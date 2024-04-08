Уровень воды в Оренбурге превысит опасные значения 

Ситуация с паводком в Оренбурге в ближайшие два дня будет только ухудшаться, заявил местный мэр Сергей Салмин. Он напомнил, что в городе действует режим чрезвычайной ситуации и призвал жителей подтопленных районов немедленно покинуть свои дома.

«Вода может прийти ночью. Вы подвергаете свою жизнь и жизнь близких опасности. Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасные значения. Не ждите этого. Уезжайте прямо сейчас», — сказал Салмин в видеообращении.

Пик паводка в Оренбургской области, по прогнозу Росгидрометцентра, ожидается 10 апреля. «Интерфакс», ссылаясь на местное управление МЧС, пишет, что уровень воды на реке Урал у поста Илек достиг 890 сантиметров. При этом 6 апреля уровень воды находился на отметке 828 сантиметров. То есть за двое суток прибыло более 60 сантиметров воды.

Мэр Оренбурга напомнил, что в городе развернуты пункты временного размещения. Также, по его словам, уже готовы пункты постоянного проживания. Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области стабилизируется после 20 апреля.

«Не бойтесь покидать дома. Полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства», — обратился к местным жителям Салмин.

По данным на утро 8 апреля, в Оренбургской области подтопленными остаются более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей. Наводнение в регионе началось после того, как в пятницу в Орске прорвало дамбу.

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