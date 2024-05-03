Обменянная на «оружейного барона» баскетболистка из США рассказала о российской тюрьме

Бриттни Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, экс-игрок екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК и сборной США. В феврале 2022 года ее задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в хранении и контрабанде наркотиков — у нее нашли ​​картриджи к вейпам с гашишным маслом. Спустя 10 месяцев она вернулась в США в результате обмена. О том, каково было находиться в российской тюрьме, она рассказала The New York Times. Пересказываем главное из этого материала.

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«Центр противостояния международных соперников»

В изоляторе, куда Грайнер попала после задержания, у нее отобрали телефон и разрешили оставить небольшую сумку с личными вещами, в которую она упаковала одежду и книжку с судоку.

В камере изолятора воняло: туалет (дыра в полу) был весь в фекалиях. Кровать в изоляторе не подходила Грайнер по росту — из-за этого у нее обострились старые спортивные травмы. В качестве еды ей принесли молочную кашу и кусок жирной рыбы, от чего Грайнер стало плохо. Гигиенических принадлежностей и возможности помыться в изоляторе не было.

«Я никогда в жизни не была такой грязной. <...> Я чувствовала себя ужасно», — вспоминает Грайнер. По ее словам, все это наводило ее на мысли о суициде.

Во время судебных заседаний Грайнер помещали в металлическую клетку. Она была настолько маленькой, что спортсменке приходилось сидеть боком, поджав колени к груди и касаясь головой верха клетки.

О вторжении России в Украину Грайнер узнала в СИЗО, куда ее отправил суд. Так она поняла, что, по ее словам, «оказалась в центре противостояния международных соперников», и потеряла надежду на освобождение.

Грайнер — лесбиянка, и из-за этого, как она считает, в СИЗО ее заставили пройти психиатрическую экспертизу. Грайнер опасалась, что из-за ориентации ее могут поместить в «специализированное учреждение». Психиатр спрашивал ее о депрессивных мыслях и проблемах с наркотиками, а также требовал признать вину.

В СИЗО Грайнер сблизилась с бывшей волейболисткой по имени Алена, которая училась в Лондоне и свободно говорила по-английски. Та предупредила Грайнер, что в тюрьме легко заразиться герпесом и ВИЧ, и из-за этого порекомендовала избегать медосмотров.

Грайнер начала много курить, потеряла мышечную массу и набрала вес. Охранники часто отпускали пошлые шутки и задавали вопросы с сексуальным подтекстом.

В заключении Грайнер читала Библию каждое утро после обыска камеры и похода в душ. На страницах Библии она вела дневник, который решила опубликовать после своего освобождения.

«Задница России»

4 августа 2022 года Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. В начале ноября ее отправили в колонию в Мордовии — по ее словам, заключенные называли этот регион «задницей России». Несколько дней семья и адвокаты Грайнер не знали, где она находится.

В колонии Грайнер выдали слишком короткую униформу и поселили в камеру, рассчитанную на 20 человек. Там была одна ванная на 50 человек. В колонии спортсменка работала швеей: она занималась кройкой формы для российских военных. Иногда Грайнер вызывалась чистить снег и лед на территории колонии: физический труд напоминал ей о тренировках.

Грайнер рассказала, что в колонии ей сделали ей кровать по росту, одна из заключенных сшила для нее варежки и форму подходящего размера, а повар взяла ее работать помощницей на кухне.

О потенциальном обмене и возвращении в США Грайнер впервые услышала в конце ноября 2022 года, но представители посольства США запретили ей говорить об этом. 2 декабря Грайнер перевели в мужскую колонию. В тот же вечер охранник передал Грайнер записку, в которой говорилось, что ее скоро освободят.

Утром ее отвели в смотровую. Там мужчина, представившийся врачом, и семь вооруженных охранников потребовали, чтобы она сняла одежду, и сфотографировали Грайнер «со всех сторон». Она говорит, что это была «последняя демонстрация полной власти и контроля над ее телом» со стороны российских властей. После этого ее посадили в самолет, летящий в Абу-Даби, где ее обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по делу о сговоре с целью поставки оружия.

По возвращению в США Грайнер обнаружила, что во время судебного процесса обнародовали ее домашний адрес — ей пришлось переехать. Спустя некоторое время у нее появились симптомы посттравматического стрессового расстройства. Сейчас она ходит на терапию и постепенно возвращается к спорту и тренировкам. Ей снятся кошмары о том, что она должнам по какой-то причине вернуться в Россию. Ей не нравится проводить время в спальне — комната с кроватью напоминает ей тюрьму. Пугает ее и холодная погода.