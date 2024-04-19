Российское руководство неоднократно утверждало, что новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» обладают особыми характеристиками. По словам Владимира Путина, они могут развивать скорость, равную девяти скоростям звука, поражать цели на расстоянии до 1000 километров, а также «преодолевать любое ПВО и ПРО». В реальности же эти ракеты, которыми Россия атаковала Украину, уже удавалось перехватывать американским комплексом ПВО Patriot, а эксперты и вовсе считают, что гиперзвуковые ракеты переоценены и вокруг них больше хайпа, чем эффективности. «Холод» рассказывает об «уникальной» ракете, которая пока себя никак не проявила.

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О применении «Циркона» против Украины российская сторона впервые сообщила в конце февраля 2024 года. Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что ракета «уже в строю». О запуске «Циркона» в конце февраля отчитывалось и Минобороны РФ, хотя всего лишь за месяц до этого Александр Леонов, генеральный конструктор Научно-производственного объединения «Машиностроение», которое занимается производством ракет «Циркон», утверждал, что ракеты поступят на вооружение не скоро.

«Гиперзвуковые ракеты “Циркон” нужно какое-то время поэксплуатировать, это небыстрая процедура. Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет», — говорил в январе 2024 года Леонов.

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Тем не менее, по информации украинских СМИ, Россия запустила уже как минимум четыре или пять «Цирконов»:

30 декабря 2023 года в разрушенной жилой застройке в Запорожской области были найдены фрагменты ракеты;

7 февраля 2024 года во время массированного обстрела украинских городов одна или две ракеты «Циркон» были запущены по Киеву;

25 марта 2024 года еще два «Циркона» атаковали Киев.

Ракетная атака 25 марта 2024 года была необычной, писали украинские СМИ: между сиреной воздушной тревоги и непосредственно взрывами прошло всего несколько минут. Этого времени слишком мало для того, чтобы сотни тысяч людей успели перейти в убежища. В этом и заключается особенность гиперзвуковых ракет: они очень быстрые.

Как у России появилась ракета «Циркон»

Впервые о создании корабельного комплекса «Циркон-С» с гиперзвуковой ракетой публично заговорили в 2011 году.

Что такое гиперзвуковое оружие?



Это оружие, которое способно развивать и поддерживать скорость более 5 Махов.



Число Маха — это отношение скорости движения объекта (например, самолета) к скорости звука при данной плотности воздуха. Если число Маха превышает 1, то говорят о сверхзвуковой скорости самолета. Если число Маха превышает 5, то есть скорость самолета в 5 раз выше скорости звука, такая скорость называется гиперзвуковой.



Специальную единицу измерения ввели из-за того, что скорость звука может изменяться в зависимости от характера окружающей среды. Принято считать, что 1 Мах равен скорости 1200 километров в час или 333 метров в секунду (при нормальном атмосферном давлении, нулевой температуре и влажности у поверхности Земли).



Россия уже применяет гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и гиперзвуковые ракеты, запускаемые комплексом «Искандер».

Во время летных испытаний, которые начались в 2016 году, «Циркон» запускали с военных кораблей. Ракета создавалась именно как противокорабельная — то есть как средство поражения надводных целей.

Тогда сообщалось, что «Циркон» способен достигать скорости до 8 Махов (9800 километров в час). Однако в 2019 году Владимир Путин приукрасил и без того высокую скорость ракеты: он заявил, что «Циркон» может достигать 9 Махов (11000 километров в час) и лететь на дальность до тысячи километров.

Потрясающие характеристики ракеты неоднократно восхваляли не только гражданские власти, но и военные. «Российские боевые корабли и подлодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами “Циркон”, смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления. В том числе ракетами, которые могут быть развернуты в Европе», — говорил в 2019 году контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Фото: Министерство обороны России / YouTube

Командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», капитан первого ранга Игорь Крохмаль уверял, что «Циркон» способен долететь на расстояние до 1500 километров. А командир ракетно-артиллерийской боевой части этого же фрегата Георгий Росляков утверждал, что ракету «невозможно засечь» из-за высокой скорости и специальной технологии, использованной при ее создании.

По словам Шойгу, серийное изготовление ракет «Циркон» началось в 2022 году. Когда журналисты в январе 2024 года спросили генерального конструктора компании, которая занимается производством ракет «Циркон», Александра Леонова, является ли дальность полета 900 километров предельной для этой ракеты, тот ответил: «Бог его знает».

Что известно о ракете «Циркон»

Военные исследователи и эксперты по вооружению критически относятся к заявлениям российской стороны о мощности «Циркона» и сомневаются в реальности характеристик ракеты, которые называют власти.

Те «Цирконы», которые были засечены украинским военным командованием 25 марта, летели в сторону Киева из Крыма — тогда они преодолели не более 600 километров. О возможности или невозможности достигать названной Путиным дальности полета в 1000 или даже 1500 километров (о чем говорил командир военного корабля Крохмаль) можно будет судить, наблюдая за использованием этих ракет в реальности.

Что касается скорости полета, то, как писало издание «РБК-Украина», «Циркон» может разгоняться до 7,5 Махов (9000 километров в час), но, снижаясь к цели, скорость полета падает до 4,5 Махов (5500 километров в час).

Военные исследователи и аналитики обращают внимание на то, что высокая скорость, которой может достигать ракета, — это одновременно ее преимущество и недостаток. Британский Королевский институт оборонных исследований RUSI пишет о том, что «Циркону» необходимо лететь на расстоянии не ниже, чем 20 километров от земли — это ограничение возникает из-за того, что его двигателю необходимо поддерживать определенное давление воздуха. На такой высоте «Циркон» видят радары задолго до того, как она приблизится к цели, в отличие от обычных ракет, которые летят низко. А на финальном отрезке полета ракете необходимо снижать скорость, чтобы избежать перегрева корпуса. Как заявлял пресс-секретарь Воздушных сил Украину Илья Евлаш, приближаясь к поставленной цели, «Цирконы» снизили скорость примерно до 3 Махов (3700 километров в час).

Таким образом ракета может быть либо гиперзвуковой, либо малозаметной, но не тем и другим одновременно. Из-за этих ограничений «Циркон» уязвим — его можно как отследить, так и сбить: на промежуточном этапе полета ракета летит быстро, но высоко и может быть замечена, а на финальном этапе она снижается, но при этом падает ее скорость — в этот момент ракету можно перехватить современными комплексами ПВО.

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Основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев и члены его команды в разговоре с «Холодом» сказали, что делать однозначные выводы о «Цирконе» пока рано. «Россия сейчас испытывает ракету в боевых условиях. Во время разработки и испытаний невозможно было тестировать “Циркон” применительно к комплексу Patriot, можно было пытаться перехватывать ее только своими системами ПВО. Для того, чтобы делать выводы об эффективности или неэффективности ракеты, нужно больше пусков», — считает команда CIT.

Еще один аспект, который будут анализировать при дальнейшем использовании «Цирконов»: какой боевой заряд несет ракета. Как писала «Российская газета», вес боевой части ракеты — 200 килограммов. Позже СМИ сообщали, что «Циркон» способен нести до 300–400 килограммов в боевой части (откуда появилась такая оценка, неясно). При этом, по оценке руководителя лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрея Кульчицкого, боевая часть «Циркона», атаковавшего Киев 25 марта, содержала не более 40 килограммов взрывчатки. А это значительно меньше, чем у других ракет, которыми Россия обстреливает Украину.

Члены команды CIT считают, что такой маленький заряд у «Циркона» мог быть из-за того, что эта ракета не была оснащена штатной боевой частью. Предположительно, ее запустили не ради поражения реальной цели, а для того, чтобы проверить, сможет ли ее сбить комплекс ПВО Patriot.

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«Изначально “Циркон” проектировался для поражения авианосных группировок в море. Эта концепция разрабатывалась с советских времен, и в соответствии с ней должен быть одновременный залп десятка ракет. Условно говоря, если запустят 10 “Цирконов”, часть из них будет сбита, но часть все равно долетит до цели.

При попадании проникающая боевая часть должна пробить корабль и взорваться внутри него. Но даже при таком варианте 40 килограммов взрывчатки — мало для повреждения крупного корабля, — говорят члены команды CIT. — На этапе разработки никто не планировал применять эту ракету в единичном экземпляре по наземным целям. Но вполне может быть такое, что сейчас начнут или уже начали делать наземную модификацию “Циркона” — с другой боевой частью».

Эффективен ли «Циркон»?

Эффективность современной ракеты определяется по критериям точности, надежности, устойчивости к средствам ПВО/ПРО и рентабельности.

25 марта «Циркон», запущенный по Киеву, был сбит — по крайней мере такие заявления делает украинская сторона. Андрей Кульчицкий говорит, что по обломкам ракеты было отчетливо видно: она была сбита системой Patriot. Пресс-секретарь Воздушных сил Украину Илья Евлаш говорил, что перехватывать «Циркон» во время снижения высоты можно современными комплексами ПРО Patriot, системой SAMP-T или ракетами-перехватчиками серии Standart Missile.

Первый пуск «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Фото: Министерство обороны России / YouTube

При этом стоит помнить, что Киев и Киевская область защищены системами ПВО и ПРО лучше других регионов. Если «Циркон» будут запускать по другим городам, сбить ракету будет гораздо сложнее. Как писало издание РБК-Украина, «Циркон» может долететь до Киева из Крыма примерно за шесть-семь минут. Ориентировочная оценка полета от Крыма до Одессы, Николаева и Херсона — около одной минуты, до Запорожья и Днепра — до двух с половиной минут (из-за того, что скорость ракеты меняется во время полета и, приближаясь к цели, она летит медленнее, то и реальное время долета до городов будет больше).

«В следующий раз уменьшат расстояние, могут запустить из Курской или Брянской области — и смотреть, насколько уменьшение расстояния и, соответственно, времени подлета уменьшает эффективность киевской ПВО», — говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Члены команды CIT согласны, что нельзя исключать возможности запуска «Цирконов» из российских регионов, близких к Украине. Однако они делают акцент на том, что пока неизвестно, из каких пусковых установок запускаются эти ракеты. Существуют ли мобильные наземные пусковые установки (про их разработку писали в конце 2022 года) — пока достоверно неизвестно (как уже говорилось, изначально «Цирконы» должны были запускать с кораблей и подлодок). Если работающих мобильных пусковых установок еще нет, то и запускать «Циркон» из Курской или Брянской области будет сложно: это возможно, если задаться целью и вырыть примерно девятиметровую шахту, но ради одного-двух запусков такое делать не станут, считает команда CIT.

Украинский историк и эксперт по вооружению Андрей Харук обращает внимание еще на один аспект: «Цирконы» запускают во время массированных атак по городам Украины наряду с другими ракетами и беспилотниками. Из-за одновременной атаки разными видами вооружения вероятность прорыва украинской ПВО повышается. С такой оценкой согласна и команда CIT.

Сколько стоит производство ракет «Циркон» — неизвестно: российские власти эту информацию скрывают. Так или иначе «Цирконы» вряд ли могут стоить меньше, чем другие гиперзвуковые ракеты — «Кинжал», а стоимость производства одного «Кинжала» оценивали в один миллиард рублей (около 10,5 миллионов долларов).

«Возможно, у некоторых людей, в том числе в российском руководстве, было мнение, что гиперзвуковая ракета станет супероружием и сможет решать какие-то проблемы, которые не могут решить другие средства поражения. Но экспертам по гиперзвуковому оружию давно известно, что там больше хайпа, чем эффективности. По соотношению “цена-качество” применение гиперзвуковых ракет не очень оправдано», — считают члены команды CIT.

«“Циркон” разрабатывался для оборонительной войны против американских авианосцев. Сейчас его не применяют по основному назначению, а лишь тестируют, чтобы понять его возможности относительно комплексов ПВО Patriot», — говорят члены команды CIT. По итогу запусков «Циркона» Россия сможет доработать ракету и сделать модифицированную версию для запусков по наземным целям — например, может увеличить ее боевую часть. А может и отказаться от «Цирконов» в пользу показавших лучшие результаты гиперзвуковых ракет «Кинжал».