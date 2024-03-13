Путин заявил о готовности России к ядерной войне 

Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. Об этом он сказал в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. Второе. Это тоже общепризнанная вещь — наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас, да и у американцев на самом деле», — считает Путин.

При этом он утверждает, что Россия якобы обладает более современным ядерным оружием. США, по его словам, также планируют модернизировать свое вооружение.

«Они развивают все свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Хотят — что же делать? Мы готовы», — добавил Путин.

После этого Киселев предложил провести ядерные испытания для «пущей убедительности». В свою очередь, Путин пожаловался, что США подписали, но не ратифицировали договор о запрете испытаний подобного рода. Москва, по его словам «придерживается этих договоренностей». Впрочем, в Госдепе США также заявляли, что не планируют отменять мораторий на испытательные взрывы.

«Если они проведут такие испытания, — не исключаю, необязательно, нам это нужно или не нужно, еще надо подумать, но не исключено, что мы можем сделать то же самое», — сказал в очередной раз Путин.

Киселев продолжил тему и поинтересовался, не думал ли Путин применить тактическое ядерное оружие, когда российские военные под натиском украинских сил отступали из Харькова и Херсона.

Отступление Путин оправдал заботой о личном составе и заявил, что военные действовали по плану. «Но это совсем не означало, что у нас там фронт разваливается», — считает Путин. При этом он обвинил украинские власти в том, что они отправляли своих военных «на убой», чтобы занять левый берег Днепра. Причина, по его мнению, в иностранном финансировании. По сути Путин повторил основные тезисы из методички, которую, как писала «Медуза», разослали российским пропагандистам перед сдачей Херсона.

«Мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором Вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, о нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии. Мы ее не меняли», — утверждает Путин.

В начале октября 2022 года Путин аннексировал украинские территории. Он подписал указ, согласно которому в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

До этого Киев провел успешное контрнаступление. Российская армия, по сообщениям Минобороны, начала отступать из Херсона 10 ноября 2022 года, хотя ранее звучали заявления, что Россия останется там навсегда. Уже 14 ноября деоккупированный город посетил президент Украины Владимир Зеленский. В феврале 2023 года российские военные обстреляли Херсон прямо во время выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Позиции вокруг Харькова российские военные сдали еще в середине мая 2022 года. Им не удалось захватить город, который после этого также не раз подвергался обстрелам.

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