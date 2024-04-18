Мошенники шантажируют тысячи подростков угрозами опубликовать их нюдсы

Американские подростки все чаще становятся жертвами мошенников, которые вымогают у них обнаженные фотографии, а затем шантажируют, угрожая разослать снимки их знакомым. Из-за этого растет и количество подростковых суицидов, пишет Bloomberg. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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«Я буду наблюдать за твоей жалкой смертью»

Мартовским вечером 2022 года 17-летний Джордан Демэй поцеловал на прощание свою девушку Кайлу Паломаки и пошел домой — на следующий день он должен был уехать из Мичигана на весенние каникулы во Флориду. Немногим позже в инстаграме ему написала некая Дэни Робертс. Джордан часто получал запросы в друзья от девушек: он был популярным в школе спортсменом и ему нравилось внимание. Поэтому он вступил в переписку с незнакомкой.

На аватарке Дэни была мило улыбающаяся девушка с каштановыми волосами, обнимающая немецкую овчарку. У них был один общий друг.

Около полуночи Дэни начала флиртовать с Джорданом. Она отправила ему нюдс и попросила взамен прислать ей «сексуальное фото» — такое, чтобы на нем было видно лицо Джордана. Юноша пошел в ванную, снял штаны и сделал селфи перед зеркалом, после чего нажал кнопку «Отправить».

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«У меня есть скриншоты всех твоих подписчиков, и я могу разослать этот нюдс всем, включая твою семью и друзей, — такое сообщение он получил от Дэни в ответ. — У меня есть все, чтобы сделать твою жизнь невыносимой, чувак».

«Дэни» создала фотоколлажи с семьей и друзьями Джордана и вставила в них обнаженную фотографию подростка. Затем она сообщила Джордану, что у него есть 10 секунд, чтобы заплатить ей, или она отправит нюдс его девушке.

«Дэни» назвала цену в 300 долларов. Джордан перевел деньги через Apple Cash и попросил оставить его в покое, но вымогательнице этого было недостаточно: она потребовала отправить еще 800 долларов. Подросток в ответ прислал скриншот своего банковского счета с балансом в 55 долларов и предложил отправить все, что у него было, но «Дэни» была непреклонна.

— Зачем ты это делаешь? Умоляю, оставь меня в покое.

— 10… 9… 8… Ставлю на то, что твоя девушка бросит тебя ради другого.

— Я умру. Я хочу убить себя.

— Конечно. Я буду наблюдать за твоей жалкой смертью.

— Все кончено. Ты выиграл, бро. Я убиваю себя из-за тебя.

— Отлично. Сделай это прямо сейчас, иначе, клянусь, я заставлю тебя.

«Это был выбор, который я сделал»

На следующее утро в офисе шерифа раздался звонок в службу 911. «17-летний подросток совершил суицид, выстрел из огнестрельного оружия», — говорилось в сообщении. Самоубийства, особенно подростковые, были редкостью для этого района. Детективы оперативно прибыли на место, где их встретил отец Джордана.

Поднявшись в спальню Джордана, полицейский увидел его сидящим на кровати, прислонившись спиной к забрызганной кровью стене. Левая рука свисала с кровати, а правая держала пистолет. На коленях у него лежал мобильный телефон. Рядом с кроватью стояла собранная сумка с шортами для купания и солнцезащитным кремом. Предсмертной записки детективы не нашли.

Девушка Джордана Кайла получила от него последнее сообщение глубокой ночью. «Кайла, я так тебя люблю. Я совершил ошибку и хотел бы продолжить [наши отношения], но больше не могу. Это был мой выбор, и я должен заплатить за него», — написал ей Джордан. С тех пор он не отвечал на ее звонки и сообщения. На следующий день, когда Кайла сидела на уроке, ее вызвали к директору. В его кабинете она увидела своих плачущих родителей и все поняла.

Телефон Кайлы вибрировал целый день — ей писали знакомые, спрашивая, правда ли Джордан мертв. Ей написала и «Дэни» — она прислала ей нюдс Джордана и попыталась выманить деньги под предлогом того, что фото завирусится и жизнь Джордана разрушится. «Она уже разрушена, он застрелился прошлой ночью», — ответила Кайла и показала переписку родителям. Те обратились в полицию.

«Запрос не соответствует уровню чрезвычайной ситуации»

Детективы сразу подали в компанию Meta, которой принадлежит Instagram, запрос на доступ к переписке Джордана и «Дэни». Компания может предоставить эту информацию силовикам по решению суда, но есть способ ускорить процедуру в случае чрезвычайной ситуации: например, если существует риск смерти человека.

Полицейский сообщил Meta, что 17-летний подросток уже умер и что существует высокая вероятность того, что другие несовершеннолетние тоже находятся в опасности. Однако Meta отклонила запрос в течение часа с формулировкой: «Поданный вами запрос не относится к чрезвычайной ситуации».

Тогда полицейский разыскал дежурного окружного судью. Он попросил выдать ему ордер на доступ к переписке и следующим вечером получил полную запись пятичасовой переписки Джордана и «Дэни». Детектив нашел IP-адрес «Дэни» и выяснил, что тот, кто управлял аккаунтом девушки, находился в нигерийском городе Лагос.

В начале 2023 года агенты ФБР вышли на двух жителей Лагоса — братьев Самюэля и Самсона Огоши, которым было 22 и 20 лет. Силовики пришли к выводу, что они купили несколько взломанных учетных записей в Instagram, включая аккаунт Дэни Робертс. Полицейские нашли в их iCloud и Gmail фотографию обнаженного Джордана и коллаж, которым они его шантажировали.

По данным ФБР, Огоши переписывались более чем с сотней американских подростков, а в день смерти Джордана написали другому юноше из Висконсина, что «заставят его покончить жизнь самоубийством». Кроме прочего, агенты обнаружили историю поиска братьев в Google: «Смерть от шантажа в Instagram», «Суицид в Мичигане», «Как скрыть мой IP-адрес без VPN?» и «Как ФБР может отслеживать мой IP-адрес из другой страны».

Нигерийские власти арестовали братьев Огоши в январе 2023 года. В августе их экстрадировали в США. Каждому из братьев грозит до 30 лет заключения.

Самюэл и Самсон Огоши. Фото, распространенные нигерийской полицией

В ноябре США предъявили обвинения другому нигерийцу, Оламиду Оладосу Шану, в организации аналогичной группы по вымогательству. По версии следствия, ее члены получили от жертв более двух с половиной миллионов долларов в биткоинах. Секретная служба США потратила на это расследование несколько месяцев и пришла к выводу, что Шану работал с четырьмя сообщниками. Они взламывали аккаунты американских девочек-подростков и убеждали юношей присылать свои обнаженные фото и видео, после чего шантажировали их.

Число таких вымогательств только растет

В начале 2022 года Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) заметил пугающую тенденцию. Если в январе 2022 года в центр поступило 100 сообщений о шантаже публикацией откровенных фотографий, то в феврале их было 173, а в марте — 259. В 2023 году, после того как центр попросил соцсети начать отслеживать преступления, NCMEC получил более 20 тысяч таких сообщений.

По данным ФБР, с октября 2021-го по март 2023 года с собой покончили как минимум 20 подростков, в основном мальчиков, став жертвами мошенничества в интернете. С тех пор было зарегистрировано еще семь самоубийств, связанных с вымогательством за нюдсы, последнее из которых произошло в январе 2024 года.

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В прошлом году Snapchat опросил более шести тысяч молодых пользователей соцсетей в шести странах, в том числе США. Почти половина респондентов рассказали, что стали жертвой онлайн-вымогательства. Треть из них отправляли свои интимные фотографии. В основном мошенники, по словам аналитиков, используют инстаграм и Snapchat.

Иногда в тиктоке и ютубе появляются инструкции, как шантажировать за нюдсы. В обеих компаниях журналистам заявили, что удаляют подобный контент. Авторы таких инструкций рекомендуют потенциальным вымогателям внедряться в компании школьников и игроков подростковых спортивных команд и пытаться подружиться с детьми. Также там советуют, какие фразы использовать, чтобы быть похожими на американских девочек-подростков.

«Твой сын умолял сохранить ему жизнь»

Еще одна история с подростковым суицидом из-за нюдса произошла в штате Южная Каролина в июле 2022 года. Поздно вечером 17-летний Гэвин Гаффи — сын члена заксобрания штата от республиканской партии Брэндона Гаффи — получил от неизвестной девушки сообщение в инстаграме со словами: «Ты милый». В описании профиля пользовательницы говорилось, что она учится на первом курсе колледжа неподалеку.

Между Гэвином и девушкой завязался разговор, который шел по такому же сценарию, как у Джордана. Когда Гэвин отправил собеседнице свой нюдс, она потребовала от него деньги, угрожая, что перешлет фотографию всем его подписчикам в инстаграме. Гэвин заплатил 25 долларов, но этого было недостаточно. Около часа ночи девушка прислала ему макет новостной статьи с его фотографией и заголовком: «Гэвина Гаффи поймали на отправке обнаженного тела в интернете». Подросток ответил, что покончит с собой, если его собеседница перешлет кому-либо его фото. Менее чем через час он застрелился.

Брэндон Гаффи держит фотографию своего сына Гэвина, покончившего с собой после шантажа

Спустя месяц отец подростка получил от незнакомого пользователя сообщение со словами: «Ты знал, что твой сын умолял сохранить ему жизнь?» «Я прикончу тебя», — ответил Брэндон Гаффи. После обмена угрозами собеседник написал, что сожалеет о произошедшем с его сыном. Он сказал, что его нанял политический оппонент республиканца. Арестов по этому делу еще не было, но ФБР продолжает расследование.

Брэндон Гаффи публично рассказал о самоубийстве сына. После этого он получил несколько сотен писем и звонков от подростков, с которыми произошли аналогичные ситуации.

«Я продолжу рассказывать эту историю»

В январе 2024 года родители Джордана Демэя подали к Meta иск о гибели в результате халатности. Bloomberg отмечает, что это дело было объединено с более чем сотней других похожих случаев. Истцы утверждают, что соцсети наносят детям вред, вызывают у них привыкание и не защищают их от вымогательств, контента о расстройствах пищевого поведения и суицидах.

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Член заксобрания Южной Каролины от республиканской партии Брэндон Гаффи подал против Meta отдельный иск. В компании отказались отвечать на вопросы об этих делах, сославшись на то, что судебный процесс еще не завершен.

Независимо от результатов судебного разбирательства, родители Джордана Демэя хотят, чтобы Meta предстала перед судом общественного мнения.

«Я продолжу рассказывать эту историю. Когда Марк Цукерберг ночью спит в своей постели, я уверен, ему является Джордан Демэй. А если нет — скоро будет!» — сказал Bloomberg отец погибшего подростка.