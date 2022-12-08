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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

16:26 • 08.12.2022

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую ранее осудили в России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США по делу о контрабанде оружия российского предпринимателя Виктора Бута.

Обмен подтвердили в МИД РФ. РИА «Новости» со ссылкой на ведомство также сообщает, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

4 ноября Грайнер, которую в августе приговорили к девяти годам колонии, этапировали в колонию в Мордовии. Баскетболистку задержали 17 февраля в аэропорту «Шереметьево». В ее багаже при обыске нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом.

Источник: РИА «Новости»

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