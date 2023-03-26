Путин заявил о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, при этом под контроль республики оно передано не будет. Об этом президент сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, 1 июля в Беларуси завершится строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что Москва уже передала Минску ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести такие заряды.

«Поводом» для такого решения стало заявление замминистра обороны Великобритании о том, что «они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном», сказал президент. Он также сообщил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала такой шаг нарушением конституции страны и добавила, что это противоречит воле белорусского народа.

«Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом», — сказала она.

В Пентагоне при этом отметили, что не видят никаких признаков готовности Путина применить свое ядерное оружие. «Мы видели сообщения о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией», — сказано в заявлении ведомства.

Источники: «Россия 24», «Русская служба Би-би-си», Reuters

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