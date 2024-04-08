Орск затопило после прорыва дамбы, а Израиль вывел большую часть войск из Газы. Главные новости минувших выходных

В Орске прорвало дамбу

В результате несколько районов города оказались затоплены талыми водами. Так, по последним данным, уровень воды в реке Урал достиг отметки в 872 сантиметра при том, что критическим считается уровень в 930 сантиметров. Также из берегов начала выходить река Елшанка. В связи с наводнением в городе объявлен режим ЧС федерального уровня.

6 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей, чьи дома оказались в подтопленных районах, покинуть их. Тем, кто откажется, он пригрозил принудительной эвакуацией. «Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин.

7 апреля стало известно, что жители Орска испытывают дефицит питьевой воды. Из-за паводка серьезно снизилось качество водопроводной воды из-за чего несколько жителей города попали в больницы с кишечной инфекцией.

Местные жители рассказали журналистам, что запасы питьевой бутилированной воды, а также ряд продуктов питания, мгновенно раскупают в местных магазинах.

Израиль вывел большую часть войск из сектора Газа

Об этом сообщили местные и западные СМИ. В секторе Газа осталась только одна бригада израильской армии (ЦАХАЛ) «Нахаль». Она, как сообщается, будет обеспечивать безопасность коридора, который начинается в районе Беери на юге Израиля, пересекает сектор Газа и заканчивается у побережья анклава.

Этот коридор позволяет ЦАХАЛу проводить рейды в северной и центральной части сектора Газа, а также предотвращать возвращение палестинцев в северную часть анклава. При этом гуманитарные организации напротив смогут доставлять туда помощь.

Вывод войск происходит на фоне подготовки к проведению нового раунда переговоров между Израилем и ХАМАС, в рамках которого планируется достигнуть соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ответственных за пожарную безопасность в «Крокусе»

Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источники в силовых ведомствах. «Уголовное дело возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса"», — сказали они, уточнив, что дело возбудили по статье о халатности (статья 293 УК). Имен фигурантов агентство не называет, но отмечает, что они находятся под подпиской о невыезде.

Накануне агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта в концертном зале как минимум частично не сработала система автоматического пожаротушения. «Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — сказал собеседник агентства.

Запорожскую АЭС атаковали дроны

Об этом сообщило российское руководство украинской АЭС. В сообщении уточнялось, что в атаке на станцию принимали участие три беспилотника, один из которых упал на купол АЭС и взорвался. Руководство станции утверждало, что атаковавшие ее дроны были украинскими. В Киеве эти сообщения не комментировали.

В свою очередь, руководство МАГАТЭ подтвердило сообщения об ударе, не уточняя принадлежности атаковавших станцию дронов. «ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня взорвался дрон. Такую детонацию наблюдали и мы. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность», — цитирует Гросси канал МАГАТЭ в соцсети X.

Позже российская сторона сообщила, что в результате удара ранения получили три человека.

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