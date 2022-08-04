Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам тюрьмы

Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс». Ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

Гособвинение просило приговорить ее к 9,5 годам лишения свободы.

Грайнер арестовали в феврале после того, как в аэропорту Шереметьево нашли в ее сумке картриджи к вейпам с гашишным маслом. Она признала вину, отметив, что не пыталась умышленно заниматься контрабандой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США предлагают России обменять Грайнер и Пола Уилана — бывшего американского морпеха, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже — на Виктора Бута. Последний с 2012 года отбывает в Америке 25-летний срок за торговлю оружием.

В апреле этого года Россия и США уже провели обмен заключенными: в Россию вернулся Константин Ярошенко, а в Америку Тревор Рид. В 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Рид оказался за решеткой после драки с московскими полицейскими. В 2020 году суд приговорил его к 9 годам колонии.

Источники: Интерфакс, CNN