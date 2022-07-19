Из-за войны с Украиной станет больше домашнего насилия?

У примерно трети солдат, вернувшихся с войны, развивается посттравматическое стрессовое расстройство: навязчивые воспоминания заставляют их заново переживать травмирующие события. Нередко это сопровождается вспышками агрессии. «Холод» объясняет, как ПТСР связано с домашним насилием и как оно влияет на ветеранов и их партнеров.

Люди с ПТСР чаще совершают насилие в семье, чем вернувшиеся с войны без этого диагноза

Ветераны боевых действий с посттравматическим расстройством и их партнеры сталкиваются с множеством проблем. С одной стороны, вернувшиеся с войны мужчины с ПТСР более эмоционально закрыты в отношениях и более тревожны в плане близости. С другой стороны, у них бывают вспышки агрессии, с которыми не всегда получается справиться самостоятельно. Примечательно, что, когда у ветеранов ярко выражены симптомы ПТСР, агрессия тоже проявляется сильнее.

«Если человек получил психологическую травму в зоне боевых действий, он с большей вероятностью будет предполагать худшее и считать, что люди пытаются причинить ему вред, — и с большей вероятностью отвечать на это агрессией», — говорит доктор Кейси Тафт, ведущий исследователь Национального центра по вопросам ПТСР при Министерстве по делам ветеранов США.

Национальное исследование адаптации ветеранов Вьетнама, опубликованное в США в 1990 году, показало, что в течение года насилие над партнером совершали примерно 33% бывших военных с ПТСР, в то время как агрессоров без ПТСР было около 14%. Исследования насилия со стороны американских и британских военных, которые участвовали в боевых действиях после 11 сентября 2001 года, показали, что насилие совершали от 8,6 до 19,5% ветеранов с ПТСР и от 3 до 6,4% ветеранов без ПТСР (в данном исследовании имеются в виду все виды насилия, а не только домашнее. — Прим. «Холода»).

Есть факторы, которые сильно повышают риск агрессии при ПТСР

Риск агрессии у бывших военных с ПТСР повышают множество факторов: срок службы, суровость боевых действий (приходилось ли человеку убивать, наблюдал ли он убийства), злоупотребление алкоголем, возраст, а также наличие депрессии или других психических расстройств, которые сопутствуют ПТСР.

Как показало исследование, опубликованное в 2014 году в Британском журнале психиатрии, злоупотребление алкоголем при ПТСР почти в четыре раза увеличивает агрессию у людей, вернувшихся с войны. Те, кто употреблял алкоголь в большом количестве, чаще совершали жестокое насилие — например, угрозы оружием, избиение, принуждение к сексу. Участники исследования проходили тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT): если они набирали восемь и более баллов, это считалось злоупотреблением. Исследователи объясняют такую разницу тем, что алкоголь может усугубить симптомы ПТСР — гнев и раздражительность.

Отношения ветеранов с ПТСР и их партнеров часто бывают взаимно абьюзивными

Чаще всего агрессия в отношениях ветеранов и их партнеров оказывается обоюдной. Исследование 2015 года, посвященное семейным отношениям 65 ветеранов войн в Афганистане и Ираке, показало, что психологическое насилие со стороны партнерок коррелировало с ПТСР ветеранов.

Исследовательницы Габриэла Миска и Мэри Энн Форджи приводят два возможных объяснения. ПТСР может быть одной из причин насилия со стороны бывшего военного, которое, в свою очередь, вызывает ответную агрессию у партнерки. В отношениях с мужчиной с ПТСР женщина может чувствовать бремя ухода за партнером и из-за этого чаще срываться на нем.

По словам автора блога «Невидимые супруги ветеранов» Сары Шарп, которая рассказывает об отношениях с мужем — ветераном войны в Ираке, некоторые партнерки получают вторичную психологическую травму во время совместной жизни с человеком, у которого диагностирован ПТСР. «Мы получили свою долю [травмы], особенно если наши партнеры каким-то образом причинили нам боль. Я не считаю, что, когда я плохо обращаюсь с мужем, он сам в этом виноват — точно так же, как он не может винить меня, когда он не прав. Это не значит, что все в порядке. Это просто значит, что я люблю кого-то с посттравматическим стрессом, и у меня есть собственный груз, с которым нужно справиться», — пишет Шарп.

Она объясняет, что некоторые женщины не могут выйти из абьюзивных отношений из-за того, что надеются на лучшее и ощущают глубокую связь с травмированными мужьями. «После того, как вы поможете человеку справиться с флешбеками, выслушаете секреты, которые он поклялся никогда не рассказывать, и пересечете с ним мосты, которые большинство пар никогда не пересекают, верность и связь с ним могут стать частью вас, — делится своим опытом Шарп. — Может быть, любовь к ветерану войны с посттравматическим стрессовым расстройством — это призвание. Я чувствую преданность, которую не могу объяснить. Отказаться от моего солдата — просто не вариант».

В США больше 30 лет работает Министерство по делам ветеранов, в Украине разрабатывают систему помощи военным с ПТСР. В России ее нет

Еще в 1930-е годы в США появился государственный орган для поддержки солдат, вернувшихся с войны, — Администрация по делам ветеранов, которая в 1989 году стала министерством. Оно занимается психологической помощью бывшим военным, при нем работает Национальный центр по вопросам посттравматического стресса. Ветераны могут бесплатно протестироваться на наличие ПТСР, записаться на индивидуальные консультации с психотерапевтом, семейную или групповую терапию и даже получить антидепрессанты. В стране также работают круглосуточная кризисная линия и чат для ветеранов, а в каждом медицинском центре для ветеранов есть специалист по ПТСР. Бывшие солдаты, которым трудно заниматься повседневными делами из-за тяжелых симптомов расстройства, могут пройти лечение в клинике.

В Украине Министерство по делам ветеранов появилось в 2018 году. Единой государственной системы психологической помощи для вернувшихся с войны в стране нет, хотя правительство определило порядок психологической реабилитации ветеранов еще в 2017 году. По нему участники войны могут бесплатно обратиться за помощью в любую организацию из Реестра поставщиков услуг психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей. Таких организаций в стране сейчас 19. 22 февраля министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что до 2023 года во всех областях Украины планируется создать реабилитационные центры для военнослужащих и ветеранов.

Минобороны России в 2017 году выпустило приказ «О медико-психологической реабилитации военнослужащих». По нему при посттравматическом стрессовом расстройстве и других нарушениях адаптации военнослужащий может получить 30 суток отпуска в санатории рядом с местом прохождения службы. Других мер государственной поддержки военнослужащих с таким диагнозом в России нет.