У разведывательного управления Минобороны США «нет оснований сомневаться» в словах Владимира Путина о том, что он передал Беларуси первую партию тактического ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников разведки.

Собеседники издания не уточняют, почему они так считают. При этом они признают, что американской разведке трудно отследить перемещение ядерного оружия даже по спутниковым снимкам.

Представители разведки сомневаются, что Александр Лукашенко будет иметь какой-либо контроль над ядерным оружием. Также они не верят, что перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный расклад сил или повысит риск ядерного удара, так как оно будет храниться на складе, а не использоваться на передовой.

16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории страны.

О планах перевезти часть ядерного оружия в республику Путин впервые заговорил в марте 2023 года. Тогда он сказал, что Россия не передаст Беларуси боеприпасы, а лишь разместит их на ее территории и будет контролировать это оружие самостоятельно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.