Не менее 20% людей старше 55 лет испытывают депрессию, согласно данным мониторинга Института психологии РАН за 2020–2022 годы. Как распознать, что у родителей депрессия? Нужно ли убеждать их обратиться к специалисту? Можно ли помочь им самостоятельно? Чего делать точно не стоит? «Холод» задал эти вопросы схема-терапевту Анастасии Гостевой.

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Как определить депрессию?

Депрессия — это не всегда плаксивость или плохое настроение: иногда это ровное безэмоциональное состояние, когда ничего не расстраивает, но ничего и не радует.

Важно смотреть на совокупность признаков. Если поведение родителя отличается от привычного и настораживает вас, настроение длительное время (несколько недель и больше) подавленное и присутствуют несколько симптомов, описанных ниже, то есть вероятность, что у него депрессия.

Вот основные признаки:

изменение сна: человек может либо очень мало спать, либо, напротив, много, но просыпаться при этом разбитым и усталым;

изменение аппетита: человек регулярно отказывается от еды и не испытывает чувства голода или, напротив, ест больше обычного;

негативный образ себя: стало больше самокритики или мыслей «у меня никогда ничего не получается»;

негативный образ будущего: например, «ничего хорошего можно не ждать», «моя жизнь больше никогда не будет интересной»;

пропало то, что раньше радовало: например, человеку нравилось вязание или рыбалка, а теперь эти же действия скорее в тягость;

социальная изоляция: нежелание встречаться с другими людьми;

пренебрежение личной гигиеной: человек может перестать мыться, расчесывать волосы, начать носить одну и ту же одежду;

На что нужно смотреть особенно внимательно? Суицидальные мысли: человек начинает говорить о суициде как о решении проблемы или произносит, например, такие фразы: «Без меня вам было бы легче», «Все беды у вас только из-за меня», «Я вам жизнь порчу», «Без меня жили бы хорошо». Не нужно относиться к любому высказыванию о суициде как к манипуляции или шутке. Нужно воспринимать такие слова всерьез. Например, можно сказать: «Помнишь, ты сказал вот так-то, я беспокоюсь за тебя, расскажи о своем состоянии».

Усугубление нескольких симптомов. Если человек не спит несколько дней или, наоборот, спит целыми днями, то это признак очень тяжелого состояния.

Как объяснить родителю, что надо обратиться к врачу?

Депрессия — это болезнь. Поставить такой диагноз может только психиатр или клинический психотерапевт, поэтому важно обратиться к врачу. Однако уговорить на такое родителя может быть сложно: вокруг психиатрии все еще существует много стереотипов и страхов. Люди любого возраста, а особенно взрослого возраста, могут отрицать депрессию из-за негативных убеждений. Например, они могут думать, что она появляется только у ленивых или слабых людей. В таких случаях можно больше внимания уделить информированию о заболевании. Например, рассказать о том, что при обращении к психиатру не ставят на учет, современные таблетки не «глушат» личность, а взрослых дееспособных людей не госпитализируют без их согласия.

Можно попробовать уговорить родителя обратиться сперва к участковому терапевту, чтобы сдать анализы на проверку соматических причин: нет ли заболевания эндокринной системы, дефицита железа или витамина D. Если все анализы в норме, врач общей практики может посоветовать обратиться к психиатру и проверить гипотезу о депрессии. Для родителей совет от специалиста может звучать чуть более убедительно, чем от члена семьи.

Другой способ уговорить обратиться за помощью — поделиться собственными чувствами и переживаниями. Например, сказать: «Мне будет легче, если я буду знать, депрессия у тебя или нет. Я очень тревожусь за тебя, мне больно смотреть на то, что происходит».

Также можно попробовать провести предварительную диагностику самостоятельно — при помощи теста на депрессию Бека. Он затрагивает вопросы про аппетит, настроение, когнитивные функции. Если родитель наотрез отказывается проходить даже тест, можно сделать это за него. По результатам нельзя поставить точный диагноз или быть уверенным в его отсутствии. Но это показатель, на который можно будет ориентироваться в переговорах с родителем.

Иногда нежелание принимать помощь может быть завуалированной просьбой о помощи. Некоторые люди могут говорить: «Со мной все в порядке», но если настоять на своем, то они обратятся к врачу. Возможно, в таком случае потребуется ваше участие: помощь с выбором специалиста и записью на прием.

Чего не стоит делать, если у родителя депрессия?

Обесценивать. Иногда самые близкие люди усугубляют ситуацию, когда говорят подобные фразы: «Ну что ты все лежишь и лежишь», «Встань и займись делом», «Выйди на улицу, не ленись». Человека в депрессии такие фразы только ранят и навязывают ему чувство вины.

Поддерживать социальную изоляцию. Человеку в депрессии часто сложно поддерживать близкие отношения, это одно из проявлений болезни — замыкание на своих внутренних переживаниях и невозможность ими поделиться с другими. Даже если человек говорит: «Мне не нужна помощь, я сам справлюсь», важно быть рядом, не оставлять родителя полностью наедине с самим собой.

Перебарщивать с заботой. Человек не встает с постели несколько дней, а его близкие приносят ему еду в кровать, включаются во все его процессы жизни, слишком активно ухаживают — это плохой вариант. Важно не подкреплять поведение, которое направлено на минимизацию активности.

Как еще можно помочь?

У людей во взрослом возрасте может появляться ощущение, что все возможности уже упущены, что их не ждет ничего нового и интересного. Это приводит к изоляции и замыканию в себе. Можно помочь родителю вспомнить приятное увлечение или найти новое: вязание, рисование, садоводство, рыбалка, коллекционирование. Человек с хобби начинает строить планы, у него появляется образ будущего, горизонт планирования расширяется — это хорошо влияет на ментальное состояние.



Депрессия бывает разной. Некоторые рекомендации очень хорошо сработают для человека с депрессией средней тяжести, но никак не помогут человеку в тяжелой стадии. Поэтому вся предлагаемая родителю активность должна быть посильной для него.

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Если родитель весь день лежит, не нужно уговаривать его пройти 10 тысяч шагов, лучше начать с небольших задач: сходить в душ или попить вместе чаю. Когда есть результат, у человека вырабатывается дофамин, появляется энергия. Если задачи будут неподъемными, то они только усугубят депрессивное состояние.



Вот как можно поступить, если ваш родитель в депрессии:

Не пытаться угадать, а напрямую спросить, какая помощь нужна.

Быть рядом и уделять внимание, показывать, что вам важно его состояние. Человек в депрессии стремится к социальной изоляции, у него становится меньше контактов. Важно не оставлять его наедине с собой.

Помочь разбить большие цели на несколько маленьких. В депрессии у людей нередко бывает мышление «или все, или ничего». Либо берусь за глобальный проект, либо не буду делать ничего. В таком случае человеку можно помочь разбить большую цель на несколько более мелких.

Попробовать поработать с каждым симптомом в отдельности, если родитель отказывается осознавать депрессию.

Следить, не усугубляются ли симптомы.

Просить о помощи. Некоторым людям взрослого возраста важнее обязательства перед другими людьми, чем перед собой. В таких случаях можно просить их сходить с внуком на секцию или прогуляться до магазина. Еще один вариант — завести домашнее животное, за которым нужно будет ухаживать. Но важно, чтобы любая активность была посильной и желанной. Подарить щенка, которого человек никогда не хотел или заботиться о котором не готов, плохая идея.

Также можно оставить родителю телефоны психологической помощи:

8 (800) 333-44-34 — единый российский телефон доверия, звонок бесплатный;

8 (985) 862-95-02 — всероссийский телефон горячей линии помощи пожилым, звонок платный, по тарифу оператора связи.

Как заботиться о себе, когда рядом человек в депрессии?

Важно помнить, что это заболевание не лечится быстро. У близких человека с депрессией могут возникать чувства бессилия, вины, стыда, разочарования из-за отсутствия результатов лечения. Отмечайте даже небольшие успехи, обсуждайте их и радуйтесь вместе.

Может случиться, что родитель наотрез отказывается от помощи или саботирует лечение. В таких ситуациях нужно признать, что он самостоятельный человек и это может быть его выбором, а вы не всесильны. Нужно будет пережить ощущение собственного бессилия, увидеть ограничение своих возможностей.

Также важно соблюдать баланс и не слишком сильно вовлекаться в проблемы человека с депрессией, иначе можно выгореть самому. Проводя много времени с человеком в депрессии, можно поддаться ощущению, что «все тлен». Напоминайте себе, что ваш близкий и симптомы его заболевания — это не одно и то же. Например, от ОРВИ насморк не остается до конца жизни. Точно так же человек с депрессией не становится навсегда пессимистичным. Важно не принимать все его слова на веру, когда он находится в депрессивном состоянии.