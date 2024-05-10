СМИ назвали место хранения российского ядерного оружия в Беларуси

Журналисты The New York Times проанализировали спутниковые снимки и выяснили, где в Беларусь хранит российское ядерное оружие.

Издание отмечает, что в марте 2023 года в Беларуси начали строить объект для хранения там российского ядерного оружия. Он находится примерно в 190 километрах к северу от границы с Украиной на военном складе рядом с городом Осиповичи.

Некоторые построенные там сооружения имеют уникальные особенности, характерные для российских ядерных хранилищ, пишет NYT. Например, новую особо охраняемую территорию окружили тремя ограждениями в дополнение к существующей на базе системе безопасности. Также журналисты обнаружили на объекте крытую погрузочную площадку, соединенную со скрытым подземным бункером советских времен. Такие конструкции можно увидеть и на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает издание.

Бывший сотрудник Агентства по сокращению оборонной угрозы Пентагона Уильям Мун сказал NYT, что дизайн базы в Осиповичах с тройным ограждением, одним главным входом и аварийным выходом напоминает ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично. По его словам, он работал с Россией по вопросам безопасности ядерных боеголовок. «Когда мы работали с их стандартами, они [россияне] требовали [чтобы на объектах было] тройное ограждение», — сказал Мун.

Он добавил, что помимо дополнительной охраны он ожидает увидеть в Осиповичах отдельное жилье для российских военных, контролирующих ядерные боеголовки. Как отмечает NYT, на въезде на территорию склада как раз построены три новых здания, которые предназначены либо для административных нужд, либо для казарм. Еще один участок земли сейчас расчищается для строительства.

Также на въезде в зону с тройным ограждением был построен контрольно-пропускной пункт — крытая зона досмотра рядом с караульным помещением. Эксперт по контролю над вооружениями в калифорнийском Институте международных исследований Майкл Дуйцман сказал, что за последние 20 лет такие типы конструкций стали неотъемлемой частью ядерных объектов в России. Это «уникальная особенность, которую нельзя увидеть на других российских базах», заявил он.

Для защиты объекта в Осиповичах также установили систему ПВО. Впервые ее заметили в середине 2023 года в том числе благодаря радиолокационным спутниковым снимкам, предоставленным космической компанией Umbra. С сентября одна из машин ПВО дислоцируется в поле примерно в полутора километрах от бункера, выяснило NYT.

Ядерное оружие и раньше хранилось на этом месте. По словам экс-главы аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS) Уильяма Альберка, СССР начал размещать ракетно-ядерные бригады в Осиповичах и его окрестностях в 1960-х годах. После распада Советского Союза все ядерное оружие было вывезено из Беларуси.

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О том, что Россия планирует разместить в Беларуси, но не передавать ей под контроль тактическое ядерное оружие, Владимир Путин заявил в марте 2023 года. Тогда он говорил, что строительство хранилища завершится 1 июля. В конце июля 2023 года в Пентагоне сообщили об отсутствии у них сомнений в том, что Россия передала Беларуси ядерное оружие. В марте 2024 года Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне.

На прошлой неделе Пентагон предупредил о разработке Россией ядерного оружия для борьбы со спутниками. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия проводит учения для отработки применения тактического ядерного оружия и назвал это ответом на слова европейских и американских чиновников об отправке в Украину своих войск. О том, что вскоре к испытаниям присоединится Беларусь, 9 мая заявил Путин.

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