«Какой-то пиндос»

В начале апреля сержант армии США Гордон Блэк приехал во Владивосток, чтобы помириться со своей девушкой Александрой Ващук. Но что-то пошло не так: в России американца задержали по обвинению в краже. 3 мая Первомайский районный суд Владивостока вынес решение о его аресте. Теперь Блэку грозит до пяти лет лишения свободы. Заявление на него, вероятно, написала его же девушка. Мать Блэка Мелоди Джонс уверена, что ее сына подставили. «Холод» рассказывает, что известно об этом деле.

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«У меня другие цели»

34-летний сержант армии США Гордон Блэк и 31-летняя уроженка Владивостока Александра Ващук познакомились, по словам последней, в интернете — судя по всему, когда оба были в Южной Корее. Ващук жила там около семи лет, после чего вернулась в Россию. Она рассказала провластному телеканалу RT, что в Корее работала менеджером в баре, а также «в клининге, на заводах и в полях».

В тикток-аккаунте Ващук видео с Блэком появляются с 2021 года, а большинство совместных роликов опубликованы в 2022–2023 годах.

Блэк служит в американской армии с 2008 года: сначала он работал в Ираке и Афганистане, потом его направили на службу в Южную Корею — на американскую базу Хамфрис в 60 километрах от Сеула. Там он, судя по шевронам, был военным инструктором для южнокорейских солдат. На странице Блэка в фейсбуке почти нет информации ни о нем, ни о работе, но в качестве места жительства указан город Пхёнтхэк, где расположена база.

В январе 2022 года Ващук в своем фейсбуке (сейчас доступ к ее странице ограничен) написала о помолвке с Блэком. Позднее она рассказала, что родственники и знакомые ее «жениха» писали ей, что он может ее бросить.

«Ребята, я преследую немножечко другие цели. Вам-то с вашим гражданством не за что переживать. А вот... у меня немножко другие цели», — писала она в своем фейсбуке (сейчас пост недоступен). Вероятно, под «другими целями» она подразумевает получение американского гражданства.

«Радио Свобода» и Associated Press отмечают, что Блэк женат в США. Ващук рассказала: он якобы убеждал ее, что находится в процессе развода.

«Партизан-диверсант»

Ващук часто упоминала и снимала Блэка в роликах, которые публиковала в тиктоке. Один из них Ващук сняла в городе Пхёнтхэк рядом с военной базой, где служил Блэк.

В другом видео Блэк, одетый в футболку с надписью «Мне похуй», рассуждает о российско-американских отношениях. Он называет действия НАТО «довольно агрессивными» и говорит, что понимает позицию России, которая «пытается защитить свои границы». В этом же видео сама Ващук говорит, что бывший президент США Дональд Трамп лучше нынешнего, Джо Байдена.

Еще в одном видео Блэк стоит перед камерой в военной форме. «Пришла домой, а тут какой-то пиндос», — говорит Ващук. При этом Блэк улыбается, явно не понимая, что это оскорбление. В этом же ролике, разглядывая шеврон американца, Ващук шутит, не «партизан-диверсант» ли он.

На других видео Ващук и Блэк развлекаются в барах, разговаривают о фильмах, в частности, о «Брате» и «Брате-2».

«Были, конечно, ссоры»

По данным МВД по Приморскому краю, Гордон Блэк прилетел во Владивосток 10 апреля, по одной из версии — чтобы помириться с Ващук после ссоры. 7 мая силовики сообщили об аресте американца. В полицейском пресс-релизе говорится, что заявление о краже на Блэка написала местная жительница, которая была с ним в отношениях. Ее имя при этом не называется.

Гордон Блэк. Фото: Facebook

«У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщили в пресс службе и отметили, что расследование дела продолжается.

Блэка, как сообщается, задержали в одной из гостиниц города. Силовики утверждают, что к тому моменту он уже купил билеты и планировал вылететь в США. Сейчас Блэк находится в СИЗО-1 Владивостока. Пока ему предъявили обвинение только в краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК).

Провластный телеграмм-канал Shot утверждает, что Блэк якобы не только ограбил Ващук, но и избил ее. Об избиении, ссылаясь на неназванный источник, также пишут «Известия».

«Приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», — утверждает собеседник издания.

Сама Ващук в интервью RT избиение опровергла: «Были, конечно, ссоры. Но чтобы вот так... Не было ничего такого особенного». Обсуждать детали уголовного дела против Блэка Ващук отказалась, сославшись на запрет следователей.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на мать Ващук Евгению, пишет, что молодые люди «пьянствовали и ругались». «Бытовая ссора на почве употребления алкоголя переросла в разбирательство с полицией. А ситуация, из-за которой в МВД обычно разворачивают заявителей или максимум делают “административку”, резко переросла в уголовное дело с “посадкой”», — говорится в сообщении. Произошло это якобы из-за того, что «хулиганом» оказался американский военный.

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«Пожалуйста, не пытайте его»

В МИД России за этой историей «пристально не следят» и называют ее «бытовым криминалом». В ведомстве утверждают, что дело не связано с политикой или шпионажем.

В армии США отказались раскрыть подробности дела Блэка, сославшись на «деликатность вопроса» и сообщили, что расследуют обстоятельства поездки Блэка в Россию. В Пентагоне отметили, что он не согласовал свое путешествие с командованием. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что военные выясняют, не стал ли Блэк объектом внимания российской разведки.

Мать арестованного военного Мелоди Джонс рассказала американским СМИ, что поддерживала связь с сыном вплоть до его ареста. По ее словам, в аэропорту Владивостока Блэка допрашивали девять часов. Она считает, что его подставила «русская девушка».

«Пожалуйста, не пытайте его и не причиняйте ему вреда», — обратилась Джонс к российским силовикам.