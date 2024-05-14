В Харькове заработала первая школа-бункер

Несколько сотен учеников вышли на очные занятия в специальной бункерной школе в Харькове. Об этом сообщает Reuters.

Школа построена на глубине шести метров под землей, чтобы защитить учеников от российских беспилотников и ракетных атак. Как отмечают украинские СМИ, на занятия пришли в основном ученики младших классов и выпускники из нескольких школ города.

Марина Приходько, мать двух школьников шести и девяти лет, рассказала о реакции ее детей: «Моя дочь, третьеклассница, с нетерпением ждала возможности прийти, нарядиться по этому случаю, встретиться с друзьями, по которым она очень скучала <...> Для моего сына-первоклассника это как праздник».

Приходько отметила, что наступление российской армии вызывает у нее страх. «Но что бы ни случилось, жизнь продолжается, и мы должны стараться жить здесь и сейчас, каждый день», — добавила женщина.

По данным Reuters, поначалу в школе будут учиться 300 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что со временем объем занятий будет увеличен до двух ежедневных смен по 450 человек в каждой. «Нам необходимо сделать так, чтобы и учителя, и ученики привыкли к школе, и, надеюсь, с 1 сентября там будет полный набор учеников», — добавил Терехов.

Директор школы-бункера Игорь Возный сравнил новое здание с обычными школами: «В наших школах нет бомбоубежищ. Есть подвалы, подземные помещения, которые совершенно не подходят для проведения занятий. Здесь же все спроектировано так, чтобы обеспечить качественное, современное пространство».

Возведение подобных школ началось в Харькове еще в октябре 2023 года. В апреле этого года завершилось строительство первой из них. По словам директора фирмы-застройщика Александр Харченко в здании есть три разных источника электропитания, а также обустроена вентиляция и защита от разных видов атак, в том числе от радиации.

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