб легким уже нанесен

Отказ от курения полезен в любом возрасте и позволяет значительно снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и рака. К счастью, наш организм способен восстанавливаться. В первые 24 часа без сигарет легкие начинают очищаться от никотина, смолы и других токсинов.

Время полного очищения и восстановления легких зависит от возраста человека, стажа курения, общего состояния здоровья, образа жизни и степени повреждения легких. У некоторых процесс может занять несколько месяцев, в то время как другим могут потребоваться годы. Если человек курил в течение нескольких лет (особенно с молодого возраста), врачи рекомендуют проходить ежегодные скрининги легких.

После прекращения курения многие испытывают синдром отмены никотина: у них возникают раздражительность, плаксивость, тревожность, повышение аппетита, проблемы со сном. Эти симптомы полностью исчезают в течение двух-четырех недель.

Чтобы облегчить неприятные симптомы, можно обратиться к специалисту и подобрать никотиновые заменители (жвачки, пластыри, спреи).