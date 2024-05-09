Беларусь присоединится к ядерным учениям России

Владимир Путин заявил, что Беларусь присоединится к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия на втором этапе. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси (Александр Лукашенко — Прим. «Холода») об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — заявил Путин. О том, что Россия перебросила часть тактического ядерного оружия в Беларусь, стало известно в марте этого года после заявления Путина о готовности России к ядерной войне.

Путин отметил, что учения будут проводиться в три этапа. По его словам, соответствующие указания министерствам обороны России и Беларуси, а также генеральным штабам уже даны.

В свою очередь Лукашенко отметил, что первую часть учений Россия и Беларусь уже завершили: «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе». Он также сообщил, что Беларусь проводит учения в третий раз.

7 мая Минобороны Беларуси отчиталось о проверке носителей ядерного оружия. «В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — заявил генерал-майор Виктор Гулевич.

О проведении учений с тактическим ядерным оружием российское Минобороны объявило 6 мая. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал учения с высказываниями европейских политиков, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, о возможной отправке войск в Украину. Позже в СМИ появились сообщения, что НАТО планирует подписать декларацию об отказе отправлять своих военных на войну.

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