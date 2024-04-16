Россия пробивает оборону Украины

Российские силы снова продвигаются вглубь Украины. Наступление проходит медленно: ВС РФ страдают от дефицита боеспособной техники и не могут проводить масштабные атаки. Украинские войска тоже испытывают серьезные проблемы: им не хватает бойцов, боеприпасов и особенно ракет для современных систем ПВО. Обострение на фронте подтверждает главком ВСУ Александр Сырский: по его словам, к 9 мая российские войска хотят захватить Часов Яр — стратегически важный пункт для выхода на границы Донецкой области. Что означают успехи России и чего ждать на фронте в 2024 году? «Холод» задал эти вопросы основателю Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву и его команде.

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Насколько важен захват Часова Яра для России? Некоторые эксперты говорят, что, захватив этот город, российские военные откроют дорогу к Краматорску.

— Логично, что взятие каждого населенного пункта открывает дорогу к следующему, но говорить, что Часов Яр откроет дорогу к Краматорску, неправильно. Часов Яр был логистическим пунктом украинских сил. Но, захватив его, россиянам придется последовательно захватывать другие населенные пункты, прежде чем они смогут выйти к Краматорску и уж тем более к административным границам Донецкой области. После Часова Яра точно так же будут обсуждаться Алексеево-Дружковка, Константиновка и другие города.

Нет такого населенного пункта, захват которого изменит всю ситуацию на войне. Сейчас такой этап войны, в которой нет таких стратегических узлов, которые можно завоевать, а потом бежать вперед, и тебя никто не остановит.

Часов Яр меньше Бахмута, но он находится на высоте. Захватив его, россияне получат небольшое преимущество, ведь на высоте у них будет огневой контроль над территорией вокруг города. Но это расстояние не бесконечно. Все равно на чуть большем расстоянии им придется точно так же выгрызать новые территории километр за километром, улицу за улицей, посадку за посадкой.

Когда украинские политики говорят про важность отдельного населенного пункта, они, вероятно, хотят объяснить, зачем украинские военные продолжают защищать такие ничтожные участки местности ценой гибели солдат.

У Украины есть шанс удержать Часов Яр?

— Есть или нет — зависит от многих условий. Тут речь не столько про Часов Яр, сколько про российское наступление в целом и города, которые постепенно подвергаются атакам. Всего можно выделить четыре проблемных параметра. Решив эти проблемы, Украина может остановить российское наступление:

1) недостаток людских ресурсов на фронте;

2) недостаток снарядов;

3) проблема с укреплениями;

4) недостаток ракет для ПВО.

На прошлой неделе Украина приняла новый закон о мобилизации: они решили не говорить, сколько людей будет призвано (Зеленский сказал лишь, что будет мобилизовано меньше 500 тысяч человек). Но даже если мобилизация начнется в самое ближайшее время, все равно потребуется еще несколько недель или месяцев, прежде чем эти люди окажутся на линии фронта.

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Ситуация со снарядным голодом в Украине должна решиться скоро: к концу апреля — началу мая ВСУ должны получить поставки снарядов (всего до конца года Украине пообещали предоставить 800 тысяч снарядов). Преимущество России оценивают примерно в пять-шесть снарядов на один украинский, но эта ситуация скоро должна измениться.

Проблема с укреплениями, насколько можно видеть, тоже решается: их строят. Пока невозможно сказать, какого качества эти укрепления. Но проблема в том, что даже самые прочные укрепления Россия способна уничтожать мощными управляемыми бомбами, которые она стала использовать в последние месяцы. И это подводит нас к четвертой проблеме — без достаточного количества ракет для ПВО и возможности отгонять от линии фронта российские истребители (которые эти бомбы скидывают), медленное наступление России невозможно остановить.

Фото: Jose Colon / Anadolu / Reuters

Решение только одной или нескольких из описанных проблем только замедлит, но не остановит российское наступление. Нужно решить именно все эти проблемы. При этом не стоит недооценивать и проблемы у российской армии: мы видим серьезную нехватку техники.

Но ведь у России огромные запасы техники на складах, почему ее не хватает на фронте?

— Дело в том, что просто оценивать хранящуюся на складах военную технику и считать, что вся она готова для использования в войне, некорректно. Теоретически у России существуют огромные запасы военной техники, но фактически боеготовая техника еще в 2022 году была снята со складов и доставлена на войну. Все остальное, что хранится на складах, требует ремонта, модернизации или восстановления.

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Например, по видео с дронов или других роликов с фронта мы понимаем, что россияне вместо боевых машин пехоты (БМП, которые должны доставлять военных к линии фронта) использует бронированные «Уралы» или танки, на которых одновременно сидит по 25 солдат. Это говорит о серьезном недостатке БМП. Из-за нехватки боеготовой техники у России нет ресурсов провести крупную атаку.

Проблему с техникой и одновременное изобилие этой техники на складах можно образно описать на таком примере: представьте, что есть два бассейна. В первом бассейне техника, которая применяется на фронте, во втором — техника на хранении. Между этими двумя бассейнами есть труба, и диаметр этой трубы определяет производственные возможности России по восстановлению техники. При этом из первого бассейна, в котором находится техника на линии фронта, идет еще одна труба — через нее выходит та техника, которая уничтожается на войне и не подлежит восстановлению.

Формально техники во втором бассейне (с запасами) очень много, но Россия не может увеличить диаметр трубы между бассейнами, потому что не может увеличить темпы восстановления и производства техники.

Значит ли это, что в ближайшие несколько месяцев Россия так и будет продолжать медленно захватывать новые населенные пункты?

— Не только в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что вялотекущее наступление будет происходить до конца 2024 года, а Украина будет стараться замедлить это наступление. Стратегия России сейчас заключается в том, чтобы затянуть ситуацию до ноября, пока в США не состоятся президентские выборы. В России надеются, что президентом станет Дональд Трамп (который не планирует помогать Украине), и тогда можно будет планировать прорыв линии фронта на 2025 год.